В Казахстане установили региональные квоты на прием кандасов и переселенцев на 2026 год

Приказом и.о. министра труда и социальной защиты населения РК от 12 декабря 2025 года установлены региональные квоты приема кандасов и переселенцев на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

Так, установлены на 2026 года:

региональная квота приема кандасов в количестве 2281 человека ;

; региональная квота приема переселенцев в количестве 5997 человек.

Приказ вводится в действие с 24 декабря 2025 года.

В 2025 году региональная квота приема кандасов и переселенцев была установлена в количестве 9653 человек: из них 2309 человек – для кандасов и 7344 человека – для переселенцев.