Какую отчетность должны представлять организаторы игорного бизнеса: обновлены правила
Приказом и.о. министра туризма и спорта от 15 декабря 2025 года внесены изменения в Правила осуществления сбора и анализа отчетности, представляемой организатором игорного бизнеса, сообщает Zakon.kz.
В частности, уточняется, что отчетность содержит следующую информацию:
- сведения о бизнес идентификационном номере организатора игорного бизнеса;
- наименование организатора игорного бизнеса;
- вид деятельности;
- юридический адрес;
- сведения о численности работников организатора игорного бизнеса на начало отчетного периода;
- сведения о численности работников организатора игорного бизнеса на конец отчетного периода;
- сведения о количестве участников азартных игр или пари (резиденты) на начало отчетного периода;
- сведения о количестве участников азартных игр или пари (нерезиденты) на начало отчетного периода;
- сведения о количестве участников азартных игр или пари (резиденты) на конец периода;
- сведения о количестве участников азартных игр или пари (нерезиденты) на конец периода;
- сведения о количестве отказов в установлении деловых отношений с участниками по основаниям Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
- сведения о количестве посещений игорных заведений одними и теми же участниками азартных игр в отчетный период (менее 10 посещений, более 10 посещений, более 50 посещений);
- сведения о сумме уплаченной платы за пользование лицензией на занятие деятельностью в сфере игорного бизнеса за отчетный период;
- сведения о сумме обеспечения на каждую лицензию в виде обязательных резервов;
- сведения о суммах выплаченных выигрышей участникам азартных игр и пари;
- сведения об общей сумме совершенных ставок за отчетный период;
- наименование и вид игорного оборудования;
- количество игорного оборудования;
- сведения о серийном или инвентарном номере игорного оборудования;
- сведения о производителе игорного оборудования;
- сведения о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов;
- сведения об установленном проценте выигрыша, технологически заложенном в игровой автомат;
- сведения о техническом состоянии видеозаписывающих систем, в том числе о наименовании видеозаписывающей системы, количестве, дате тестирования оборудования;
- сведения о кассе (-ах), в том числе о виде, количестве и месторасположении кассы (адрес);
- сведения о постановке на регистрационный учет объектов налогообложения/касс (-ы) в органах государственных доходов;
- сведения об изменении количества столов, замены оборудования, в том числе серийный или инвентарный номер заменившего оборудования;
- сведения об изменении количества столов, замены оборудования, в том числе о количестве игровых столов, указанных при получении лицензии;
- сведения об изменении количества столов, замены оборудования, в том числе информация об увеличении и сокращении количества игровых столов;
- сведения о бенефициарных собственниках в составе учредителей, руководителей организатора игорного бизнеса и о первых руководителях организатора игорного бизнеса.
Кроме того, в Типовых правилах работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и пари указывается, что:
- Организаторы игорного бизнеса, осуществляющие деятельность казино, зала игровых автоматов, принимают меры по надлежащей проверке участников азартной игры в соответствии со статьей 5 Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Организаторы игорного бизнеса, осуществляющие деятельность букмекерской конторы или тотализатора, также принимают меры по надлежащей проверке участников пари в соответствии со статьей 5 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Приказ вводится в действие с 3 января 2026 года.
