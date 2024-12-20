Насколько вырастут штрафы – в том числе и за нарушения ПДД – с 1 января 2025 года

В новом году в Казахстане станут больше размеры штрафов. Это связано с увеличением размера МРП с 3692 тенге в 2024 году до 3932 тенге в 2025 году и другими поправками. Zakon.kz собрал информацию по самым распространенным правонарушениям и пересчитал размеры штрафов с учетом изменений.

Внимание, дорогие водители

Начнем, пожалуй, с административных штрафов, с которыми казахстанцы сталкиваются чаще всего, – за нарушение правил дорожного движения.

К слову, один из них совсем недавно отменили. 4 декабря 2024 года вступили в силу поправки, согласно которым меняется административное взыскание за не включенные ходовые огни (часть 1 статьи 602 КОАП – нарушение водителями ТС правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток). Ранее за него полагалось предупреждение или штраф в размере трех МРП. На усмотрение инспектора.

Эту неопределенность убирают, оставив лишь предупреждение. Ведь любая такая вилка в законе – коррупционные риски. В общем, теперь, если забыл включить ходовые огни (или ближний свет (пункт 134 ПДД), или противотуманные фары вместо него (пункт 133 ПДД), можно не опасаться за свой кошелек. Но лишь на первый раз: за повторное в течение года нарушение штраф оставляют 5 МРП, по-новому – 19 660 тенге.

Эту же сумму придется выложить за пользование водителем телефоном во время движения (статья 591 КОАП), а также за езду без ремня безопасности (статья 593), парковку в неположенном месте (статья 597), а также управление автомобилем без документов (часть 1 статьи 612 КОАП).

За превышение скорости штрафы поднимутся не только из-за роста МРП, но также из-за упомянутых поправок. Так, за превышение скорости на 60 и выше км/ч от разрешенной вводится более строгая административная ответственность в виде штрафа размером 40 МРП (часть 3-1 в статью 592 КОАП) – 157 280 тенге. Вообще же разброс (в зависимости от величины превышения) следующий: от 19 660 (от 10 до 20 км/ч) до 235 920 тенге (60 МРП, повторное в течение года превышение на 60 км/ч и больше).

10 МРП, или 39 320 тенге, водителю придется отдать, если он не пропустил пешехода (статья 600 КОАП). 50 МРП, или 196 600 тенге – за управление автомобилем при лишении прав (часть 3 статьи 612) и за оставление водителем места ДТП (часть 2 статьи 611 КОАП).

Для пешеходов, пассажиров и иных участников дорожного движения штрафы поменьше. За переход дороги в неположенном месте или на красный свет – 2 МРП, или 7864 тенге (статья 615 КОАП). Неуплата за проезд в общественном транспорте (статья 622) обойдется также в 2 МРП, или 7864 тенге.

За мат – 78 640, за МАТериальный ущерб – 196 600 тенге

Другая, увы, "популярная" категория правонарушений – это мелкое хулиганство и тому подобное, но не подобающее поведение. Как его формулирует законодатель: "административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и нравственность".

Под понятием "мелкое хулиганство" (статья 434 КОАП) объединены много разных проступков: и нецензурная брань в общественных местах, и оскорбительное приставание к людям, и вообще нарушение общественного порядка и спокойствия граждан. За все эти действия (согласно части 1 статьи 434 КОАП) следует взыскание: административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток или штраф в размере 20 МРП – 78 640 тенге.

Однако мелким хулиганство также является и "осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах (часть 4 статьи 434 КОАП). Поправками, которые введены в действие 5 сентября 2024 года, санкция за такого рода мелкое хулиганство, которое наносит материальный урон имуществу, увеличена до 50 МРП, что в 2025 году составит 196 600 тенге.

В житейском смысле хулиганским называют и другое непозволительное поведение. Например, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах. А хотя бы и плевок на тротуар (тоже ведь грязь, неизвестно, какие бациллы содержащая). Но юридически для таких правонарушений "выделили" отдельную статью (434-2 КОАП).

За неуместно выброшенный окурок и прочий мусор в 2025 году полагается штраф 10 МРП, или 39 320 тенге. Это больше, чем до 05.09.2024, не только из-за изменения МРП, но и потому, что штраф увеличен с 5 до 10 МРП вышеупомянутыми поправками.

За приставание в общественных местах с целью продажи вещей, гадания, попрошайничества, занятия проституцией – 5 МРП, или 19 660 тенге (статья 449 КОАП). Такой же штраф грозит за нарушение тишины с 22 до 9 часов утра в будни и с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни (статья 437 КОАП). А также за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения (статья 440 КОАП).

А за применение пиротехнических изделий в населенных пунктах – что особенно актуально накануне Нового года – 20 МРП, или 78 640 тенге (статья 436 КОАП). С конфискацией этой самой пиротехники.

Ложь, клевета и неуважение к учителю или врачу

Отдельного внимания заслуживают правонарушения, совершенные несовершеннолетними или в их отношении.

Так, нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время (после 22:00) обойдется их родителям (до 16 лет) или им самим в 3 МРП, или 11 796 тенге (статья 132 КОАП). А равно и заведениям. Продажа сигарет и других табачных изделий несовершеннолетним – от 15 до 100 МРП, или от 58 980 до 393 200 тенге (статья 133 КОАП).

А вот еще интересный момент. Нецензурная брань – это, как уже говорилось, мелкое хулиганство. Наказывается штрафом в размере 20 МРП согласно части 1 статьи 434 КОАП. Однако нецензурная брань в адрес учителя – это уже совсем другая квалификация.

"Проявление неуважения к педагогу при исполнении им своих должностных обязанностей, выраженное в нецензурной брани, непристойном поведении, оскорбительном приставании, демонстрации неприличных жестов (знаков), предметов". Часть 7-6 статьи 409 КОАП.

За несовершеннолетних учеников с 12 до 16 лет отвечать будут родители (часть 7-7 статьи 409 КОАП) в размере 20 МРП, 78 640 тенге. Старшеклассники (16 уже исполнилось) платить будут из собственного кошелька и уже 30 МРП, или 117 960 тенге. Ну или если неуважение проявят сами взрослые законные (родители или заменяющие их) – штраф также 30 МРП.

Кстати, нецензурная брань в отношении медицинских и фармацевтических работников (при исполнении) также обойдется грубияну в 30 МРП (часть 2 статьи 80-1 КОАП). Но в этом случае вместо штрафа в 117 960 тенге могут отправить и под административный арест на срок до десяти суток.

Приведем еще несколько "резонансных" видов правонарушений.

Клевета (статья 73-3 КОАП) наказывается штрафом в размере 160 МРП, или 629 120 тенге.

За незаконный сбор и обработку персональных данных (статья 79 КОАП) полагается штраф от 10 до 1000 МРП, или от 39 320 до 3 932 000 тенге. И это, заметьте, если нет признаков уголовно наказуемого деяния. По статье 147 УК штраф может достигать 5000 МРП, или 19 660 000 тенге. Либо лишение свободы.

Заведомо ложная реклама (статья 157 КОАП) – тоже, знаете ли, явление нередкое. Так вот, штраф за нее – от 100 до 1000 МРП, или от 393 200 до 3 932 000 тенге. За еще одну ложь – распространение ложной информации, и в частности, блогерами (часть 5 статьи 456-2 КОАП) – можно схлопотать штраф от 30 до 100 МРП, или от 117 960 до 393 200 тенге.

Еще одно явление, распространенное среди лиц, заключающих между собой "соглашения неформального характера" – принятие в залог паспорта или удостоверения личности от граждан – влечет административный штраф в размере 5 МРП, или 19 660 тенге (статья 494 КОАП).

А вот надругательство над государственными символами – это уже однозначно уголовное правонарушение (статья 372 УК), за которое могут и срок дать. Но как альтернатива – штраф до 3000 МРП, или 11 796 000 тенге.