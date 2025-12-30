Зоны для игорного бизнеса хотят расширить в Казахстане

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на пресс-конференции в правительстве 30 декабря 2025 года рассказал о планах развития игорного бизнеса в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что 29 декабря в Мажилисе приняли во втором чтении поправки касательно туристической деятельности. По их словам, документом расширяется деятельность казино. В частности, помимо Борового и Капшагая, казино появится в Мангистауской области на побережье Каспийского моря, в Панфиловском районе на побережье озера Алаколь, в области Жетысу, в Талгарском районе Алматинской области, в районе Маркаколь, в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.

"Да, в целях развития туризма приняты поправки по созданию игорных зон... в тех регионах, которые озвучили… Если конкретно по вопросу, то мы определяем зоны, но именно участок, где на побережье он будет открыт, это будет определяться местными исполнительными органами. Мы создаем игорные зоны, определяем, а именно по территории это будет уже местный исполнительный орган определять. То есть это зависит от инфраструктуры и так далее", – заявил Ербол Мырзабосынов.

Он заверил, что речи о снижении налоговой нагрузки для игорного бизнеса не идет.

"Каждое новое казино будет платить от 2 до 3 млрд тенге налогов, создаст порядка 500 рабочих мест. Также это в целях развития туризма, это международная практика... Ни о каком снижении налогов вообще речь не идет. Если вы знаете, казино оплачивает налоги с каждого стола", – добавил министр.

Позже он добавил, что ставки в этих заведениях смогут сделать только иностранные туристы, не казахстанцы.

"Мы соцопрос провели и большинство жителей указанных районов не против открытия казино для иностранцев в своих регионах. Это даст увеличение налоговых отчислений и создание рабочих мест. Да (казахстанцы не смогут делать там ставки. – Прим. ред.) Более если уйдем в детали, тоже будет регламент определенный, совместно с акиматами и уполномоченными органами будет составляться дорожная карта, в которой мы будем привлекать иностранных туристов – это все будет контролироваться", – заверил Мырзабосынов.

29 декабря 2025 года депутаты Мажилиса во втором чтении приняли поправки по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта. Как отметил депутат Мажилиса Никита Шаталов, главный смысл поправок – сделать государственную поддержку более адресной, понятной и результативной.