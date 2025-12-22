Распределены объемы тарифных квот на поставку мяса говядины и кур

Первый вице-министр торговли и интеграции РК подписал приказ от 11 декабря 2025 года "О некоторых вопросах распределения объемов тарифных квот", сообщает Zakon.kz.

В частности, распределены объемы тарифных квот мяса крупного рогатого скота между историческими поставщиками на 2026 год (1-й этап).

Так, квоты мяса крупного рогатого скота в размере 2835 тонн распределены между 8 компаниями.

Кроме того, квоты на поставку мяса и пищевые субпродукты домашней птицы в количестве 28 800 тонн распределены между 24 компаниями.

Квоты на мясо и пищевые субпродукты домашней птицы свежие, охлажденные или замороженные в количестве 2700 тонн распределены между 9 компаниями.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.