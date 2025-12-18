Новогодняя нераспродажа: чем и кому грозят новые правила о регистрации товаров перед реализацией

С 1 января 2026 года любой товар в Казахстане – произведенный и ввезенный – должен быть зарегистрирован в Национальном каталоге товаров (НКТ), иначе его нельзя будет продать. Бизнес в тревоге, что не успеет осуществить процедуры за оставшиеся дни. Zakon.kz рассказывает о новых правилах.

15 декабря 2025 года на сайте НПП "Атамекен" опубликована статья, что предприниматели не готовы к внедрению проекта обязательной предпродажной регистрации всех товаров в Национальном каталоге товаров (НКТ), который стартует с 1 января 2026 года.

Аргументы: бизнес просто не успеет каталогизировать весь товар и предоставить необходимые сведения для регистрации, особенно малый бизнес, например, магазины у дома. Что приведет к параличу торговли. По этому поводу в НПП даже состоялось расширенное заседание, где прозвучали предложения (в преддверии инициированной встречи с представителями госорганов) как минимум предоставить предпринимателям отсрочку, а лучше вообще отказаться от идеи – во всяком случае, освободить от регистрации микробизнес.

Что же случилось и почему волна против обязательной регистрации поднялась только сейчас, в декабре, за пару недель до вступления в силу новых правил? Насколько справедливы возражения против данной инициативы? Да и вообще, зачем понадобилось вводить эту самую тотальную регистрацию? Разбираемся.

В принципе, Национальный каталог товар – справочник не новый. НКТ и прежде существовал в Казахстане, цитируем пп. 45) статьи 1 Закона РК "О регулировании торговой деятельности":

"Национальный каталог товаров – информационный ресурс, разработанный Единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров, содержащий единую номенклатуру продукции и обязательный к использованию в качестве справочника товаров при осуществлении процессов маркировки и прослеживаемости товаров в Республике Казахстан, включающий характеристики товаров, коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и иные значения".

Однако маркировка требовалась лишь для определенных видов продукции:

табачных изделий;

обуви;

лекарственных средств.

Кстати, почему именно обуви? Да так, с чего-то же надо начинать. Еще когда лишь внедряли регистрацию, чиновники предупреждали, что проанализируют результаты проекта – и распространят на другие сферы. Ну вот и дождались.

19 июля 2025 года был опубликован подписанный Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения". Поправки были внесены, помимо всего прочего, в Закон РК "О регулировании торговой деятельности".

Согласно новым правилам (пп. 9-1 и 9-2 в пункт 1 статьи 31 Закона), "субъекты внутренней торговли при осуществлении своей деятельности обязаны:

при производстве или импорте товаров регистрировать их в Национальном каталоге товаров до осуществления продажи;

при розничной и оптовой торговле осуществлять продажу товаров только при наличии сведений о товарах в Национальном каталоге товаров".

Уточняем, речь обо всех товарах, а не только о табаке, обуви или лекарствах, как раньше. Поменялось и само определение НКТ (новая редакция пп. 45) статьи 1 Закона), теперь оно звучит так:

"Национальный каталог товаров – объект информатизации "электронного правительства", являющийся национальным регистром данных о товарах, а также единым источником номенклатуры товаров и обязательный к использованию в качестве справочника товаров в торговой деятельности".

Точнее, не теперь, а с 1 января 2026 года, когда и будут введены в действие новеллы. Т.е. на подготовку к регистрации товаров бизнесу было дано почти полгода. Можно ли считать время достаточным?

А вопрос непростой. Изменения в законе – это лишь общие принципы, конкретные детали должны содержаться в соответствующих подробных правилах. Однако последовавшие за подписанием закона новые Правила ведения Национального каталога товаров, а также регистрации товаров в нем, утвержденные приказом министра торговли и интеграции РК от 31 июля 2025 года, выглядели так, будто и не было никаких изменений закона. Смотрим, в частности, пункт 6 тех Правил:

"Регистрации в Национальном каталоге товаров подлежат товары, указанные в Перечне товаров, подлежащих маркировке". А в этом списке (утвержденном приказом исполняющего обязанности министра торговли и интеграции РК) – лишь все те же табак, обувь, лекарства.

Только спустя три с лишним месяца, спохватившись, Минторг издает приказ о внесении изменений, а по сути, новые Правила, отвечающие изменившимся нормам закона – утвержденные 2 октября и опубликованные 7 октября 2025 года. И на что все это время было ориентироваться бизнесу? На закон или правила?

Напомним, для чего вообще предусмотрено время между опубликованием нового НПА и введением его в действие (пункт 4-1 статьи 42 Закона РК "О правовых актах"):

"Сроки введения в действие нормативного правового акта должны устанавливаться исходя из сроков, необходимых субъектам регулирования для подготовки к осуществлению деятельности в соответствии с устанавливаемыми законами РК требованиями".

Если законом заложен почти полугодовой срок для подготовки к новым требованиям, разве допустимо фактически сокращать его вдвое авторам подзаконного акта из министерства?

А ведь объем работы, которую предпринимателям предстоит сделать в связи с регистрацией, действительно немалый. Так, сведения о товаре, подлежащие регистрации в Национальном каталоге товаров, включают (пункт 8 Правил от 02.10.2025):

общую информацию о товаре (наименование, классификация, товарный знак, страна происхождения, производитель); измеряемые параметры (линейные размеры, масса, состав); сведения о документах по стандартизации, в соответствии с которыми изготовлен товар; документы об оценке соответствия в отношении товаров, подлежащих обязательной оценке соответствия (для товаров, находящихся в торговом обороте); графические материалы для иллюстрации внешнего вида (изображения) товара.

И так по каждой позиции, на двух языках. Не успеешь – не продашь.

При этом мы пока не задавались вопросом, зачем вообще нужен новый порядок: чтобы каждый маркетплейс или торговый центр, не говоря уже о магазинах у дома, многословно отчитывались о всяком вообще товаре, будь то бутылка воды и пара носков.

Мнение есть, но вернемся к этой теме чуть позже, когда на запрос Zakon.kz ответит уполномоченный государственный орган – Министерство торговли и интеграции РК. А вопросы такие.

С какой целью вводится новый формат ведения Национального каталога товаров, а именно обязательная регистрация товаров, произведенных или импортированных в Казахстан, для реализации на его территории?

Какой эффект, в частности, экономический, ожидается от этой меры?

В статье 83 Предпринимательского кодекса предусмотрена процедура АРБ – анализа регуляторного воздействия, т.е. сопоставления выгод и затрат при ужесточении регулирования бизнеса. Просчитывалось ли усиление нагрузки на предпринимателей в связи с данной инициативой?