Обновлены правила управления бесхозными отходами

Приказом и.о. министра экологии и природных ресурсов от 22 мая 2025 года внесены изменения в Правила управления бесхозяйными отходами, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, предусматривается, что территориальный орган или местный исполнительный орган области, города, района (МИО) выявляет на своей территории бесхозяйные отходы.

После выявления бесхозяйных отходов МИО или территориальный орган в течение семи календарных дней уведомляет уполномоченный орган.

МИО или территориальный орган после выявления бесхозяйных отходов в течение 30 календарных дней обращается в суд с требованием о признании опасных отходов бесхозяйными и передаче их в республиканскую и коммунальную собственность, с указанием объема отходов и класса опасности.

Предусматривается, что территориальные органы или МИО принимают участие на заседаниях суда о признании таких опасных отходов бесхозяйными и передаче в государственную (республиканскую или коммунальную) собственность.

Указывается, что при рассмотрении в суде вопроса о признании таких опасных отходов бесхозяйными и передаче в государственную (республиканскую или коммунальную) собственность МИО или территориальный орган ходатайствуют перед судом о передаче в республиканскую собственность опасных отходов 1, 2, 3 класса опасности, передаче в коммунальную собственность опасных отходов 4 класса опасности, окончательное решение по передаче в республиканскую или коммунальную собственность принимает суд, с учетом фактических обстоятельств дела.

В течение 15 календарных дней с даты вступления в силу решения суда о признании опасных отходов бесхозяйными и передаче в государственную (республиканскую или коммунальную) собственность МИО создается комиссия, в состав которой входят представители уполномоченного органа или его территориального органа, МИО и территориального подразделения.

Члены комиссии уведомляются о включении в состав комиссии в соответствии с решением МИО не позднее семи календарных дней с даты издания решения МИО о создании комиссии. Члены комиссии приступают к работе не позднее семи календарных дней с даты уведомления о включении в состав комиссии.

Комиссия в течение 15 календарных дней с даты начала работы комиссии осуществляет выезд к месту выявления опасных отходов и составляет акт приема бесхозяйных опасных отходов, признанных решением суда бесхозяйными и поступившими в государственную (республиканскую или коммунальную) собственность.

Передача опасных отходов, принятых в республиканскую или коммунальную собственность на безвозмездное хранение, осуществляется комиссией путем составления акта о передаче на безвозмездное хранение опасных отходов, признанных решением суда бесхозяйными и поступившими в государственную (республиканскую или коммунальную) собственность.

Безвозмездное хранение опасных отходов c даты принятия их в республиканскую или коммунальную собственность до даты их утилизации или удаления обеспечивает МИО.

Уполномоченные представители МИО ежегодно, в срок не позднее 1 сентября, осуществляют выезд на места нахождения опасных отходов, проводят визуальный осмотр опасных отходов с видеозаписью, по итогам которого составляют акт осмотра опасных отходов, признанных решением суда бесхозяйными и поступившими в коммунальную собственность.

Управление опасными отходами организацией включает следующие мероприятия:

формирование исторической справки;

обследование опасных отходов;

утилизация или удаление опасных отходов;

формирование и предоставление в уполномоченный орган отчета по управлению опасными отходами.

Управление опасными отходами организацией осуществляется в соответствии с технической спецификацией к основному договору.

Организация в рамках основного договора оказывает уполномоченному органу услуги по:

подготовке исторической справки;

организации и проведению государственных закупок услуг от третьих лиц по обследованию опасных отходов, утилизации и (или) удалению опасных отходов;

администрированию процесса и рассмотрению результатов оказываемых услуг поставщиком.

Если основной договор предусматривает подготовку исторической справки, организация в течение 30 календарных дней с даты заключения основного договора осуществляет следующие действия:

размещение объявления на корпоративном интернет-ресурсе организации о сборе информации об опасных отходах;

сбор и анализ информации об опасных отходах из официальных общедоступных источников, в том числе сведений и документов, размещенных на интернет-ресурсах государственных органов, юридических лиц, в сервисе "Судебный кабинет" интернет-ресурса Верховного суда РК, в периодических печатных или электронных изданиях и иных средствах массовой информации;

направление письменных запросов в адрес государственных органов и юридических лиц, являющихся потенциальными обладателями необходимой информации об опасных отходах, их происхождении, перемещении и иных обстоятельствах, имеющих значение для формирования исторической справки.

Соответствующий письменный запрос рассматривается потенциальными обладателями информацией в срок не позднее 15 календарных дней с даты поступления. Указанный срок рассмотрения может составлять 30 календарных дней с даты поступления письменного запроса при условии:

письменного уведомления организации о необходимости дополнительного времени на рассмотрение письменного запроса не позднее 10 календарных дней с даты получения запроса;

с даты получения запроса; наличия определенной информации по опасным отходам или необходимости проведения дополнительного изучения или проверки информации или документов.

Потенциальные обладатели информации (местные исполнительные органы, территориальные органы, государственные органы в сфере архивного дела) своевременно направляют в организацию ответы с приложениями подтверждающих документов (при наличии).

После получения информации, полученной в соответствии с частью первой настоящего пункта, организация осуществляет анализ и обработку полученной информации, формирование исторической справки.

Историческая справка подлежит размещению организацией на веб-портале государственных закупок вместе с отчетом по организации государственных закупок и администрированию процесса оказанных услуг поставщиком не позднее сроков, указанных в технической спецификации к основному договору.

Если основной договор предусматривает обследование опасных отходов или утилизацию, удаление опасных отходов, то организацией осуществляются следующие мероприятия:

на основании технической спецификации к основному договору организация осуществляет разработку проекта технической спецификации и квалификационных требований к закупаемым услугам у третьих лиц в течение 20 календарных дней с даты заключения основного договора. Организация обеспечивает наличие в технической спецификации условий о том, что государственные закупки осуществляются в рамках исполнения организацией обязательств по основному договору.

с даты заключения основного договора. Организация обеспечивает наличие в технической спецификации условий о том, что государственные закупки осуществляются в рамках исполнения организацией обязательств по основному договору. организация письменно уведомляет уполномоченный орган о подготовке проектов документов (техническую спецификацию, квалификационные требования) в течение 3 календарных дней с даты разработки. Уполномоченный орган не позднее 5 календарных дней согласовывает подготовленные документы или возвращает на доработку с указанием замечаний или предложений.

Организация в течение трех календарных дней с даты получения замечаний или предложений уполномоченного органа осуществляет доработку и повторно направляет в уполномоченный орган документы, указанные в части первой настоящего подпункта. Уполномоченный орган не позднее пяти календарных дней с даты внесения организацией доработанных документов осуществляет их повторное рассмотрение.

после отбора потенциального поставщика и заключения договора организация осуществляет администрирование процесса и рассмотрение результатов оказываемых услуг поставщиком в рамках договора.

В течение трех календарных дней с даты заключения договора, предусматривающего оказание услуг по обследованию опасных отходов, организация направляет на адрес электронной почты поставщика, указанный в договоре, копии следующих документов:

при обследовании опасных отходов – вступившее в законную силу решение суда о признании опасных отходов бесхозяйными и поступившими в республиканскую собственность, акт о принятии бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность.

В течение 10 календарных дней с даты заключения договора, предусматривающего оказание услуг по обследованию опасных отходов, уполномоченные представители организации совместно с представителями уполномоченного органа или его территориального органа и поставщика осуществляют выезды к месту нахождения опасных отходов, с составлением акта о предоставлении доступа к опасным отходам, признанным решением суда поступившими в республиканскую собственность для обследования опасных отходов.

В течение трех календарных дней с даты заключения договора, предусматривающего оказание услуг по утилизации или удалению опасных отходов, организация направляет на адрес электронной почты поставщика, указанный в договоре, копии отчета об опасных отходах и паспорта опасных отходов.

В ходе администрирования оказываемых услуг поставщика по договору, предусматривающему оказание услуг по утилизации или удалению опасных отходов, в течение 10 календарных дней уполномоченные представители организации совместно с представителями территориального органа (по согласованию) и поставщика осуществляют выезд:

до начала оказания услуг на место осуществления утилизации или удаления опасных отходов – для визуального осмотра оборудования или полигона, с использованием которых оказываются услуги по утилизации или удалению опасных отходов, на предмет соответствия оборудования или полигона технической спецификации и квалификационным требованиям, с составлением акта визуального осмотра оборудования;

до начала оказания услуг на место нахождения опасных отходов для передачи опасных отходов поставщику, с составлением акта приема-передачи опасных отходов на утилизацию или удаление по форме;

для присутствия на одном из этапов утилизации или удаления опасных отходов на оборудовании (установке) или полигоне поставщика, с составлением акта присутствия на одном из этапов утилизации и удаления опасных отходов;

по завершению вывоза опасных отходов к месту утилизации или удаления – для визуального осмотра на предмет наличия или отсутствия опасных отходов, с составлением акта визуального осмотра прежнего места нахождения опасных отходов.

За три календарных дня до осуществления выезда организация направляет лицу, на территории которого осуществляется безвозмездное хранение опасных отходов, уведомление с указанием данных уполномоченных представителей поставщика, которым необходимо предоставить доступ к опасным отходам.

Указывается, что поставщик в процессе оказания услуг организации по обследованию опасных отходов и утилизации или удалению опасных отходов осуществляет беспрепятственное посещение мест нахождения опасных отходов в любой день (по согласованию с владельцем места нахождения опасных отходов) с 9:00 часов до 18:00 часов.

Поставщик по итогам оказанных услуг через веб-портал госзакупок направляет организации акт оказанных услуг по каждому лоту с приложением следующих документов:

в случае обследования опасных отходов – отчет об опасных отходах и паспорт опасных отходов;

в случае утилизации или удаления опасных отходов – отчет об оказанных услугах по утилизации и удалению опасных отходов.

По итогам оказанных услуг организация предоставляет в уполномоченный орган акт оказанных услуг с приложением:

исторической справки;

отчета по организации и проведению государственных закупок, по администрированию процесса и рассмотрению результатов оказанных услуг по обследованию опасных отходов и утилизации или удалению опасных отходов;

отчетов по обследованию опасных отходов и утилизации или удалению опасных отходов.

В случае неоднократного (более 3 раз) признания государственных закупок услуг несостоявшимися или обоснованного отказа в принятии организацией актов оказанных услуг поставщика по договору, организация не позднее 10 декабря соответствующего финансового года инициирует внесение изменений в основной договор по изменению суммы основного договора путем подписания дополнительного соглашения.

Организация ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в уполномоченный орган информацию об опасных отходах, поступивших в республиканскую собственность:

об объемах и видах опасных отходов;

о местах нахождения опасных отходов;

о состоянии опасных отходов;

о мерах, принимаемых по управлению опасными отходами.

Рекультивация территорий, на которых были размещены опасные отходы, переданные в республиканскую или коммунальную собственность после их утилизации или удаления, производится собственниками земельных участков и землепользователями в соответствии с Земельным кодексом РК.

Приказ вводится в действие с 10 июня 2025 года.