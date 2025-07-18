Минздрав утвердил новый стандарт оказания неврологической помощи
Основными задачами и направлениями деятельности организаций, оказывающих неврологическую помощь населению, являются:
- организация и проведение мероприятий, направленных на первичную и вторичную профилактику заболеваний нервной системы;
- диагностика и лечение заболеваний нервной системы с соблюдением преемственности на всех этапах;
- динамическое наблюдение за пациентами с болезнями нервной системы;
- профилактика прогрессирования и развития осложнений болезней нервной системы;
- медицинская реабилитация пациентов с болезнями нервной системы;
- паллиативная помощь пациентам с прогрессирующими болезнями нервной системы;
- оказание организационно-методической и консультативной помощи медицинским организациям в регионе с учетом уровня оказания медицинской помощи (районный, городской, областной);
- внедрение и трансферт инновационных медицинских технологий;
- взаимодействие с организациями здравоохранения и соблюдение преемственности в вопросах организации и оказания медицинской помощи больным с болезнями нервной системы на различных уровнях оказания медицинской помощи;
- осуществление мониторинга качества оказания неврологической помощи;
- пропаганда здорового образа жизни среди населения республики.
Неврологическая помощь населению оказывается на трех уровнях:
- первичный уровень – уровень оказания медицинской помощи специалистами первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных, стационарозамещающих условиях и на дому;
- вторичный уровень – уровень оказания медицинской помощи профильными специалистами, осуществляющими специализированную медицинскую помощь в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, в том числе по направлению специалистов, оказывающих медицинскую помощь на первичном уровне;
- третичный уровень – уровень оказания медицинской помощи профильными специалистами, осуществляющими специализированную медицинскую помощь с применением высокотехнологичных медицинских услуг, в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, в том числе по направлению специалистов первичного и вторичного уровней.
Неврологическая помощь населению оказывается:
- в рамках ГОБМП;
- в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС);
- на платной основе.
Неврологическая помощь населению осуществляется согласно рекомендациям клинического протокола (КП), при их отсутствии согласно международным клиническим рекомендациям (руководствам), имеющим доказательную базу.
Для оказания неврологической помощи создаются:
- кабинет невролога в структуре организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарозамещающих условиях на районном, городском, областном уровнях и в консультативно-диагностический центре, создаваемом в городах республиканского значения и столице;
- неврологические койки в составе соматических (терапевтических) отделений организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях на районном уровне (районная/номерная районная/многопрофильная центральная районная больницы);
- неврологическое отделение в структуре организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях на районном (районная/номерная районная/многопрофильная центральная районная больницы), городском (городская/многопрофильная больницы), областном уровнях (многопрофильная областная/многопрофильная больницы), а также в структуре национальных научных центров/институтов, осуществляющих неврологическую помощь.
- инсультный центр как структурные подразделения многопрофильных больниц на городском и областном уровнях, национальных научных центров/институтов, осуществляющих неврологическую помощь;
- специализированные центры для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи отдельным категориям пациентов с неврологическими заболеваниями (при наличии кадровых и материальных ресурсов), в том числе:
- центр аутоиммунных заболеваний или кабинет аутоиммунных заболеваний нервной системы в структуре организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
- центр нейродегенеративных и наследственных заболеваний нервной системы;
- центр боли;
- центр эпилептологии;
- Республиканский координационный центр по проблемам инсульта (РКЦПИ) и Единый консультативный инсультный центр в структуре республиканской организации.
Стандарт также устанавливает порядок оказания неврологической помощи в разрезе уровней, видов, форм и условий ее оказания.
Приказ вводится в действие с 28 июля 2025 года.
При этом ранее действовавший Стандарт организации оказания неврологической помощи в РК и поправки к нему утратили силу.