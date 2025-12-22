С 1 января 2026 года выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца увеличат в Казахстане
Правительство утвердило постановление от 17 декабря 2025 года "О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2026 года", сообщает Zakon.kz.
В тексте сказано:
С 1 января 2026 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2026 года, на 10 процентов от размера получаемых социальных выплат.
Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.
Мы сообщали, какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2026 году.
