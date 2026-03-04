Запрет на вывоз сжиженного газа из Казахстана продлят еще на полгода
Подготовлен приказ министра энергетики РК "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", сообщает Zakon.kz.
"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", – говорится в документе.
Как поясняется, запрет вводится в целях бесперебойного обеспечения сжиженным нефтяным газом внутреннего рынка Казахстана.
Запрет будет введен с 14 мая 2026 года.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 марта.
Ранее мы рассказывали, что с 14 ноября 2025 года в Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного газа пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев.
