Какую отчетность должны представлять организаторы игорного бизнеса: обновлены правила

Приказом и.о. министра туризма и спорта от 15 декабря 2025 года внесены изменения в Правила осуществления сбора и анализа отчетности, представляемой организатором игорного бизнеса, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что отчетность содержит следующую информацию:

сведения о бизнес идентификационном номере организатора игорного бизнеса;

наименование организатора игорного бизнеса;

вид деятельности;

юридический адрес;

сведения о численности работников организатора игорного бизнеса на начало отчетного периода;

сведения о численности работников организатора игорного бизнеса на конец отчетного периода;

сведения о количестве участников азартных игр или пари (резиденты) на начало отчетного периода;

сведения о количестве участников азартных игр или пари (нерезиденты) на начало отчетного периода;

сведения о количестве участников азартных игр или пари (резиденты) на конец периода;

сведения о количестве участников азартных игр или пари (нерезиденты) на конец периода;

сведения о количестве отказов в установлении деловых отношений с участниками по основаниям Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

сведения о количестве посещений игорных заведений одними и теми же участниками азартных игр в отчетный период (менее 10 посещений, более 10 посещений, более 50 посещений);

сведения о сумме уплаченной платы за пользование лицензией на занятие деятельностью в сфере игорного бизнеса за отчетный период;

сведения о сумме обеспечения на каждую лицензию в виде обязательных резервов;

сведения о суммах выплаченных выигрышей участникам азартных игр и пари;

сведения об общей сумме совершенных ставок за отчетный период;

наименование и вид игорного оборудования;

количество игорного оборудования;

сведения о серийном или инвентарном номере игорного оборудования;

сведения о производителе игорного оборудования;

сведения о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов;

сведения об установленном проценте выигрыша, технологически заложенном в игровой автомат;

сведения о техническом состоянии видеозаписывающих систем, в том числе о наименовании видеозаписывающей системы, количестве, дате тестирования оборудования;

сведения о кассе (-ах), в том числе о виде, количестве и месторасположении кассы (адрес);

сведения о постановке на регистрационный учет объектов налогообложения/касс (-ы) в органах государственных доходов;

сведения об изменении количества столов, замены оборудования, в том числе серийный или инвентарный номер заменившего оборудования;

сведения об изменении количества столов, замены оборудования, в том числе о количестве игровых столов, указанных при получении лицензии;

сведения об изменении количества столов, замены оборудования, в том числе информация об увеличении и сокращении количества игровых столов;

сведения о бенефициарных собственниках в составе учредителей, руководителей организатора игорного бизнеса и о первых руководителях организатора игорного бизнеса.

Кроме того, в Типовых правилах работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и пари указывается, что:

Организаторы игорного бизнеса, осуществляющие деятельность казино, зала игровых автоматов, принимают меры по надлежащей проверке участников азартной игры в соответствии со статьей 5 Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Организаторы игорного бизнеса, осуществляющие деятельность букмекерской конторы или тотализатора, также принимают меры по надлежащей проверке участников пари в соответствии со статьей 5 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Приказ вводится в действие с 3 января 2026 года.