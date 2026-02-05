#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
События

Кто возглавил Службу по возврату активов Генпрокуратуры Казахстана

Нурдаулет Суиндиков, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 16:19 Фото: Telegram/GenPr
Назначен начальник Службы по возврату активов Генеральной прокуратуры (ГП) Казахстана. Им стал Нурдаулет Суиндиков, который ранее занимал должность председателя Комитета по возврату активов ГП РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 5 февраля 2026 года, стало известно из Telegram-канала надзорного органа:

"Приказом генерального прокурора старший советник юстиции Суиндиков Нурдаулет Мыктыбекович назначен на должность начальника Службы по возврату активов Генеральной прокуратуры".

Нурдаулет Суиндиков родился 26 июня 1980 года в Туркестанской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова (2000, специальность "Правоведение"), Московский финансово-промышленный университет "Синергия" (2018-2020, квалификация "Мастер делового администрирования"), Российский университет дружбы народов (2021, квалификация "Государственное и муниципальное управление"), Уральский государственный юридический университет имени В. Ф. Яковлева (2022, магистр юриспруденции).

Фото: Telegram/GenPr

Трудовую деятельность начал в качестве старшего помощника прокурора Арысского района Южно-Казахстанской области (ныне – Туркестанской области).

В разные годы занимал должности начальника отдела Генеральной прокуратуры, старшего помощника генпрокурора по особо важным поручениям, заместителя начальника департамента – официального представителя Генпрокуратуры, прокурора района Сарыарка Астаны, первого заместителя прокурора Актюбинской области, начальника Департамента стратегического развития, начальника Службы международно-правового сотрудничества.

С октября 2023 года по декабрь 2025-го возглавлял Комитет по возврату активов ГП РК.

За высокие достижения в службе награжден орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 16:19
Назначен новый заместитель генерального прокурора

8 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что пришло время переименовать Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры в Комитет по защите прав инвесторов. Позднее президент подписал соответствующий указ. А 30 декабря глава государства освободил Нурдаулета Суиндикова от должности председателя Комитета по возврату активов ГП РК.

26 января 2026 года стало известно, что в Казахстане создали Службу по возврату активов Генпрокуратуры РК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
КНБ подтвердил расследование против Айгуль Балгабаевой
17:06, Сегодня
КНБ подтвердил расследование против Айгуль Балгабаевой
Токаев освободил от должности председателя Комитета по возврату активов
14:50, 30 декабря 2025
Токаев освободил от должности председателя Комитета по возврату активов
Сколько незаконно выведенных активов вернули в Казахстан
16:19, 10 сентября 2024
Сколько незаконно выведенных активов вернули в Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
19:37, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
19:05, Сегодня
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
18:36, Сегодня
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
18:12, Сегодня
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: