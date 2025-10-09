Упорядочить работу единой платформы закупок в случае технических сбоев планирует Минфин

Министерство финансов подготовило проект поправок в Правила использования единой платформы закупок, сообщает Zakon.kz.

Документ разработан в целях урегулирования порядка взаимодействия между уполномоченным органом в сфере государственных закупок, пользователями, операторами информационных систем электронных закупок для отдельных субъектов квазигосударственного сектора и единым оператором в сфере государственных закупок при возникновении технических сбоев.

Что хотят изменить:

будет урегулирован порядок действий единого оператора в сфере государственных закупок в случае подтверждения технического сбоя;

скоординируют взаимодействие уполномоченного органа в сфере государственных закупок, пользователей, операторов и единого оператора в случае возникновения технических сбоев;

урегулируют порядок проведения планово-профилактических работ на веб-портале.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 октября 2025 года.