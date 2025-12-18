Конституционный суд уточнил порядок судебной защиты собственников земель

В Конституционный суд поступило обращение казахстанца о проверке на соответствие Конституции пункта 1 статьи 88 Земельного кодекса РК, сообщает Zakon.kz.

Заявитель утверждает, что оспариваемая норма лишает собственника возможности оспорить постановление акимата о принудительном отчуждении земельного участка для государственных нужд в судебном порядке, что, по его мнению, нарушает право на судебную защиту.

Между тем в Конституционном суде напомнили, что ранее в своих нормативных постановлениях указывалось: "Конституционный принцип "каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод", что означает право любого человека обратиться в суд за восстановлением нарушенных прав и свобод. Реализация этого права осуществляется на основе и в порядке, предусмотренных законом".

Таким образом, постановление акимата является административным актом, в силу чего оно может быть обжаловано в административном или судебном порядке.

В свою очередь оценка оснований изъятия земель относится к компетенции судов общей юрисдикции. В целом Конституционный суд не усмотрел оснований для принятия обращения к конституционному производству.