На каких условиях казахстанцы смогут работать в Катаре: одобрено соглашение

Постановлением правительства РК от 12 февраля 2024 года олобрено Соглашение между правительством Казахстана и правительством Катара о регулировании трудоустройства работников из Республики Казахстан в Государстве Катар, сообщает Zakon.kz.

В соглашении говорится, что наем работников из Казахстана, их въезд и трудоустройство в Катаре регулируются соответствующими законами и процедурами, применяемыми в обеих странах.

Уполномоченными органами по реализации положений соглашения являются:

от имени направляющей стороны - Министерство труда и социальной защиты населения РК.

от имени принимающей стороны - Министерство труда Государства Катар.

Уполномоченные органы обмениваются заявками на набор. Направляющая сторона стремится удовлетворить такие заявки в пределах имеющихся у нее ресурсов и средств.

Если работодатель в Катаре желает нанять и трудоустроить работников из Казахстана с особой квалификацией, он должен указать эту квалификацию в своей заявке.

Катарскому работодателю самостоятельно либо уполномоченному представителю из числа его сотрудников, либо через бюро по трудоустройству разрешается выполнять все процедуры, необходимые для отбора работников из Казахстана и их поездки в Катар.

В заявлении о приеме на работу должны быть указаны требуемые квалификация, опыт и специализация, возможная продолжительность трудового договора, подробные условия найма, особенно заработная плата, вознаграждение по окончании службы, испытательный срок и условия, касающиеся транспорта и проживания, а также вся основная информация, которая может позволить работникам из Казахстана принять решение о подписании трудового договора.

Предусматривается, что Казахстан принимает необходимые меры для содействия по проведению процедур медицинского осмотра, получения паспортов и разрешений на проезд для работников, желающих работать в Катаре, а также предоставляет таким работникам информацию об условиях работы, расходах и уровне жизни в этом государстве.

В свою очередь Катар может предпринять процедуры по возвращению на родину любого количества работников из РК по истечении срока действия их трудовых договоров. Он также может предпринять те же процедуры до истечения срока действия трудовых договоров, когда потребность в трудоустройстве заканчивается, при условии, что в этом последнем случае заработная плата работников и другие права, возникающие у них в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами или законом "О труде" Государства Катар, будут им выплачены и защищены.

Кроме того, Катар может принять меры по возвращению на родину любого количества работников из РК, если их нахождение в Катаре стало противоречить общественным интересам или национальной безопасности государства. При этом это не должно наносить ущерба правам, предоставляемым иным работникам в соответствии с трудовыми договорами или трудовым законодательством ГК.

Соглашение предусматривает, что работодатель несет все расходы по проезду работников из Казахстана к месту работы в Катаре, когда они впервые приступают к работе, и несет необходимые расходы по их возвращению из Катара по окончании работы.

Работодатель также несет расходы на проезд работников в оба конца в периоды отпусков. Такие расходы не должны включать в себя стоимость оформления паспорта или оплату каких-либо депозитов.



Вместе с тем работодатель освобождается от расходов, связанных с возвращением работника из РК на родину, в следующих двух случаях:

если работник увольняется до окончания срока действия трудового договора;

если он совершает проступок, который требует его увольнения с работы без предупреждения и без выплаты вознаграждения по окончании службы в соответствии с "Законом о труде" ГК.

Предусматривается, что условия и сроки найма казахстанских работников определяются трудовым договором, заключаемым между работником и работодателем в соответствии с типовым трудовым договором, прилагаемым к настоящему Соглашению.

Трудовой договор должен содержать основные условия труда, касающиеся обязанностей и прав, которые соответствуют положениям соглашения и "Закона о труде" Государства Катар.



Трудовой договор оформляется на казахском, арабском и английском языках в четырех подлинных экземплярах, один из которых хранится у работодателя, второй у работника, третий передается на хранение в Министерство труда Катара, четвертый экземпляр – в Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Трудовой договор должен содержать подробную информацию об обязательствах работодателя по обеспечению работника жильем и его видом или выплате пособия на проживание и медицинскому лечению.



Арабский текст типового трудового договора является текстом, признанным Министерством труда, судами и компетентными органами Катара. Работодатель не имеет права вносить какие-либо изменения в положения трудового договора, за исключением случаев, когда это более выгодно для казахстанского работника, и с разрешения Министерства труда ГК.



Кроме того, трудовой договор должен быть ратифицирован Министерством труда Катара и зарегистрирован посольством РК в городе Доха в случае, если договоры заключаются в городе Доха.

Трудовые договоры, заключенные в РК, должны быть зарегистрированы Министерством труда и социальной защиты населения РК и ратифицированы посольством или консульством Катара в РК.



В случае возникновения спора между работодателем и работником из РК, вытекающего из трудового договора, жалоба подается в Министерство труда Катара для мирного урегулирования. Если мирное урегулирование не будет достигнуто, спор будет направлен в компетентные судебные органы Катара.



Трудовой договор прекращается в день, установленный для его истечения, без предварительного уведомления. Если работодатель намерен продолжить заключение договора, он обязан письменно сообщить о своем намерении казахстанскому работнику не менее чем за 30 дней до истечения срока действия договора.



Казахстанскому работнику разрешается переводить свои сбережения из заработной платы в соответствии с финансовыми законами, действующими в Катаре.

Постановление вводится в действие со дня подписания.