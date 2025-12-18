Казахстанцы смогут работать в Катаре: соглашение вступило в силу

МИД Катара по дипломатическим каналам направил письменное уведомление, подтверждающее выполнение внутригосударственных процедур по исполнению Соглашения между правительствами Казахстана и Катара о регулировании трудоустройства казахстанских работников в этой стране, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, данное соглашение вступило в силу.

Документ был подписан 14 февраля 2024 года в ходе официального визита главы государства в Доху. В 2025 году проект закона о ратификации соглашения получил одобрение обеих палат Парламента РК и 20 октября был подписан президентом РК.

Соглашение направлено на создание безопасных и прозрачных условий трудоустройства граждан Казахстана в Катаре и обеспечение их правовой и социальной защиты.

В Минтруда отметили, что документ закрепляет четкий порядок обмена заявками на подбор специалистов, проверки их квалификации и заключения трудовых договоров.

Соглашение гарантирует казахстанским работникам социальные и трудовые права согласно типовому трудовому договору, включая:

оплату перелета, жилья и медицинского обслуживания;

четкие условия труда, отпуска и вознаграждения;

защиту интересов работников при досрочном расторжении договора.

Для контроля исполнения норм соглашения будет создан совместный комитет из представителей Министерства труда и социальной защиты населения РК и Министерства труда Государства Катар.

Все вакансии, предоставляемые катарскими работодателями, будут размещаться на портале migration.enbek.kz, что обеспечит гражданам Казахстана прозрачный и официальный доступ к трудовым возможностям в Государстве Катар.

В настоящее время МТСЗН проводит работу по заключению аналогичных меморандумов и соглашений по регулированию трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов с Республикой Корея, Саудовской Аравией, ОАЭ, Словакией, Японией, Швецией, Италией, Норвегией, Польшей, Чехией, Румынией и Финляндией.

По данным Минтруда, по итогам 9 месяцев 2025 года за рубежом работают порядка 156,7 тыс. казахстанцев.

Наибольшее количество граждан Казахстана работают в России (128,8 тыс. чел.), Корее (15,2 тыс. чел.), Польше (2,6 тыс. чел.) и Великобритании (1,4 тыс. чел.).