Разработаны критерии отнесения объектов информатизации к системам искусственного интеллекта

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития подготовило приказ об утверждении критериев отнесения объектов информатизации к системам искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Проект приказа содержит описание критериев, по которым объект информатизации признается системой искусственного интеллекта.

Так, критерии охватывают широкий спектр функциональных характеристик:

компьютерное зрение;

обработка естественного языка;

распознавание и синтез речи;

интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

генерация синтетических данных и контента;

применение методов машинного обучения и т.д.

Кроме того, в правилах представлены основные определения, включая понятия "искусственный интеллект", "система искусственного интеллекта" и "модель искусственного интеллекта".

В министерстве пояснили, что целью проекта является обеспечение единообразного подхода для государственных органов и иных участников к классификации и признанию объектов информатизации системами искусственного интеллекта.

Ожидается, что принятие приказа позволит упорядочить процессы разработки и применения технологий ИИ, а также повысит доверие к ним.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 января.

Также подготовлен Перечень документации на системы искусственного интеллекта, который определяет виды и состав документации, подлежащей обязательному формированию.

Перечень включает документации на систему искусственного интеллекта, по управлению рисками, на библиотеки данных, а также, по этической оценке, систем искусственного интеллекта.

Кроме того, проектом устанавливаются требования к ведению и хранению документации в зависимости от степени риска систем искусственного интеллекта.