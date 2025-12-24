Разработаны критерии отнесения объектов информатизации к системам искусственного интеллекта
Проект приказа содержит описание критериев, по которым объект информатизации признается системой искусственного интеллекта.
Так, критерии охватывают широкий спектр функциональных характеристик:
- компьютерное зрение;
- обработка естественного языка;
- распознавание и синтез речи;
- интеллектуальные системы поддержки принятия решений;
- генерация синтетических данных и контента;
- применение методов машинного обучения и т.д.
Кроме того, в правилах представлены основные определения, включая понятия "искусственный интеллект", "система искусственного интеллекта" и "модель искусственного интеллекта".
В министерстве пояснили, что целью проекта является обеспечение единообразного подхода для государственных органов и иных участников к классификации и признанию объектов информатизации системами искусственного интеллекта.
Ожидается, что принятие приказа позволит упорядочить процессы разработки и применения технологий ИИ, а также повысит доверие к ним.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 января.
Также подготовлен Перечень документации на системы искусственного интеллекта, который определяет виды и состав документации, подлежащей обязательному формированию.
Перечень включает документации на систему искусственного интеллекта, по управлению рисками, на библиотеки данных, а также, по этической оценке, систем искусственного интеллекта.
Кроме того, проектом устанавливаются требования к ведению и хранению документации в зависимости от степени риска систем искусственного интеллекта.