Юбилейный год: важные даты, которые Казахстан отпраздновал в 2025-м

Вообще, уходящий год был крайне щедр на юбилеи и торжества. Причем праздники становились не просто формальностью, как это часто бывает, а действительно объединяли вокруг себя граждан. Zakon.kz. вспоминает такие примеры.

30 лет Конституции РК

30 августа главный закон республики символично встретил свое 30-летие – возраст зрелости, когда большинство людей уже берутся за подведение промежуточных итогов прожитых вех. Вот и "юбиляр" пришел к этой дате с определенным багажом.

Фото: Zakon.kz

Как сказал известный казахстанский политолог Эдуард Полетаев, мы не живем в вакууме, все наши будни так или иначе протекают в условиях государственности:

"И сама концепция конституционализма, ее суть в том, что она подчеркивает важность и полезность государства, но стремится его усовершенствовать с помощью юридических ограничений. И базисом является Конституция. Понятное дело, условия 30-летней давности, в которых та Конституция принималась, были другими. Но все-таки возможности обеспечить ее верховенствующее положение были. Конституция для Казахстана – это своего рода общественный договор. Она соединила в себе ценности сильного государства и важность прав, свобод наших граждан. То есть Конституция – это дело не только государственной власти, а всех граждан нашей страны".

Высказался он и о последних, знаковых поправках в документ образца 2022 года.

"Во-первых, они направлены на переход от суперпрезидентской к президентской республике с сильным Парламентом. Там Конституционный суд появился вместо Конституционного совета. Там смешанная избирательная система для Мажилиса. Конституция – это живой организм, и она отражает попытки государства и общества выработать универсальные правовые ценности. Почему статус Основного закона у Конституции? Потому что необходимо, чтобы все национальное законодательство соответствовало ему", – пояснил эксперт.

Он сравнил закон с "путеводителем, дающим представление об общественно-политической жизни страны".

Фото: akorda.kz

Отметим, что к 30-летию приурочили множество мероприятий. В частности, Нацбанк выпустил коллекционные серебряные монеты.

Фото: пресс-служба Национального банка РК

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил орденами и медалями ряд казахстанцев за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка, а позже и вовсе учредил юбилейную медаль "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл".

Фото: акимат Алматы

И конечно, по всей республике прошли масштабные празднования.

80 лет Победе в ВОВ

9 мая мы в 80-й раз отметили "праздник с сединою на висках" – один из самых значимых в стране. Ведь, как мы знаем, в Казахстане в годы войны были сформированы стрелковые и кавалерийские дивизии, стрелковые бригады, полки и батальоны. В ряды Красной армии призвали 1 млн 200 тыс. казахстанцев разных возрастов, более 600 тыс. из них так и не вернулись домой к родным.

Фото: Zakon.kz

Сотни тысяч наших великих предков были награждены боевыми орденами и медалями, почти 500 удостоились звания Героя Советского Союза. Среди них и женщины – пулеметчица Маншук Маметова и снайпер Алия Молдагулова. Четыре человека – летчики Талгат Бигельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов, Сергей Луганский – получили почетное звание дважды.

Фото: akorda.kz

Люди, что не ушли воевать, вносили свой вклад в Победу, оставшись в тылу. В те годы экономика страны была перестроена под нужды фронта и заточена на производство оружия, снарядов, поставки продовольствия и сырья.

В который раз было сказано: помнить имена павших, чтить героев, беречь мир и спокойствие на нашей земле – наш общий долг. И чтобы не позволить себе забыть, Zakon.kz собрал истории солдат и офицеров, медиков и партизан, тружеников тыла и детей войны, каждая из которых – уникальна. Все они легли в основу уникального спецпроекта "Герои Великой Победы", ознакомиться с которым можно как накануне майских праздников, так и в любой другой момент, когда захочется прикоснуться к истории.

Фото: акимат Алматы

Добавим, что в этот день во всех уголках страны чествовали ветеранов, возлагали цветы к памятникам славным предкам, проводили патриотические акции и украдкой смахивали слезы, осознавая, какие потери понес наш народ в страшное военное время.

30 лет Ассамблее народа Казахстана

1 марта исполнилось 30 лет со дня подписания Указа главы государства об образовании Ассамблеи народа Казахстана. Постепенно она трансформировалась из консультативно-совещательного органа в конституционный институт с правом парламентского представительства, стала стержнем казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства.

Фото: акимат СКО

Как отметили в самой ассамблее, за три десятка лет деятельности:

обеспечена консолидация и интеграция этносов на основе казахстанской идентичности и гражданства;

при Министерстве информации и общественного развития Республики Казахстан были созданы Комитет по развитию межэтнических отношений и Институт прикладных этнополитических исследований;

Ассамблея народа Казахстана обрела новый инструмент парламентского представительства. Отныне пять депутатов Сената Парламента РК, назначаемые главой государства по предложению АНК, призваны на законодательном уровне осуществлять обратную связь, общественный контроль и представлять Ассамблею как совокупность интересов этносов;

в Парламенте создано новое депутатское объединение "Бір ел – бір мүдде", занимающееся вопросами укрепления национального единства и общественного согласия. Его отличие в том, что группа является межпалатной, а не функционирующей только в Мажилисе, как это было ранее. В состав депутатской группы "Бір ел – бір мүдде" вошли 30 парламентариев: 10 – от Сената и 20 – от Мажилиса;

Ассамблея сыграла важную роль в общественно-политической модернизации страны, способствовала расширению общественной поддержки реформ, вовлечению всех этносов в решение стратегических задач развития государства. Исторически важным результатом программы политических реформ стало формирование новой платформы интеграции всех этносов в единую нацию на принципах гражданства;

созданы условия для развития языков, традиций, культур казахстанских этносов в соответствии с международными стандартами;

обеспечено признание объединяющей роли казахского языка как государственного;

обеспечена деполитизация межэтнических отношений со стороны этносов Казахстана;

предотвращен фактор внешнего влияния на этносы Казахстана и превращение их в проводников интересов внешних политических сил.

Фото: assembly.kz

"Наблюдая за тем, что происходит в мире в силу разных геополитических процессов, я часто прихожу к мысли, что мы – граждане Казахстана – счастливые люди, потому что живем и работаем в своей стране, где сохраняется мир и стабильность во всех отношениях", – считает член Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, член правления и проректор по научной работе и международным связям Кызылординского университета имени Коркыт ата Майнура Бурибаева.

Этой круглой дате посвящали мероприятия на всех уровнях: сессии, форумы, выставки, концерты, работа со школьниками и дошколятами.

Фото: akorda.kz

Но, пожалуй, центральным событием юбилейного года стала XXXIV сессия АНК в апреле, где глава государства поздравил членов ассамблеи и подчеркнул, что она внесла неоценимый вклад в укрепление стабильности и стала подлинным символом мира и гармонии в обществе.

180 лет Абаю Кунанбаеву

180 лет назад на свет появился великий сын казахской степи, проложивший культурный мост между странами и народами.

Фото: акимат области Абай

10 августа – День Абая, утвержденный президентом страны в 2020-м.

Впрочем, уходящий год запомнился тем, что юбилей великого мыслителя, поэта, учителя, философа, музыканта, основоположника казахской литературы впервые отмечался в формате декады. То есть был утвержден комплексный план, проведено более 100 масштабных мероприятий международного, республиканского и регионального уровня, к которым привлекли сотни работников культуры, поваров, технических специалистов, более 500 волонтеров, а также ветеранов и знатоков национальных традиций из районов. С 1 по 10 августа состоялось свыше 70 крупных культурных событий, 10 театрализованных постановок, 8 выставок и фестивалей, 5 спортивных соревнований, 5 республиканских и международных творческих проектов.

Фото: акимат Алматы

К примеру, 10 августа на Родине поэта, в области Абай, в торжествах по случаю юбилея приняли участие более 50 тысяч человек. Среди них были делегации из 15 стран, представители научной и творческой интеллигенции, деятели искусства, молодежь, туристы и СМИ. Было установлено более 200 юрт.

Фото: акимат области Абай

Запущен энциклопедический портал "ABAI AKADEMIASY", открывший доступ к наследию Абая в цифровом пространстве.

Более тысячи человек приняли участие в республиканской интеллектуальной игре "АБАЙ QUIZ". Этот уникальный проект предложили внести в Книгу рекордов Казахстана.

С участием профессиональных спортсменов прошел ультрамарафон "Семей – Карауыл" протяженностью 180 километров.

​С 7 по 10 августа 2025 года в Алматы проходил онлайн-челлендж – надо было записать короткое видеопоздравление, зачитав отрывок из произведений легенды. Вдобавок горожане – более 5000 человек – спели песни Абая и возложили цветы к его памятнику.

"Абай – личность мирового значения, великий поэт, внесший неоценимый вклад в развитие культуры и обновление самосознания нашего народа. Будучи основоположником современной казахской литературы, он расширил горизонты нашего мировоззрения. Поэт призывал молодых людей быть образованными, трудолюбивыми и ответственными гражданами. Его идеи и сегодня служат делу формирования нового качества нации, а жизненный путь является образцом любви к Родине и самоотверженного служения обществу. Богатое наследие Хакима Абая стало духовным ориентиром не только для казахского народа, но и для всего человечества. Его мысли и заповеди никогда не утратят своей актуальности", – говорилось в поздравлении Касым-Жомарта Токаева.

Как не утратят актуальности уважение к закону своей страны, память о прошлом и уверенный взгляд в будущее. Которое, надеемся, будет светлым и пополнит наши "копилки" новыми яркими фрагментами.