Бесплатные лекарства для алматинцев: маслихат внес изменения

На внеочередной сессии маслихата города Алматы от 10 декабря 2025 года внесены изменения в решение маслихата "О дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарств, зарегистрированным в Алматы при амбулаторном лечении бесплатно".

Так, из приложения к решению исключены препараты, выделяемые бесплатно алматинцам: При фибрилляции и трепетании предсердий – Ривароксабан ;

; При остеоартрозе – Эндопротез (имплант). При этом уточняется, что выделяются препараты при: Системной красной волчанке – Ритуксимаб ;

; Дилатационнная кардиомиопатия – Валсартан+сакубитрил. Вместе с тем добавлены заболевания, при которых выделяются лекарства бесплатно: Системная красная волчанка – Анифролумаб ;

; Синдром короткой кишки – Тедуглутид ;

; Оптикомиелоневрит (болезнь Девика) – Ритуксимаб. Решение вводится в действие с 28 декабря 2025 года.

