Запрет на вывоз сжиженного газа из Казахстана продлят еще на полгода

Подготовлен приказ министра энергетики РК "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", – говорится в документе.

Как поясняется, запрет вводится в целях бесперебойного обеспечения сжиженным нефтяным газом внутреннего рынка Казахстана.

Запрет будет введен с 14 мая 2026 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 марта.

Ранее мы рассказывали, что с 14 ноября 2025 года в Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного газа пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев.