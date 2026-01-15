#Казахстан в сравнении
В Казахстане обновят стандарт оказания дерматовенерологической помощи

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 14:15 Фото: primeminister.kz
Минздрав подготовил приказ, которым вносятся изменения в стандарт организации оказания дерматовенерологической помощи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Документ определяет:

  • структуру оказания помощи: кожно-венерологические кабинеты, дружественные кабинеты при центрах профилактики ВИЧ, отделения и койки в больницах, кожно-венерологические центры (КВЦ) городского, областного и республиканского уровней независимо от форм собственности;
  • ключевые задачи: профилактика и раннее выявление заболеваний, информационно-разъяснительная работа, консультативная поддержка медицинских организаций, эпидемиологический мониторинг и динамическое наблюдение пациентов;
  • порядок оказания помощи: на амбулаторном, стационарном и дневном стационарном уровнях, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и на платной основе.

Отдельное внимание уделено работе мультидисциплинарных групп, рассматривающих сложные случаи и назначение биологической терапии пациентам с хроническими дерматозами.

Стандарт также включает рекомендуемые штатные нормативы и перечень необходимого оборудования для всех уровней оказания дерматовенерологической помощи.

В Минздраве отмечают, что принятие проекта позволит:

  • обеспечить единый подход к организации дерматовенерологической помощи во всех медицинских организациях, независимо от формы собственности;
  • повысить качество и доступность помощи для пациентов с кожными заболеваниями и ИППП;
  • снизить административную и финансовую нагрузку на организации здравоохранения за счет оптимизации оборудования и штатов;
  • усилить контроль профилактики передачи сифилиса от матери ребенку и повысить эффективность мониторинга дерматовенерологических заболеваний.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 января.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
