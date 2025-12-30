#Казахстан в сравнении
Право

Токаев подписал поправки по вопросам архивного дела и запрете пропаганды ЛГБТ

Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента", сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на совершенствование законодательства в сфере архивного дела, повышения эффективности деятельности государственных архивов и защиты прав детей.

В частности, вносятся изменения и дополнения в Трудовой кодекс РК, а также в 12 законов республики.

Так, предусматривается расширение сферы действия Закона "О Национальном архивном фонде и архивах" в области формирования, хранения и использования архивных документов, увеличения состава Национального архивного фонда с включением опытно-конструкторской, проектно-сметной и градостроительной документации, чертежей и текстовых записей к ним.

Законом вводится норма, устанавливающая ограничение доступа к документам Национального архивного фонда и другим архивным документам, содержащим сведения о частной жизни, личной и семейной тайне физического лица, на срок 75 лет со дня создания указанных документов.

Кроме того, регламентируется порядок ведения и передачи документов на хранение в цифровой архив, являющийся совокупностью электронных архивных документов и электронных копий архивных документов, организованных и хранимых в электронной форме в порядке, определенном уполномоченным органом.

Для обеспечения сохранности историко-культурного наследия Казахстана закреплена норма по передаче в государственные архивы физическими и юридическими лицами обязательных экземпляров аудиовизуальных документов, созданных за счет средств государственного бюджета, включая софинансирование, и представляющих историко-культурную и научную ценность.

Также отмечается, что в целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, законом предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ информации, распространяющей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее депутат Елнур Бейсенбаев сообщал, что законом вводится четкое определение "пропаганды нетрадиционной ориентации" и ограничение на ее размещение в масс-медиа, на онлайн-платформах и в телекоммуникационных сетях.

Материал по теме


В Казахстане начнут проверять и маркировать фильмы с ЛГБТ пропагандой

Закон по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента депутаты Cената одобрили 18 декабря 2025 года. Позже вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов рассказал о предполагаемом наказании за пропаганду ЛГБТ.

