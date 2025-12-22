#Казахстан в сравнении
В Казахстане определили национального оператора космической системы дистанционного зондирования Земли

космическое зондирование земли, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 09:33 Фото: pixabay
Приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 12 декабря 2025 года определен Национальный оператор космической системы дистанционного зондирования Земли, сообщает Zakon.kz.

"Определить Национальным оператором космической системы дистанционного зондирования Земли акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары", – говорится в документе.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

"Национальная компания "Казкосмос" со стопроцентным участием государства в уставном капитале создана в соответствии с постановлением правительства от 17 марта 2005 года. В августе 2007 года компания переименована в АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары".

