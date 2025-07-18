Минздрав утвердил новый стандарт оказания неврологической помощи

Приказом и.о. министра здравоохранения от 4 июня 2025 года утвержден стандарт организации оказания неврологической помощи взрослому населению в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Основными задачами и направлениями деятельности организаций, оказывающих неврологическую помощь населению, являются:

организация и проведение мероприятий, направленных на первичную и вторичную профилактику заболеваний нервной системы;

диагностика и лечение заболеваний нервной системы с соблюдением преемственности на всех этапах;

динамическое наблюдение за пациентами с болезнями нервной системы;

профилактика прогрессирования и развития осложнений болезней нервной системы;

медицинская реабилитация пациентов с болезнями нервной системы;

паллиативная помощь пациентам с прогрессирующими болезнями нервной системы;

оказание организационно-методической и консультативной помощи медицинским организациям в регионе с учетом уровня оказания медицинской помощи (районный, городской, областной);

внедрение и трансферт инновационных медицинских технологий;

взаимодействие с организациями здравоохранения и соблюдение преемственности в вопросах организации и оказания медицинской помощи больным с болезнями нервной системы на различных уровнях оказания медицинской помощи;

осуществление мониторинга качества оказания неврологической помощи;

пропаганда здорового образа жизни среди населения республики.

Неврологическая помощь населению оказывается на трех уровнях:

первичный уровень – уровень оказания медицинской помощи специалистами первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных, стационарозамещающих условиях и на дому;

– уровень оказания медицинской помощи специалистами первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных, стационарозамещающих условиях и на дому; вторичный уровень – уровень оказания медицинской помощи профильными специалистами, осуществляющими специализированную медицинскую помощь в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, в том числе по направлению специалистов, оказывающих медицинскую помощь на первичном уровне;

– уровень оказания медицинской помощи профильными специалистами, осуществляющими специализированную медицинскую помощь в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, в том числе по направлению специалистов, оказывающих медицинскую помощь на первичном уровне; третичный уровень – уровень оказания медицинской помощи профильными специалистами, осуществляющими специализированную медицинскую помощь с применением высокотехнологичных медицинских услуг, в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, в том числе по направлению специалистов первичного и вторичного уровней.

Неврологическая помощь населению оказывается:

в рамках ГОБМП;

в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС);

на платной основе.

Неврологическая помощь населению осуществляется согласно рекомендациям клинического протокола (КП), при их отсутствии согласно международным клиническим рекомендациям (руководствам), имеющим доказательную базу.

Для оказания неврологической помощи создаются:

кабинет невролога в структуре организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарозамещающих условиях на районном, городском, областном уровнях и в консультативно-диагностический центре, создаваемом в городах республиканского значения и столице;

в структуре организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарозамещающих условиях на районном, городском, областном уровнях и в консультативно-диагностический центре, создаваемом в городах республиканского значения и столице; неврологические койки в составе соматических (терапевтических) отделений организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях на районном уровне (районная/номерная районная/многопрофильная центральная районная больницы);

в составе соматических (терапевтических) отделений организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях на районном уровне (районная/номерная районная/многопрофильная центральная районная больницы); неврологическое отделение в структуре организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях на районном (районная/номерная районная/многопрофильная центральная районная больницы), городском (городская/многопрофильная больницы), областном уровнях (многопрофильная областная/многопрофильная больницы), а также в структуре национальных научных центров/институтов, осуществляющих неврологическую помощь.

в структуре организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях на районном (районная/номерная районная/многопрофильная центральная районная больницы), городском (городская/многопрофильная больницы), областном уровнях (многопрофильная областная/многопрофильная больницы), а также в структуре национальных научных центров/институтов, осуществляющих неврологическую помощь. инсультный центр как структурные подразделения многопрофильных больниц на городском и областном уровнях, национальных научных центров/институтов, осуществляющих неврологическую помощь;

как структурные подразделения многопрофильных больниц на городском и областном уровнях, национальных научных центров/институтов, осуществляющих неврологическую помощь; специализированные центры для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи отдельным категориям пациентов с неврологическими заболеваниями (при наличии кадровых и материальных ресурсов), в том числе:

для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи отдельным категориям пациентов с неврологическими заболеваниями (при наличии кадровых и материальных ресурсов), в том числе: центр аутоиммунных заболеваний или кабинет аутоиммунных заболеваний нервной системы в структуре организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

или кабинет аутоиммунных заболеваний нервной системы в структуре организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях; центр нейродегенеративных и наследственных заболеваний нервной системы;

нервной системы; центр боли ;

; центр эпилептологии ;

; Республиканский координационный центр по проблемам инсульта (РКЦПИ) и Единый консультативный инсультный центр в структуре республиканской организации.

Стандарт также устанавливает порядок оказания неврологической помощи в разрезе уровней, видов, форм и условий ее оказания.

Приказ вводится в действие с 28 июля 2025 года.

При этом ранее действовавший Стандарт организации оказания неврологической помощи в РК и поправки к нему утратили силу.