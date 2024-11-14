Казахстанцы будут проходить новые виды бесплатных скринингов

Министерство здравоохранения подготовило изменения в целевые группы лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, а также правил, объема и периодичности проведения данных исследований, сообщает Zakon.kz.

В частности, появятся новые целевые группы:

На раннее выявление глаукомы – мужчины и женщины в возрасте 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с глаукомой.

– мужчины и женщины в возрасте 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с глаукомой. На раннее выявление нарушения мозгового кровообращения – мужчины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении по поводу цереброваскулярных заболеваний.

Периодичность проведения – один раз в два года.

Документ размещен на сайтее "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 ноября.

В настоящее время в Казахстане проводят следующие бесплатные скрининги:

На раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца.

На раннее выявление сахарного диабета.

На раннее выявление рака молочной железы.

На раннее выявление рака шейки матки.

На раннее выявление колоректального рака.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменят сроки и правила прикрепления к поликлиникам.