#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
532.74
617.23
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
532.74
617.23
6.77
Право

Минздрав утвердил новый стандарт оказания неврологической помощи

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, прием у врача, врач, врачи, доктор, доктора, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 11:16 Фото: primeminister.kz
Приказом и.о. министра здравоохранения от 4 июня 2025 года утвержден стандарт организации оказания неврологической помощи взрослому населению в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Основными задачами и направлениями деятельности организаций, оказывающих неврологическую помощь населению, являются:

  • организация и проведение мероприятий, направленных на первичную и вторичную профилактику заболеваний нервной системы;
  • диагностика и лечение заболеваний нервной системы с соблюдением преемственности на всех этапах;
  • динамическое наблюдение за пациентами с болезнями нервной системы;
  • профилактика прогрессирования и развития осложнений болезней нервной системы;
  • медицинская реабилитация пациентов с болезнями нервной системы;
  • паллиативная помощь пациентам с прогрессирующими болезнями нервной системы;
  • оказание организационно-методической и консультативной помощи медицинским организациям в регионе с учетом уровня оказания медицинской помощи (районный, городской, областной);
  • внедрение и трансферт инновационных медицинских технологий;
  • взаимодействие с организациями здравоохранения и соблюдение преемственности в вопросах организации и оказания медицинской помощи больным с болезнями нервной системы на различных уровнях оказания медицинской помощи;
  • осуществление мониторинга качества оказания неврологической помощи;
  • пропаганда здорового образа жизни среди населения республики.

Неврологическая помощь населению оказывается на трех уровнях:

  • первичный уровень – уровень оказания медицинской помощи специалистами первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных, стационарозамещающих условиях и на дому;
  • вторичный уровень – уровень оказания медицинской помощи профильными специалистами, осуществляющими специализированную медицинскую помощь в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, в том числе по направлению специалистов, оказывающих медицинскую помощь на первичном уровне;
  • третичный уровень – уровень оказания медицинской помощи профильными специалистами, осуществляющими специализированную медицинскую помощь с применением высокотехнологичных медицинских услуг, в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, в том числе по направлению специалистов первичного и вторичного уровней.

Неврологическая помощь населению оказывается:

  • в рамках ГОБМП;
  • в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС);
  • на платной основе.

Неврологическая помощь населению осуществляется согласно рекомендациям клинического протокола (КП), при их отсутствии согласно международным клиническим рекомендациям (руководствам), имеющим доказательную базу.

Для оказания неврологической помощи создаются:

  • кабинет невролога в структуре организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарозамещающих условиях на районном, городском, областном уровнях и в консультативно-диагностический центре, создаваемом в городах республиканского значения и столице;
  • неврологические койки в составе соматических (терапевтических) отделений организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях на районном уровне (районная/номерная районная/многопрофильная центральная районная больницы);
  • неврологическое отделение в структуре организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях на районном (районная/номерная районная/многопрофильная центральная районная больницы), городском (городская/многопрофильная больницы), областном уровнях (многопрофильная областная/многопрофильная больницы), а также в структуре национальных научных центров/институтов, осуществляющих неврологическую помощь.
  • инсультный центр как структурные подразделения многопрофильных больниц на городском и областном уровнях, национальных научных центров/институтов, осуществляющих неврологическую помощь;
  • специализированные центры для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи отдельным категориям пациентов с неврологическими заболеваниями (при наличии кадровых и материальных ресурсов), в том числе:
  • центр аутоиммунных заболеваний или кабинет аутоиммунных заболеваний нервной системы в структуре организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
  • центр нейродегенеративных и наследственных заболеваний нервной системы;
  • центр боли;
  • центр эпилептологии;
  • Республиканский координационный центр по проблемам инсульта (РКЦПИ) и Единый консультативный инсультный центр в структуре республиканской организации. 

Стандарт также устанавливает порядок оказания неврологической помощи в разрезе уровней, видов, форм и условий ее оказания.

Приказ вводится в действие с 28 июля 2025 года.

При этом ранее действовавший Стандарт организации оказания неврологической помощи в РК и поправки к нему утратили силу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Президент обновил задачи и функции Агентства по делам госслужбы
Право
11:51, Сегодня
Президент обновил задачи и функции Агентства по делам госслужбы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: