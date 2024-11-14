Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанцы будут проходить новые виды бесплатных скринингов

В Казахстане появятся новые бесплатные скрининги, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 16:09 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство здравоохранения подготовило изменения в целевые группы лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, а также правил, объема и периодичности проведения данных исследований, сообщает Zakon.kz.

В частности, появятся новые целевые группы:

  • На раннее выявление глаукомы – мужчины и женщины в возрасте 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с глаукомой.
  • На раннее выявление нарушения мозгового кровообращения – мужчины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении по поводу цереброваскулярных заболеваний. 

Периодичность проведения – один раз в два года.

Документ размещен на сайтее "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 ноября.

В настоящее время в Казахстане проводят следующие бесплатные скрининги:

  • На раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца.
  • На раннее выявление сахарного диабета.
  • На раннее выявление рака молочной железы.
  • На раннее выявление рака шейки матки.
  • На раннее выявление колоректального рака. 

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменят сроки и правила прикрепления к поликлиникам.

Читайте также

Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Платные дороги, техосмотр: какие изменения готовят для водителей в Министерстве транспорта
Мусоросортировочный завод, мусор, отходы, сортировка мусора
В Казахстане расширят классификацию "зеленых" проектов, финансируемых через "зеленые" кредиты
АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность
В Казахстане утвердили профстандарты по обслуживанию оборудования объектов в атомной отрасли
Лариса Черненко
Открытые НПА Минздрав РК Казахстан 2024 год Здоровье Медицина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Кому принадлежит идея о смене часового пояса в Казахстане
Глава национального паралимпийского комитета
Министр спорта ответил, почему Боранбаев возглавляет параолимпийский комитет
Казахстанцы вложили миллионы в таунхаусы, которые так и не построили
34 казахстанца продали свое жилье ради таунхаусов и остались ни с чем
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: