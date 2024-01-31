Казахстанцы смогут устроиться на работу в Катаре

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило постановление правительства "О подписании Соглашения между правительством РК и правительством государства Катар о регулировании трудоустройства работников из Республики Казахстан в Государстве Катар", сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что наем работников из Казахстана, их въезд и трудоустройство в Катаре регулируются согласно национальному законодательству и процедурам, применяемым в обеих странах.

Уполномоченными органами по реализации положений соглашения являются:



от имени принимающей стороны: Министерство труда Государства Катар.

от имени направляющей стороны: Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Уполномоченные органы сторон обмениваются заявками на набор. Принимающая сторона предоставляет перечень требуемых профессий с квалификацией направляющей стороне.



"Если работодатель в Государстве Катар желает нанять и трудоустроить работников из Республики Казахстан с особой квалификацией, он должен указать эту квалификацию в своей заявке принимающей стороне", – говорится в соглашении.



Катарскому работодателю, либо уполномоченному представителю из числа его сотрудников, либо через бюро по трудоустройству разрешается выполнять все процедуры, необходимые для отбора работников из Казахстана и их поездки в Катар.

В заявлении о приеме на работу должно быть указано:



требуемая квалификация;

опыт и специализация;

возможная продолжительность трудового договора;

подробные условия найма, особенно заработная плата, вознаграждение по окончании службы;

испытательный срок и условия, касающиеся транспорта и проживания, а также вся основная информация, которая может позволить казахстанским работникам принять решение о подписании трудового договора.

Соглашение также предусматривает, что Казахстан принимает необходимые меры для проведения процедур медицинского осмотра, получения паспортов и разрешений на проезд для работников, желающих работать в Катаре, а также предоставляет таким работникам информацию об условиях работы, расходах и уровне жизни в в этом государстве.



Вместе с тем оговаривается, что принимающая сторона может предпринять процедуры по репатриации любого количества работников из Казахстана по истечении срока действия их индивидуальных трудовых договоров.



Кроме того, принимающая сторона также может предпринять те же процедуры до истечения срока действия индивидуальных трудовых договоров, когда потребность в трудоустройстве заканчивается, при условии, что в этом последнем случае заработная плата работников и другие права, возникающие у них в соответствии с заключенными с ними индивидуальными трудовыми договорами или в соответствии с законом о труде Государства Катар, будут им выплачены.

Также принимающая сторона может принять меры по репатриации любого количества работников из РК, если их нахождение в Катаре стало противоречить общественным интересам или национальной безопасности государства.



Все расходы по проезду казахстанских работников к месту работы в Катар несет работодатель, когда они впервые приступают к работе. Он также несет необходимые расходы по их возвращению по окончании работы.



Работодатель также несет расходы на проезд работников в оба конца в периоды отпусков. Такие расходы не должны включать в себя стоимость оформления паспорта или оплату каких-либо депозитов.

Работодатель освобождается от расходов, связанных с возвращением работника на родину, в следующих двух случаях:

если работник увольняется до окончания срока действия трудового договора;

если он совершает проступок, который требует его увольнения с работы без предупреждения и без выплаты вознаграждения по окончании службы.

Условия и сроки найма работников из РК определяются индивидуальным трудовым договором, заключаемым между работником и работодателем в соответствии с типовым договором, прилагаемым к соглашению.



Индивидуальный трудовой договор оформляется на арабском, казахском и английском языках в четырех подлинных экземплярах, один из которых хранится у работодателя, второй – у работника, третий передается на хранение в Министерство труда Государства Катар, четвертый экземпляр – в Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Индивидуальный трудовой договор должен быть зарегистрирован Министерством труда Государства Катар и посольством РК в городе Доха в случае, если договоры заключаются в городе Доха.



Индивидуальные трудовые договора, заключенные в Казахстане, должны быть зарегистрированы Министерством труда и социальной защиты населения РК и посольством Государства Катар в РК.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 февраля.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Катар договорились о взаимном поощрении и защите инвестиций.