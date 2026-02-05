Кто возглавил Службу по возврату активов Генпрокуратуры Казахстана

Назначен начальник Службы по возврату активов Генеральной прокуратуры (ГП) Казахстана. Им стал Нурдаулет Суиндиков, который ранее занимал должность председателя Комитета по возврату активов ГП РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 5 февраля 2026 года, стало известно из Telegram-канала надзорного органа:

"Приказом генерального прокурора старший советник юстиции Суиндиков Нурдаулет Мыктыбекович назначен на должность начальника Службы по возврату активов Генеральной прокуратуры".

Нурдаулет Суиндиков родился 26 июня 1980 года в Туркестанской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова (2000, специальность "Правоведение"), Московский финансово-промышленный университет "Синергия" (2018-2020, квалификация "Мастер делового администрирования"), Российский университет дружбы народов (2021, квалификация "Государственное и муниципальное управление"), Уральский государственный юридический университет имени В. Ф. Яковлева (2022, магистр юриспруденции).

Фото: Telegram/GenPr

Трудовую деятельность начал в качестве старшего помощника прокурора Арысского района Южно-Казахстанской области (ныне – Туркестанской области).

В разные годы занимал должности начальника отдела Генеральной прокуратуры, старшего помощника генпрокурора по особо важным поручениям, заместителя начальника департамента – официального представителя Генпрокуратуры, прокурора района Сарыарка Астаны, первого заместителя прокурора Актюбинской области, начальника Департамента стратегического развития, начальника Службы международно-правового сотрудничества.

С октября 2023 года по декабрь 2025-го возглавлял Комитет по возврату активов ГП РК.

За высокие достижения в службе награжден орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы.

8 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что пришло время переименовать Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры в Комитет по защите прав инвесторов. Позднее президент подписал соответствующий указ. А 30 декабря глава государства освободил Нурдаулета Суиндикова от должности председателя Комитета по возврату активов ГП РК.

26 января 2026 года стало известно, что в Казахстане создали Службу по возврату активов Генпрокуратуры РК.