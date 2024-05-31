Токаев увеличил штатную численность Комитета по возврату активов
Теперь общая штатная численность сотрудников прокуратуры (Генеральная прокуратура, Академия правоохранительных органов, органы прокуратуры, Комитет по правовой статистике и специальным учетам, его территориальные и приравненные к ним органы, Комитет по возврату активов) составляет 5886 человек. Ранее в штате было 5866 человек. То есть штат увеличен на 20 человек.
Кроме того, у председателя Комитета теперь не один, а несколько заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным прокурором РК по представлению председателя Комитета. Их обязанности и полномочия определяет председатель Комитета.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
Ранее сообщалось, сколько возвращено незаконно выведенных активов, и на что еще, помимо школ, потратят деньги.
В ноябре 2023 года сообщалось, что работу по возврату незаконно выведенных активов проводят в соответствии с законом и в рамках реформ, которые проводит глава государства. На тот момент были возвращены активы на сумму порядка 1 трлн тенге, в том числе около 600 млн долларов из-за рубежа.
Закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов" глава государства подписал 12 июля 2023 года, в рамках котором был создан Комитет по возврату активов.