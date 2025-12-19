В Астане упорядочат субсидирование убытков перевозчиков за счет бюджетных средств

Подготовлено постановление акимата об утверждении Правил субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров в городе Астане и Астанинской агломерации, сообщает Zakon.kz.

Документ определяет единые подходы, порядок, механизмы и критерии предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим социально значимые пассажирские перевозки.

Как пояснили в акимате, утверждение Правил субсидирования позволит систематизировать процедуру рассмотрения заявок на субсидирование, обеспечить прозрачность использования бюджетных средств, равенство условий для всех перевозчиков, а также создать необходимые условия для стабильной работы маршрутной сети и социально ориентированной транспортной системы города.

В целом документ направлен на обеспечение финансовой устойчивости перевозчиков, выполнение ими обязательств по обслуживанию социально значимых маршрутов и повышение доступности общественного транспорта для населения.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 января.