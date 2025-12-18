Бесплатные лекарства для алматинцев: маслихат внес изменения
На внеочередной сессии маслихата города Алматы от 10 декабря 2025 года внесены изменения в решение маслихата "О дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарств, зарегистрированным в Алматы при амбулаторном лечении бесплатно".
Так, из приложения к решению исключены препараты, выделяемые бесплатно алматинцам:
- При фибрилляции и трепетании предсердий – Ривароксабан;
- При остеоартрозе – Эндопротез (имплант).
При этом уточняется, что выделяются препараты при:
- Системной красной волчанке – Ритуксимаб;
- Дилатационнная кардиомиопатия – Валсартан+сакубитрил.
Вместе с тем добавлены заболевания, при которых выделяются лекарства бесплатно:
- Системная красная волчанка – Анифролумаб;
- Синдром короткой кишки – Тедуглутид;
- Оптикомиелоневрит (болезнь Девика) – Ритуксимаб.
Решение вводится в действие с 28 декабря 2025 года.
