#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
510.18
601.91
6.51
Право

Разработаны критерии отнесения объектов информатизации к системам искусственного интеллекта

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 09:15 Фото: pixabay
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития подготовило приказ об утверждении критериев отнесения объектов информатизации к системам искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Проект приказа содержит описание критериев, по которым объект информатизации признается системой искусственного интеллекта.

Так, критерии охватывают широкий спектр функциональных характеристик:

  • компьютерное зрение;
  • обработка естественного языка;
  • распознавание и синтез речи;
  • интеллектуальные системы поддержки принятия решений;
  • генерация синтетических данных и контента;
  • применение методов машинного обучения и т.д.

Кроме того, в правилах представлены основные определения, включая понятия "искусственный интеллект", "система искусственного интеллекта" и "модель искусственного интеллекта".

В министерстве пояснили, что целью проекта является обеспечение единообразного подхода для государственных органов и иных участников к классификации и признанию объектов информатизации системами искусственного интеллекта.

Ожидается, что принятие приказа позволит упорядочить процессы разработки и применения технологий ИИ, а также повысит доверие к ним.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 января.

Также подготовлен Перечень документации на системы искусственного интеллекта, который определяет виды и состав документации, подлежащей обязательному формированию.

Перечень включает документации на систему искусственного интеллекта, по управлению рисками, на библиотеки данных, а также, по этической оценке, систем искусственного интеллекта.

Кроме того, проектом устанавливаются требования к ведению и хранению документации в зависимости от степени риска систем искусственного интеллекта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Утверждены критерии отнесения цифрового актива к необеспеченному
09:49, 04 декабря 2025
Утверждены критерии отнесения цифрового актива к необеспеченному
Чем будет заниматься Комитет искусственного интеллекта: утверждено положение
10:58, 19 июля 2024
Чем будет заниматься Комитет искусственного интеллекта: утверждено положение
Изменены критерии отнесения объектов к стратегическим, уязвимым в террористическом отношении
09:34, 25 ноября 2024
Изменены критерии отнесения объектов к стратегическим, уязвимым в террористическом отношении
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: