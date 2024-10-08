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Расширены сведения, которые должны предоставлять организаторы игорного бизнеса о своих клиентах

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 16:37 Фото: unsplash
Министр туризма и спорта приказом от 1 октября 2024 года внес изменения в Правила осуществления сбора и анализа отчетности, представляемой организатором игорного бизнеса, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правилах в новой редакции изложены пункты, касающиеся отчетности, предоставляемой организаторами игорного бизнеса.

Так, говорится, что отчетность представляется в бумажном или электронном виде ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчетность содержит следующую информацию:

  • сведения о бизнес идентификационном номере организатора игорного бизнеса;
  • наименование организатора игорного бизнеса;
  • вид деятельности;
  • юридический адрес;
  • сведения о численности работников организатора игорного бизнеса на начало отчетного периода;
  • сведения о численности работников организатора игорного бизнеса на конец отчетного периода;
  • сведения о количестве участников азартных игр или пари (резиденты) на начало отчетного периода;
  • сведения о количестве участников азартных игр или пари (нерезиденты) на начало отчетного периода;
  • сведения о количестве участников азартных игр или пари (резиденты) на конец периода;
  • сведения о количестве участников азартных игр или пари (нерезиденты) на конец периода;
  • сведения о количестве отказов в установлении деловых отношений с участниками по основаниям закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
  • сведения о количестве посещений игорных заведений одними и теми же участниками азартных игр в отчетный период (менее 10 посещений, более 10 посещений, более 50 посещений);
  • сведения о сумме уплаченной платы за пользование лицензией на занятие деятельностью в сфере игорного бизнеса за отчетный период;
  • сведения о сумме обеспечения на каждую лицензию в виде обязательных резервов, определяемых законом "Об игорном бизнесе";
  • сведения о суммах выплаченных выигрышей участникам азартных игр или пари;
  • сведения об общей сумме совершенных ставок за отчетный период;
  • наименование и вид игорного оборудования;
  • количество игорного оборудования;
  • сведения о серийном или инвентарном номере игорного оборудования;
  • сведения о производителе игорного оборудования;
  • сведения о техническом состоянии игорного оборудования, игровых автоматов;
  • сведения об установленном проценте выигрыша, технологически заложенном в игровой автомат;
  • сведения о техническом состоянии видеозаписывающих систем, в том числе о наименовании видеозаписывающей системы, количестве, дате тестирования оборудования;
  • сведения о кассе (-ах), в том числе о виде, количестве и месторасположении кассы (адрес);
  • сведения о постановке на регистрационный учет объектов налогообложения/касс (-ы) в органах государственных доходов;
  • сведения об изменении количества столов, замены оборудования, в том числе серийный или инвентарный номер заменившего оборудования;
  • сведения об изменении количества столов, замены оборудования, в том числе о количестве игровых столов, указанных при получении лицензии;
  • сведения об изменении количества столов, замены оборудования, в том числе информация об увеличении и сокращении количества игровых столов;
  • сведения о бенефициарных собственниках в составе учредителей, руководителей организатора игорного бизнеса и о первых руководителях организатора игорного бизнеса".

Ранее отчетность состояла всего из восьми пунктов.

Приказ вводится в действие с 18 октября 2024 года.

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