Как будет развиваться Астана в ближайшие 5 лет: утвержден план

Опубликован план развития города Астаны на 2026-2030 годы, утвержденный решением маслихата столицы 12 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

План развития города Астаны на 2026-2030 годы является последовательным этапом реализации общего стратегического видения, которое закреплено в более долгосрочных программных документах, таких как Стратегия развития города до 2050 года, Генеральный план развития до 2035 года. Отдельные аспекты территориально-пространственного развития также обозначены в Комплексном плане развития Астанинской агломерации на 2024 – 2028 годы.

По оценкам международных экспертов в перспективе конкурентоспособность мегаполиса во многом будет определяться качеством управления городской инфраструктурой, которое бы позволило не только минизировать риски перенаселения и дефицита ресурсов по причине ускоряющейся урбанизации, но и обеспечить качественный базис для реализации прорывных проектов.

Первое направление Плана развития — это современный конкурентоспособный город, под которым понимается способность привлекать и удерживать бизнес и инвестиции, тем самым обеспечивая высокий уровень жизни населения.

Для этого необходимо эффективно использовать имеющийся в городе экономический потенциал.

В структуре экономики преобладает малый и средний бизнес в 2025 году он формирует 72,3% номинального ВРП города. Каждый третий житель столицы занят в предпринимательстве. Более половины налоговых поступлений в бюджет – это налоги от малого и среднего бизнеса. Дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса будет продолжена в рамках региональной программы развития предпринимательства "Астана кәсіпкерлігі"

С момента переноса столицы в развитие Астаны было вложено 17,4 трлн тенге инвестиций, в том числе- 12,2 трлн. тенге частных капиталовложений.

За счет этого в столице сформировано несколько крупных экономических кластеров.

Промышленный кластер на базе Индустриального парка №1 и с дальнейшим расширением в рамках Индустриального парка №2.

На сегодня инвестиционный портфель промышленных объектов Индустриального парка №1 составляет 140 проектов при общей стоимости 341,95 млрд. тенге, из которых введено в эксплуатацию 82 проекта на сумму 239,5 млрд. тенге с созданием более 7 000 постоянных рабочих мест.

Территория Индустриального парка № 2 составляет 431,98 га и входит в специальную экономическую зону "Астана-Технополис" со сроком действия до 2042 года.

На территорию Индустриального парка № 2 планируется привлечь более 100 проектов на общую сумму 500 млрд. тенге в таких востребованных отраслях, как машиностроение, пищевая промышленность, строительная отрасль, легкая промышленность, производство мебели, медицинских изделий, а также объекты инфраструктуры.

Активное развитие промышленного кластера позволило увеличить долю промышленности в структуре ВРП с 3,7% в 2009 году до 8,4% в 2024 году. С учетом ожидаемого ввода объектов на базе Индустриального парка №2 к 2030 году вклад промышленного сектора превысит 10% с дальнейшим ростом до уровня не менее 15% по итогам ввода в эксплуатацию предприятий Индустриального парка №2 ориентировочно к 2040 году.

Дальнейшая диверсификация структуры экономики столицы позволит укрепить общий уровень конкурентоспособности города и создать предпосылки для формирования производственных, научных, образовательных и логистических связей предприятий макрорегиона, внедрения новых технологий, разработки импортозамещающей продукции и создания инновационной инфраструктуры.

Медицинский кластер на базе ряда современных учреждений оказания высокоспециализированной помощи республиканского уровня, позволяет активно продвигать медицинский туризм.

Астана привлекает медицинских туристов высококачественными медицинскими услугами, предоставляемыми современными учреждениями, аккредитованными по международным стандартам JCI. В Казахстане всего 9 клиник имеют такую аккредитацию, из которых – 7 расположены в городе Астане.

Столица стал центром, предлагающим широкий спектр услуг в области нейрохирургии, кардиохирургии, трансплантологии, диагностики и реабилитации, а также лечения онкологии. Кроме того, в Казахстане введена медицинская виза категории С12, упрощающая въезд для получения медицинских услуг.

Ключевым конкуретным преимуществом выступает стоимость оказания отдельных видов услуг, относящихся к высокоспециализированной медиицинской помощи, которая существенно ниже, чем в развитых странах.

Кроме того, развитая сеть частных клиник и специализированных центров позволяет решать, как сложные медицинские задачи, так и эстетические проблемы, привлекая пациентов со всего мира. Особенно востребованы услуги в области стоматологии, репродуктивной медицины и пластической хирургии, где наблюдается значительный прирост иностранных пациентов.

Астана активно сотрудничает с международными ассоциациями: 49 клиник и организаций вступили в Казахстанскую ассоциацию медицинского туризма (КАМТ), которая имеет партнерские отношения с 10 зарубежными ассоциациями из таких стран, как Грузия, Азербайджан, Белоруссия, Узбекистан, Россия, Киргизия, Иран, Турция, Китай и Израиль.

В ближайшие пять лет медицинский туризм может стать одним из драйверов экономического роста и укрепить позицию Астаны на международной туристической и медицинской арене. Только за 2025 год численность медицинских туристо увеличилось в 2 раза и достигло почти 5 тысяч человек.

Кластер индустрии развлечений, в частности развитие туризма в Астане сосредоточено на привлечении деловых, событийных, медицинских и гастрономических туристов, а также на улучшении инфраструктуры и качества услуг. Для этого создан новый Центр развития туризма "Astana Tourism", развивается программа "Visit Astana" и проводятся мероприятия международного уровня. Город привлекает туристов современной архитектурой и является центром проведения крупных саммитов и конференций.

Согласно Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы город Астана относится к числу наиболее готовых в плане инфраструктуры и туристских предложений регионов.

Ведется работа по созданию комфортных условий для туристов, включая развитие гостиничной инфраструктуры, общественного питания и навигации. В настоящее время в городе действует 2750 объектов общественного питания, 309 мест размещения, 35 музеев, театров и галерей, а также 10 монументов и дворцов.

Видение развития Астаны в качестве туристической точки притяжения основывается на развитии делового туризма за счет проведения международных форумов, конференций, экономических саммитов, продвижении культурных и гастрономических маршрутов, раскрывающих особенности казахской культуры, музыки, кухню, улучшении качества сервиса за счет открытия новых отелей, ресторанов, экскурсионныхпрограмм, системы гидов и цифровых приложений.

Транспортно-логичестический кластер со значительными перспективами реализации транзитного потенциала.

Учитывая географическое положение столицы, привлекательным направлением для инвестирования является оказание транспортно-логистических услуг.

По данному направлению в рамках СЭЗ "Астана-технолополис" запланировано создание Логистического парка на площади 223 га, который будет представлять собой центральный узел для управления грузовыми потоками и оптимизации логистических операций.

Планируемая сумма инвестиций – порядка 150 млрд тенге, в рамках которых планируется включение комплекса объектов инфраструктуры, такие как терминалы грузовых перевозок, складские помещения, техническую инфраструктуру и офисные помещения.

Всего на территории Логистического парка предполагается разместить порядка 20 проектов.

Развитие современных форматов торговли в Астане включают активное продвижение онлайн-торговли, маркетплейсов и платформ для онлайн-заказов товаров, что дополняет физические магазины.

Поэтапно будет осуществляться переход от старых форматов рынков к современным торговым площадкам с элементами фуд-холлов, фермерских рынков и удобной логистикой, внедрение новых технологий в магазинах, от мобильных приложений до систем управления запасами, а также развитие форматов мини-маркетов и концептуальных магазинов.

Таким образом, Астана движется к гибридной модели торговли, сочетающей традиционные форматы с мощным цифровым присутствием и развитой логистикой.

Финтех кластер, который включает современную экосистему для поддержки и развития технологических компаний, созданную на базе международного технопарка IT-стартапов в Центральной Азии Astana Hub.

В настоящее время Astana Hub служит площадкой для создания, развития и масштабирования IT-компаний, привлекая талантливых специалистов со всего мира, а также помогает корпорациям и недропользователям находить и внедрять инновационные решения через взаимодействие с технологическими компаниями и стартапами. 1750 IT-компаний, из которых 450 – с иностранным участием.

Использование преимуществ данной экосистемы, охватывающей 1750 IT-компаний, из которых 450 с иностранным участием, позволит привлечь дополнительные инвестиции, запустить ряд совместных международных проеков в сфере цифрового управления. Выступая в качестве инновационного акселератора Astana Hub, позволит увеличить производительность и наукоемкость экономики столицы, тем самым обеспечивая качественный и устойчивый рост ВРП.

Международный финансовый центр "Астана" как особая юрисдикция на территории города Астаны с уникальным правовым статусом, созданная для привлечения инвестиций и развития финансового сектора в регионе, уже включает более 4,6 тысяч компаний из 88 стран мира.

Центр охватывает различные сферы, от традиционных финансов до новых технологий, таких как исламское финансирование и финтех, что открывает значительные преимущества в сфере привлечения иностранных инвестиций и международных заимствований.

В целях повышения инвестиционной активности по городу Астане в рамках Плана развития на 2026-2030 годы запускается пилотный проект механизма "заказа на инвестиции", что предполагает более проактивный подход к определению приоритетных отраслей и поиску инвесторов под конкретные нужды экономики города.

Таким образом, развитие столицы будет обеспечено за счет наращивания собственного экономического потенциала, который будет включать притяжение образованных и квалифицированных кадров, развитую структуру производства и потребления, высокую производительность труда и емкий внутренний рынок, предоставление возможности для роста различных видов бизнеса и т.д.

Второе направление – улучшение качества человеческого капитала.

Повышение качества человеческого капитала достигается через инвестиции в образование, здравоохранение и профессиональное развитие, что способствует росту производительности, инноваций и общего благосостояния

Как показывает мировой опыт, страны, инвестирующие в своих граждан, как правило, демонстрируют более высокие темпы экономического развития и конкурентоспособности.

Основными приоритетами выступают для развития города здесь выступают обеспечение качественного и доступного образования на всех уровнях, развитие системы непрерывного образования для приобретения новых навыков, адаптированных к рынку труда, инвестиции в научные исследования и разработки для стимулирования инноваций.

Качество образования в Астане характеризуется высоким потенциалом и наличием сильных учебных заведений, но сталкивается с серьезными системными проблемами, такими как дефицит ученических мест и переполненность школ.

Следует отметить, что в рамках реализации Плана развития столицы на 2021-2025 годы решена проблема трехсменных школ. Активно реализуется проект "Комфортные школы", направленный на ликвидацию дефицита мест и создание современной инфраструктуры.

При этом нам необходимо обеспечить растущий контингент детей соответствующим количеством школ и не возвращаться к модели трехсменного образования.

В рамках Плана развития будет продолжено строительство 15 школ на 23,4 тысяч мест, в том числе 2 школы на 3,8 тысяч мест – за счет средств частного инвестора. Также с учетом перспективной потребности, мы продолжим расширение сети среднего образования.

Новые школы проектируются с учетом международных стандартов (Финляндии, Сингапура, Южной Кореи), акцентируя внимание на безопасности, инклюзивности и создании вдохновляющей учебной среды с коворкинг-зонами и современными кабинетами.

Для повышения качества образования предусмотрено внедрение инновационных практик, направленных на цифровизацию, развитие критического мышления, STEM-образование и создание комфортной инклюзивной среды. По данному направлению будет продолжено оснащение школ кабинетами робототехники, 3D-технологий, химии, биологии и физики с современным оборудованием для развития инженерного и творческого мышления у учащихся.

Аналогично по линии дошкольного и дополнительного образования мы стремимся к 100% охвату учащихся.

Для этого ведется строительство 3 многофункциональных комплексов, открываются филиалы художественных школ, увеличивается размещение государственного образовательного заказа.

Эти практики направлены на модернизацию системы образования Астаны, повышение ее качества и подготовку учащихся к требованиям современного мира.

Приоритетным аспектом в сфере здравоохранения выступает улучшение физического и психического здоровья населения, что ведет к повышению производительности труда и снижению затрат на медицинское обслуживание.

С учетом прогрессирующего роста численности населения первоочередной задачей является расширение сети учреждений здравоохранения, в особенности по направлению материнства и детства.

В этой связи, в рамках реализации Плана развития на 2026-2030 годы планируется реализация проектов по строительсту Многопрофильной детской больницы, поликлиник, перинатального центра, многопрофильной больницы, подстанции скорой медицинской помощи, которые по мере ввода в эксплуатацию будут оснащены в соответствии с мировыми стандартами.

На базе Национального научного онкологического центра и Национального научного медицинского центра активно внедряются новые и инновационные методы лечения, особенно в области онкологии и кардиологии, которые впоследствии апробируются и применяются в городских стационарах.

Так, в области онкологии предусмотрено развитие протонной терапии, системы контактной терапии BRAVOS для высокоточного облучения опухолей, а также применение радионуклидной терапии и диагностики с цифровым подсчетом фотонов. По направлению кардиологии внедряются новые методы лечения коронарных артерий (внутрисосудистая литотрипсия), миниинвазивная кардиохирургия и т.д.

Данные направления наиболее приоритетные, поскольку на долю заболеваний болезней системы кровообращения и онкологических патологий приходится порядка 40% в общей структуре смертности населения города Астаны.

В сфере социальной защиты видение мер по созданию условий для улучшения социального благополучия и снижения неравенства заключается в реализации программ по борьбе с бедностью и адресной поддержке уязвимых групп населения. Первоочередным приоритетом выступает создание рабочих мест и предоставление возможностей для профессионального роста, а также обучение и повышение квалификации сотрудников для адаптации к изменяющимся требованиям рынка.

В качестве целевого индикатора определено удержание уровня безработицы на уровне не более 4,6%, а также ежегодное трудоустрйоство 33,6 тысяч человек, в том числе 29,5 тысяч молодежи.

Планируется пересмотр критериев оказания социальной помощи по поручению Главы государства с целью обеспечения охвата наиболее нуждающихся граждан, независимо от их социального статуса, с привязкой к фактическому уровню благополучия.

Третье направление – Комфортная городская среда.

Видение формирования комфортной городской среды сформировано с учетом Генерального плана развития столицы до 2035 года, основными принципами которого определены полицентричность, компактность, сбалансированность, являющиеся основой комплекса градостроительных мероприятий, направленных на создание экологически благоприятной, безопасной и социально удобной жизненной среды.

В рамках Системы региональных стандартов для города Астаны ключевым приоритетом является выравнивание внутрирайонных диспропорций с целью обеспечения высокого уровня жизни и обеспечения равномерного развития всех частей столицы.

По направлению Астанинской агломерации основная цель – это обеспечить сбалансированное и устойчивое социально-экономическое развитие ядра агломерации (Астаны) и 46 прилегающих населенных пунктов, включая город Косшы, который является основным источником маятниковой миграции (более 200 тысяч человек и 30 тысяч автомобилей ежедневно).

Для этого предусмотрено согласование маршрутов и развитие общей транспортной системы между Астаной и городом Косшы, модернизация и строительство новых подъездных и внутриагломерационных дорог, синхронизация инфраструктуры жизнеообеспечения, согласование градостроительных планов, ввод в эксплуатацию логистических и складских комплексов в Астане, запуск новых производств, строительство заводов, ферм и фабрик в Акмолинской области.

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий города, безопасность и надежность внутригородских, пригородных и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста демографических и социально-экономических показателей, подвижности населения, изменения объемов пассажирских и грузовых перевозок, бесконфликтного включения новых альтернативных видов транспорта, ужесточения экологических требований.

Комплекс решений включает развитие системы адаптивного управления светофорными объектами с применением искуственного интеллекта, увеличение скорости общественного транспорта с помощью скоростных транспортных коридоров, управление парковочными пространствами, корректировки расположения транспортно-пересадочных узлов, повышение транспортной связанности районов города и т.д.

В части пассажирского сообщения основными приоритетами являются увеличение охвата территорий города остановочными павильонами, обеспечение их пешей доступности и комфортности, ускорение движения общественного транспорта относительно общего потока, строгое соблюдение расписания движения и сокращение среднего времени проезда между остановочными пунктами.

В рамках плана развития на 2026-2030 годы запланирован ввод в эксплуатацию 1-очереди проекта ЛРТ и проработка вопросов дальнейшего масштабирования проекта в рамках 2-очереди и 3-очереди, строительство кольцевых дорог, пробивка проспекта Аль-Фараби до проспекта Кабанбай батыра, соединение улицы Ч.Айтматова с Объездной дорогой, соединение шоссе Коргалжын и проспектом Тлендиева, строительство улиц Хусейн Бен Талал и Кенесары с мостами через реку Есиль, двухуровневой магистрали по проспекту Кабанбай батыра.

Меры по улучшению экологической ситуации на территории города предусматривают перевод промышленных предприятий, частного сектора, энергетических объектов на газовое топливо, сохранение и создание новых озелененных территорий, развитие альтернативного вида транспорта (ЛРТ, велодорожки, электроавтобусы), выявление и ликвидация источников загрязнения поверхностных вод, совершенствование технологии очистки сточных вод, замену и реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения, рекультивацию земель, контроль за выбросами загрязняющих веществ и предотвращение загрязнения почв, создание благоприятных посадочных мест за счет нового почвогрунта под деревья и газоны, организованное складирование и своевременный вывоз твердых бытовых отходов.

В рамках Плана развития на 2026-2030 годы планируется строительство нового мусоросжигательного завода с выработкой электроэнергии совместно с частным инвестором, мощностью переработки 1500 тонн отходов в сутки, чтообеспечит увеличение глубины переработки и производства энергии.

Ключевым целевым индикаторам является увеличение переработки ТБО до 28%.

С целью улучшения качества проводимых работ по озеленению города, планируется реализация проекта по созданию питомника и выращиванию адаптированных к климатическим условиям многолетним кустарников и деревьев.

Кроме того, в рамках приоритета по достижению углеродной нейтральности поэтапно будет осуществляться отказ от использования угля за счет активной газификации частного сектора и энергоисточников.

Обеспечение ввода дополнительных мощностей коммунальной и энергетической инфраструктуры является первостепенной задачей для дальнейшего развития столицы.

В частности, проблема нехватки воды остается актуальной для города из-за быстрого роста населения и устаревающей инфраструктуры, что приводит к периодическим локальным перебоям в некоторых районах столицы.

По водохозяйственному комплексу в рамках Плана развития столицы на 2026-2030 годы запланирована реализация проектов по стриотельству НФС-4, КОС-2 и подводящего коллектора, магистрального водовода западанее Турана, реконструкции и строительству очистных сооружений, модернизации КОС-1, разработке Нуринского месторождения и т.д.

По теплоэнергетическому комплексу предусмотрено строительство газотранспортных систем с тепломагистралями в районе Тельмана и на Юго-Западе, АГРС-3, не менее 6 подстанций в различных районах города, ЛЭП 100 кВ от ПС "Шыгыс" до ПС "Байтерек".

Развитие комфортной городской среды это комплексный процесс, включающий использование концепций "умного города" для более эффективного управления городской инфраструктурой.

Ключевым приоритетом здесь является создание единого цифрового контура столицы, обеспечивающего интеллектуальное, устойчивое и клиентоцентричное управление городом.

В первую очередь, будет обеспечено развитие цифровой инфраструктуры и телекоммуникационной сети, включая расширение покрытия 5G-связью, развитие оптоволоконных и беспроводных каналов, строительство собственного городского центра обработки данных (уровня Tier IV) и Ситуационного центра столицы с искусственным интеллектом. Эти меры позволят создать надёжную основу для функционирования всех цифровых сервисов столицы.

Следующим направлением станет интеграция городских сервисов и информационных систем в единую экосистему.

Развитие технологий искусственного интеллекта предусматривает внедрение проектов с применением искусственного интеллекта в сферах транспорта, безопасности, здравоохранения, образования и городских служб.

По линии ЖКХ запланирована цифровизация процессов обслуживания, автоматизация работы коммунальных служб, внедрение систем мониторинга инженерной инфраструктуры.

В сфере транспорта предусмотрено создание интеллектуальных транспортных систем, оптимизация маршрутов и повышение безопасности дорожного движения

В части безопасности приоритетом является развитие систем видеонаблюдения, ситуационного анализа, раннего реагирования и предотвращения происшествий.

По линии экологии предусмотрено внедрение систем мониторинга качества воздуха, воды, выбросов, управление зелёными зонами и экологическими рисками.

Цифровизация процессов управления городом позволит улучшить качество и оперативность принимаемых решений со стороны городских служб, существенно повысит долю превентивно устраненных кризисных ситуаций, оптимизирует транспортную и коммунальную инфраструктуру, создаст безопасную и комфортную городскую среду.

Направление 4: Инициативные цели

Цель 1. Национальные индикаторы ЦУР

Цель 2. Гармоничная языковая политика, обеспечивающая полномасштабное функционирование государственного языка.

Цель 3. Предотвращение насилия в семье в отношении детей и женщин.

По предварительным расчетам на реализацию плана планируется направить 5 596,9 млрд тенге, в том числе: