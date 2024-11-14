Казахстанцы будут проходить новые виды бесплатных скринингов
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство здравоохранения подготовило изменения в целевые группы лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, а также правил, объема и периодичности проведения данных исследований, сообщает Zakon.kz.
В частности, появятся новые целевые группы:
- На раннее выявление глаукомы – мужчины и женщины в возрасте 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с глаукомой.
- На раннее выявление нарушения мозгового кровообращения – мужчины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении по поводу цереброваскулярных заболеваний.
Периодичность проведения – один раз в два года.
Документ размещен на сайтее "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 ноября.
В настоящее время в Казахстане проводят следующие бесплатные скрининги:
- На раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца.
- На раннее выявление сахарного диабета.
- На раннее выявление рака молочной железы.
- На раннее выявление рака шейки матки.
- На раннее выявление колоректального рака.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изменят сроки и правила прикрепления к поликлиникам.
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