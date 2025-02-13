Новые виды медицинских скринингов будут проходить казахстанцы

Министерство здравоохранения подготовило поправки по поводу целевых групп лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, а также в правила объема и периодичности проведения данных исследований, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы и поведенческих факторов риска мужчины и женщины могут пройти скрининг с возраста:

40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, глаукомой и поведенческими факторами риска.

На раннее выявление рака молочной железы:

женщины, достигшие 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении со злокачественными новообразованиями молочной железы.

На раннее выявление рака шейки матки:

женщины 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении со злокачественными новообразованиями шейки матки.

На раннее выявление колоректального рака:

мужчины и женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с доброкачественными и злокачественными новообразованиями толстой кишки.

На раннее выявление нарушений мозгового кровообращения:

мужчины 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении по цереброваскулярным нарушениям.

Уточняется, что целевой группе, не прошедшей скрининговые исследования (по причине беременности, болезни, изменения места прикрепления, временного выезда за пределы страны и в случае отказа гражданина от прохождения скрининговых исследований), допускается проведение скрининговых исследований в течение следующего календарного года с сохранением установленной периодичности.

В Минздраве пояснили, что проектом приказа предлагается введение нового вида скрининга – раннее выявление нарушений мозгового кровообращения. Целевая группа для этого скрининга – мужчины в возрасте 50-76 лет с риском развития заболеваний мозгового кровообращения. Периодичность проведения исследования составляет один раз в два года.

"Это нововведение позволит на ранних стадиях выявлять угрозу инсульта и других заболеваний мозгового кровообращения, улучшив шансы на успешное лечение", – отметили в министерстве.

Кроме того, пересмотрена целевая группа по скрининговым исследованиям на ранее выявление артериальной гипертонии (АГ), ишемической болезни сердца (ИБС), сахарного диабета (СД), гаукомы – с 40 до 76 лет, онкоскрининги – до 76 лет.

В Минздраве также отметили, что продолжают работать над улучшением системы скринингов, расширением перечня обследуемых заболеваний и повышением информированности населения. В 2025 году планируется внедрение дополнительных инновационных технологий и методов диагностики, что позволит еще более эффективно выявлять заболевания на самых ранних стадиях и предотвращать их развитие.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 февраля.

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