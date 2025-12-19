Атомную энергетику отнесут в Казахстане к альтернативной – и предоставят льготы и преференции
Собственно, переименуют сам закон от 2009 года, который сейчас называется "О поддержке использования возобновляемых источников энергии". А будет – "О развитии альтернативной энергетики". Что же еще следует из содержания законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития альтернативных источников энергии"?
Об отдельных аспектах Zakon.kz публиковал статью ранее, а сейчас поговорим вот о чем. Использование атомной энергии будет отнесено в сферу именно альтернативной энергетики. Почему?
Как атомная энергия стала альтернативной
Как было до сих пор? В том самом Законе РК "О поддержке использования возобновляемых источников энергии" было сформулировано, что такое ВИЭ (пп. 1-4) в статью 1):
"Источники энергии, непрерывно возобновляемые за счет естественно протекающих природных процессов, включающие в себя следующие виды: энергия солнечного излучения, энергия ветра, гидродинамическая энергия воды; геотермальная энергия: тепло грунта, поверхностных и подземных водных объектов; а также антропогенные источники первичных энергоресурсов: отходы потребления, биомасса, биогаз и иное топливо из отходов потребления, используемые для производства электрической и (или) тепловой энергии".
Все установки, генерирующие электричество из других источников – соответственно, к ВИЭ не относятся. К таким ресурсам, разумеется, следует отнести нефтепродукты, уголь, газ. Но, между прочим, и уран тоже.
В чем смысл разделения? В "предоставлении благоприятных условий" и "инвестиционных преференций", вообще, во всяческом "стимулировании" субъектов, которые строят или эксплуатируют объекты с использованием ВИЭ: солнечные батареи, ветряные "мельницы".
Помните ведь, какая была на рубеже веков и тысячелетий мировая энергетическая повестка: климатические саммиты, закрытие шахт, обещание избавиться от ДВС к некоему 20.. году. Но заметьте, дата постоянно откладывалась.
Помнится, некоторые европейские страны обещали, что даже от АЭС откажутся в пользу "ветряков" и солярных панелей. Но "что-то пошло не так". И борьба с глобальным потеплением оказалась гигантской финансовой аферой, и ИИ "просит кушать", и много чего еще, о чем сейчас говорить не станем.
Короче, присоединившийся к мировому тренду казахстанский законодатель редактирует закон. Два главных момента. Во-первых, ядерная энергия, как уже говорилось, будет считаться вполне себе альтернативной. Это, заметьте, не прямое утверждение, а силлогизм, следующий из двух предлагаемых в старый-новый закон тезисов (пп. 1-5) и 1-6) в статью 1):
"Альтернативная энергетика – это область электроэнергетики, включающая совокупность технологий, методов и средств получения, преобразования, накопления и распределения энергии, основанных на использовании возобновляемых и невозобновляемых источников энергии".
"Невозобновляемые источники энергии – источники энергии, основанные на антропогенном воздействии, в результате промышленных процессов и не относящиеся к традиционным ископаемым видам топлива (нефть, газ, уголь), включающие водородную энергетику, атомную энергетику, синтез-газ, промышленные и металлургические газы, сбросное тепло, используемые для производства электрической и (или) тепловой энергии".
О том, что такое ВИЭ, уже было сказано в начале статьи. И тогда получается, что к альтернативной энергетике не относятся лишь ископаемые углеводороды.
А во-вторых, государственная поддержка альтернативной энергетике обретает бОльшую конкретику, включая (новый пункт 3 в статью 3 Закона):
- предоставление субсидий и льготных кредитов;
- установления тарифных преференций для производителей;
- внедрение налоговых стимулов;
- содействие государственно-частному партнерству;
- финансирование научных исследований и разработок;
- формирование благоприятного инвестиционного климата для проектов;
- поддержку локального производства технологий и оборудования.
Подытожим. Атомная энергетика, имеющая при нынешних технологиях наибольший реальный потенциал, получит благодаря поправкам все вышеперечисленные привилегии. При этом инвесторы их бы не получили, если бы законодательство не стали редактировать.
В перспективе строительства в РК АЭС (а то и двух) – вполне ожидаемое решение. Однако дело, как уже говорилось, не только в Казахстане. Энергетическая и вообще экономическая ситуация в мире меняется. И с учетом возможного будущего глобального дефицита энергии (но, кстати, и с оттачиванием старых методов тоже) я бы не сбрасывал со счетов в качестве потенциального "инновационного" источника уголь.