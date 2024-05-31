Токаев увеличил штатную численность Комитета по возврату активов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев указом от 27 мая 2024 года внес поправки в ряд указов по поводу увеличения штатной численности Комитета по возврату активов Генпрокуратуры РК, сообщает Zakon.kz.

Теперь общая штатная численность сотрудников прокуратуры (Генеральная прокуратура, Академия правоохранительных органов, органы прокуратуры, Комитет по правовой статистике и специальным учетам, его территориальные и приравненные к ним органы, Комитет по возврату активов) составляет 5886 человек. Ранее в штате было 5866 человек. То есть штат увеличен на 20 человек.

Кроме того, у председателя Комитета теперь не один, а несколько заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным прокурором РК по представлению председателя Комитета. Их обязанности и полномочия определяет председатель Комитета.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, сколько возвращено незаконно выведенных активов, и на что еще, помимо школ, потратят деньги.

В ноябре 2023 года сообщалось, что работу по возврату незаконно выведенных активов проводят в соответствии с законом и в рамках реформ, которые проводит глава государства. На тот момент были возвращены активы на сумму порядка 1 трлн тенге, в том числе около 600 млн долларов из-за рубежа.

Закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов" глава государства подписал 12 июля 2023 года, в рамках котором был создан Комитет по возврату активов.