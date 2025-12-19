Атомную энергетику отнесут в Казахстане к альтернативной – и предоставят льготы и преференции

В Казахстане хотят официально ввести понятие "альтернативная энергетика" – поправки внесены в Мажилис. Прежде говорили о ВИЭ – возобновляемых источниках энергии, рассматривая именно их как альтернативу традиционным способам генерации. Какие смыслы таятся за игрой словами, изучал Zakon.kz.

Собственно, переименуют сам закон от 2009 года, который сейчас называется "О поддержке использования возобновляемых источников энергии". А будет – "О развитии альтернативной энергетики". Что же еще следует из содержания законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития альтернативных источников энергии"?

Об отдельных аспектах Zakon.kz публиковал статью ранее, а сейчас поговорим вот о чем. Использование атомной энергии будет отнесено в сферу именно альтернативной энергетики. Почему?

Как атомная энергия стала альтернативной

Как было до сих пор? В том самом Законе РК "О поддержке использования возобновляемых источников энергии" было сформулировано, что такое ВИЭ (пп. 1-4) в статью 1):

"Источники энергии, непрерывно возобновляемые за счет естественно протекающих природных процессов, включающие в себя следующие виды: энергия солнечного излучения, энергия ветра, гидродинамическая энергия воды; геотермальная энергия: тепло грунта, поверхностных и подземных водных объектов; а также антропогенные источники первичных энергоресурсов: отходы потребления, биомасса, биогаз и иное топливо из отходов потребления, используемые для производства электрической и (или) тепловой энергии".

Все установки, генерирующие электричество из других источников – соответственно, к ВИЭ не относятся. К таким ресурсам, разумеется, следует отнести нефтепродукты, уголь, газ. Но, между прочим, и уран тоже.

В чем смысл разделения? В "предоставлении благоприятных условий" и "инвестиционных преференций", вообще, во всяческом "стимулировании" субъектов, которые строят или эксплуатируют объекты с использованием ВИЭ: солнечные батареи, ветряные "мельницы".

Помните ведь, какая была на рубеже веков и тысячелетий мировая энергетическая повестка: климатические саммиты, закрытие шахт, обещание избавиться от ДВС к некоему 20.. году. Но заметьте, дата постоянно откладывалась.

Помнится, некоторые европейские страны обещали, что даже от АЭС откажутся в пользу "ветряков" и солярных панелей. Но "что-то пошло не так". И борьба с глобальным потеплением оказалась гигантской финансовой аферой, и ИИ "просит кушать", и много чего еще, о чем сейчас говорить не станем.

Короче, присоединившийся к мировому тренду казахстанский законодатель редактирует закон. Два главных момента. Во-первых, ядерная энергия, как уже говорилось, будет считаться вполне себе альтернативной. Это, заметьте, не прямое утверждение, а силлогизм, следующий из двух предлагаемых в старый-новый закон тезисов (пп. 1-5) и 1-6) в статью 1):

"Альтернативная энергетика – это область электроэнергетики, включающая совокупность технологий, методов и средств получения, преобразования, накопления и распределения энергии, основанных на использовании возобновляемых и невозобновляемых источников энергии".

"Невозобновляемые источники энергии – источники энергии, основанные на антропогенном воздействии, в результате промышленных процессов и не относящиеся к традиционным ископаемым видам топлива (нефть, газ, уголь), включающие водородную энергетику, атомную энергетику, синтез-газ, промышленные и металлургические газы, сбросное тепло, используемые для производства электрической и (или) тепловой энергии".

О том, что такое ВИЭ, уже было сказано в начале статьи. И тогда получается, что к альтернативной энергетике не относятся лишь ископаемые углеводороды.

А во-вторых, государственная поддержка альтернативной энергетике обретает бОльшую конкретику, включая (новый пункт 3 в статью 3 Закона):

предоставление субсидий и льготных кредитов;

установления тарифных преференций для производителей;

внедрение налоговых стимулов;

содействие государственно-частному партнерству;

финансирование научных исследований и разработок;

формирование благоприятного инвестиционного климата для проектов;

поддержку локального производства технологий и оборудования.

Подытожим. Атомная энергетика, имеющая при нынешних технологиях наибольший реальный потенциал, получит благодаря поправкам все вышеперечисленные привилегии. При этом инвесторы их бы не получили, если бы законодательство не стали редактировать.

В перспективе строительства в РК АЭС (а то и двух) – вполне ожидаемое решение. Однако дело, как уже говорилось, не только в Казахстане. Энергетическая и вообще экономическая ситуация в мире меняется. И с учетом возможного будущего глобального дефицита энергии (но, кстати, и с оттачиванием старых методов тоже) я бы не сбрасывал со счетов в качестве потенциального "инновационного" источника уголь.