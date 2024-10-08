Расширены сведения, которые должны предоставлять организаторы игорного бизнеса о своих клиентах
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Министр туризма и спорта приказом от 1 октября 2024 года внес изменения в Правила осуществления сбора и анализа отчетности, представляемой организатором игорного бизнеса, сообщает Zakon.kz.
В частности, в правилах в новой редакции изложены пункты, касающиеся отчетности, предоставляемой организаторами игорного бизнеса.
Так, говорится, что отчетность представляется в бумажном или электронном виде ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Отчетность содержит следующую информацию:
- сведения о бизнес идентификационном номере организатора игорного бизнеса;
- наименование организатора игорного бизнеса;
- вид деятельности;
- юридический адрес;
- сведения о численности работников организатора игорного бизнеса на начало отчетного периода;
- сведения о численности работников организатора игорного бизнеса на конец отчетного периода;
- сведения о количестве участников азартных игр или пари (резиденты) на начало отчетного периода;
- сведения о количестве участников азартных игр или пари (нерезиденты) на начало отчетного периода;
- сведения о количестве участников азартных игр или пари (резиденты) на конец периода;
- сведения о количестве участников азартных игр или пари (нерезиденты) на конец периода;
- сведения о количестве отказов в установлении деловых отношений с участниками по основаниям закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- сведения о количестве посещений игорных заведений одними и теми же участниками азартных игр в отчетный период (менее 10 посещений, более 10 посещений, более 50 посещений);
- сведения о сумме уплаченной платы за пользование лицензией на занятие деятельностью в сфере игорного бизнеса за отчетный период;
- сведения о сумме обеспечения на каждую лицензию в виде обязательных резервов, определяемых законом "Об игорном бизнесе";
- сведения о суммах выплаченных выигрышей участникам азартных игр или пари;
- сведения об общей сумме совершенных ставок за отчетный период;
- наименование и вид игорного оборудования;
- количество игорного оборудования;
- сведения о серийном или инвентарном номере игорного оборудования;
- сведения о производителе игорного оборудования;
- сведения о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов;
- сведения об установленном проценте выигрыша, технологически заложенном в игровой автомат;
- сведения о техническом состоянии видеозаписывающих систем, в том числе о наименовании видеозаписывающей системы, количестве, дате тестирования оборудования;
- сведения о кассе (-ах), в том числе о виде, количестве и месторасположении кассы (адрес);
- сведения о постановке на регистрационный учет объектов налогообложения/касс (-ы) в органах государственных доходов;
- сведения об изменении количества столов, замены оборудования, в том числе серийный или инвентарный номер заменившего оборудования;
- сведения об изменении количества столов, замены оборудования, в том числе о количестве игровых столов, указанных при получении лицензии;
- сведения об изменении количества столов, замены оборудования, в том числе информация об увеличении и сокращении количества игровых столов;
- сведения о бенефициарных собственниках в составе учредителей, руководителей организатора игорного бизнеса и о первых руководителях организатора игорного бизнеса".
Ранее отчетность состояла всего из восьми пунктов.
Приказ вводится в действие с 18 октября 2024 года.
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