#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.66
606.49
6.44
Право

С 1 января 2026 года выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца увеличат в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 08:48 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Правительство утвердило постановление от 17 декабря 2025 года "О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2026 года", сообщает Zakon.kz.

В тексте сказано:

С 1 января 2026 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2026 года, на 10 процентов от размера получаемых социальных выплат.

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

Мы сообщали, какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2026 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
С 1 января 2025 года выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца увеличат в Казахстане
08:50, 21 ноября 2024
С 1 января 2025 года выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца увеличат в Казахстане
Выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца увеличат: опубликовано постановление правительства
09:17, 24 октября 2023
Выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца увеличат: опубликовано постановление правительства
В Казахстане вырастут выплаты по утрате трудоспособности с 1 января 2025 года
16:46, 03 сентября 2024
В Казахстане вырастут выплаты по утрате трудоспособности с 1 января 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: