Представление данных в органы госстатистики: обновлены правила

Приказом и.о. руководителя Бюро национальной статистики от 10 декабря 2025 года внесены изменения в Правила представления респондентами первичных статистических данных, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что респонденты представляют достоверные первичные статистические данные согласно графику представления первичных статистических данных.

Наименование, сроки, периодичность и адрес представления статистических форм, круг респондентов, номер и дата приказа об утверждении статистических форм, указываются на титульных листах статистических форм общегосударственного и ведомственного статистического наблюдения.

Первичные статистические данные по общегосударственным статистическим наблюдениям представляются:

в электронном виде через "Кабинет респондента" на официальном интернет-ресурсе ведомства уполномоченного органа в области государственной статистики stat.gov.kz;

на бумажном носителе, представленном нарочно либо посредством почтовых служб связи;

посредством компьютеризированной системы телефонного опроса;

при проведении личного опроса интервьюером, с использованием бумажного носителя либо персонального вычислительного устройства (планшет).

Первичные статистические данные по ведомственным статистическим наблюдениям представляются на бумажных носителях или в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи.

Представление респондентами первичных статистических данных по общегосударственным статистическим наблюдениям иными способами не допускается.

Указываются, что в условиях карантина, чрезвычайного положения, запрещающего перемещения, респонденты представляют первичные статистические данные в электронном виде через "Кабинет респондента" на интернет-ресурсе ведомства или посредством компьютеризированной системы телефонного опроса, за исключением домашних хозяйств, предоставляющих первичные статистические данные интервьюерам территориальных подразделений ведомства уполномоченного органа в области государственной статистики.

Дата фиксации представления статистических форм общегосударственных статистических наблюдений:

в электронном виде через "Кабинет респондента" на интернет-ресурсе ведомства системная дата фиксируется автоматически;

на бумажном носителе, дата фиксируется на титульных листах штампом территориальных подразделений представленном нарочно, либо почтовым штемпелем почтовых служб представленном посредством почтовых служб связи;

посредством компьютеризированной системы телефонного опроса системная дата фиксируется автоматически;

при личном опросе интервьюером респондента с использованием бумажного носителя дата фиксируется интервьюером в день посещения респондента;

при опросе интервьюером респондента с использованием персонального вычислительного устройства (планшет) системная дата фиксируется автоматически.

Дата фиксации представления статистических форм ведомственных статистических наблюдений:

на бумажных носителях фиксируется сотрудниками государственных органов и Национального банка, проводящих ведомственные статистические наблюдения;

в электронном виде через "Кабинет респондента" на официальном интернет-ресурсе ведомства системная дата фиксируется автоматически.

Круг респондентов, подлежащих общегосударственным статистическим наблюдениям, определяется по данным статистических регистров с учетом метода наблюдения (сплошного или выборочного).

Отбор респондентов для включения их в выборочные наблюдения проводится согласно Методике по проведению выборочных обследований предприятий, а также статистических методологий по общегосударственным статистическим наблюдениям.

Указывается, что перечень статистических форм по общегосударственным статистическим наблюдениям, необходимых для представления, респонденты получают самостоятельно в "Кабинете респондента" на интернет-ресурсе ведомства путем ввода индивидуального идентификационного номера (ИИН) физического лица или бизнес-идентификационного номера (БИН) юридического лица или в территориальных подразделениях, согласно запросу респондента, а также через мобильное приложение "Кабинет респондента".

Респонденты согласно полученному перечню статистических форм, необходимых для представления в территориальные подразделения самостоятельно уточняют результат включения в выборочное обследование, через "Кабинет респондента" на интернет-ресурсе ведомства или в территориальных подразделениях по месту нахождения.

Перечень статистических форм, необходимых для представления, формируется согласно плану статистических работ.

Респондентам с установленной периодичностью направляются напоминания о необходимости представления статистических форм, посредством push-уведомлений через мобильное приложение "электронного правительства".

Круг респондентов, подлежащих ведомственным статистическим наблюдениям, определяется государственными органами, проводящими ведомственные статистические наблюдения, и Национальным банком.

По ведомственным статистическим наблюдениям респонденты получают перечень статистических форм, необходимых для заполнения, предоставленных государственными органами, относящихся к органам государственной статистики, за исключением Национального банка.

Предусматривается, что респондент при возникновении необходимости повторного представления статистической формы общегосударственного статистического наблюдения до окончания срока ее представления самостоятельно вносит изменения и пересдает отчет в "Кабинете респондента" на интернет-ресурсе ведомства, либо представляет в территориальные подразделения на бумажном носителе.

Респондент при обращении должностных лиц органов государственной статистики для подтверждения достоверности первичных статистических данных представляет дополнительную информацию, в том числе в виде представления финансовых или бухгалтерских документов, за исключением информации с ограниченным доступом.

Филиалы, представительства и иные обособленные структурные подразделения юридических лиц представляют статистические формы по месту своего нахождения, если им делегированы полномочия по представлению статистических форм. В случае отсутствия полномочий, статистические формы представляют юридические лица в разрезе своих филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений, с указанием их местонахождения.

В случае, когда статистической методологией проведения статистического наблюдения предусмотрено представление статистических форм только юридическими лицами или только филиалами, представительствами и иными обособленными структурными подразделениями, статистические формы представляются в органы государственной статистики согласно методологии проведения статистического наблюдения органов государственной статистики.

Вместе с тем филиалы, представительства и иные обособленные структурные подразделения иностранных юридических лиц, головные компании которых находятся за пределами РК, представляют статистические формы в органы государственной статистики по месту нахождения филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений.

При ликвидации в отчетном периоде структурного подразделения или объекта, все первичные статистические данные, относящиеся к нему, из статистической формы не исключаются. В случае, когда в отчетном периоде имела место реорганизация или изменение структуры юридического лица, в статистических формах первичные статистические данные приводятся согласно новой структуре юридического лица.

До ликвидации или объявления юридического лица банкротом, отчитывающееся юридическое лицо за последний отчетный период своей деятельности представляет первичные статистические данные по статистическим формам годовой периодичности и по формам ведомственных статистических наблюдений Национального банка квартальной периодичности.

Для форм ведомственных статистических наблюдений квартальной периодичности Нацбанк при необходимости запрашивает ликвидационный баланс за период, в который был принят приказ о ликвидации.

Вновь созданные юридические лица представляют первичные статистические данные за период со дня регистрации до конца отчетного периода.

В случае отсутствия деятельности, юридическое лицо представляет уведомление в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил.

Домашние хозяйства предоставляют первичные статистические данные интервьюерам территориальных подразделений.

Физические и юридические лица, и их филиалы, представительства и иные обособленные структурные подразделения представляют статистические формы за подписью руководителя (в случае отсутствия руководителя, лица, исполняющего его обязанности) или лиц, ответственных за представление и достоверность первичных статистических данных.

Предусмотрено, что при отсутствии деятельности в отчетный период респондент не позднее даты окончания самого раннего из сроков представления статистических форм за данный отчетный период, указанных в Графике, представляет в соответствующий орган государственной статистики вместо соответствующих статистических форм Уведомление об отсутствии деятельности на бумажном носителе или в электронном виде, с использованием электронной цифровой подписи, через "Кабинет респондента" на интернет-ресурсе ведомства, за исключением статистических форм, на которые не распространяется Уведомление об отсутствии деятельности.

По истечении срока, указанного в Уведомлении об отсутствии деятельности или в случае досрочного возобновления деятельности, респондентом представляются статистические формы общегосударственных и ведомственных статистических наблюдений в соответствии с графиком.

По формам общегосударственных статистических наблюдений, действие ранее представленного Уведомления об отсутствии деятельности аннулируется респондентом самостоятельно через "Кабинет респондента" на интернет-ресурсе ведомства в разделе "Мои справки".

Также предусмотрено, что респондент, в случае приостановления деятельности на основании налогового заявления о приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой отчетности, не представляет статистические формы общегосударственных и ведомственных статистических наблюдений до наступления срока возобновления деятельности, за исключением статистических форм по общегосударственным и ведомственным статистическим наблюдениям, представляемых за отработанный отчетный период.

В случае возобновления респондентом деятельности до истечения срока, указанного в заявлении статистические формы подлежат представлению респондентом с момента возобновления деятельности.

По окончанию срока представления статистических форм при обнаружении ошибок самим респондентом по ранее представленным статистическим формам общегосударственных статистических наблюдений, респондент в течение одного рабочего дня исправляет ошибки и представляет исправленный вариант статистической формы в территориальные подразделения.

При непредставлении респондентами первичных статистических данных в сроки, указанные в графике, а также представления ими недостоверных первичных статистических данных должностными лицами органов государственной статистики осуществляется государственный контроль без посещения респондентов в области государственной статистики.

Респонденты в месячный срок со дня принятия решения об изменении или дополнении видов экономической деятельности (ОКЭД), или изменения численности работников уведомляют об этом органы государственной статистики или через "Кабинет респондента" с использованием электронной цифровой подписи на интернет-ресурсе ведомства.

Территориальные подразделения рассматривают поступившие уведомления и в течение трех рабочих дней принимают решение об изменении видов экономической деятельности, численности работников по респондентам в статистических регистрах.

При возникновении в информационной системе технических неполадок в следствии наступления программных сбоев или сбоев, возникающих в работе информационной системы, вызванные природными и техногенными причинами в течение последнего дня сдачи статистических форм и которые невозможно устранить до конца рабочего времени с официальным подтверждением РГП "Информационно-вычислительный центр Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК" (Акт по выявленным техническим неполадкам), размещается Уведомление о продлении срока и переносе срока представления респондентами первичных статистических данных на интернет-ресурсе ведомства.

Указывается, что респонденты обязаны на основании размещенного на интернет-ресурсе ведомства уведомления о продлении срока и переносе срока представления респондентами первичных статистических данных при наличии подтверждения возникновения в информационной системе в последний день срока представления статистических форм технических неполадок, представлять статистические формы на следующий рабочий день после устранения технических неполадок.

Приказ вводится в действие с 28 декабря 2025 года.