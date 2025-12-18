#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
514.31
603.03
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
514.31
603.03
6.4
Право

Бесплатные лекарства для алматинцев: маслихат внес изменения

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 14:22 Фото: freepik
На внеочередной сессии маслихата города Алматы от 10 декабря 2025 года внесены изменения в решение маслихата "О дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарств, зарегистрированным в Алматы при амбулаторном лечении бесплатно".

Так, из приложения к решению исключены препараты, выделяемые бесплатно алматинцам:

  • При фибрилляции и трепетании предсердий – Ривароксабан;
  • При остеоартрозе – Эндопротез (имплант).

При этом уточняется, что выделяются препараты при:

  • Системной красной волчанке – Ритуксимаб;
  • Дилатационнная кардиомиопатия – Валсартан+сакубитрил.

Вместе с тем добавлены заболевания, при которых выделяются лекарства бесплатно:

  • Системная красная волчанка – Анифролумаб;
  • Синдром короткой кишки – Тедуглутид;
  • Оптикомиелоневрит (болезнь Девика) – Ритуксимаб.

Решение вводится в действие с 28 декабря 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Алматинцы начнут получать новые лекарства бесплатно с 6 октября
10:13, 06 октября 2025
Алматинцы начнут получать новые лекарства бесплатно с 6 октября
В Алматы расширят список бесплатных лекарств для пациентов, находящихся на амбулаторном лечении
16:35, 04 мая 2023
В Алматы расширят список бесплатных лекарств для пациентов, находящихся на амбулаторном лечении
Кто может получать бесплатные лекарства в Казахстане
10:02, 16 мая 2024
Кто может получать бесплатные лекарства в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: