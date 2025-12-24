#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Право

В Казахстане установили региональные квоты на прием кандасов и переселенцев на 2026 год

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, железнодорожный вокзал, ЖД вокзал, пассажиры, пассажир, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 12:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом и.о. министра труда и социальной защиты населения РК от 12 декабря 2025 года установлены региональные квоты приема кандасов и переселенцев на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

Так, установлены на 2026 года:

  • региональная квота приема кандасов в количестве 2281 человека;
  • региональная квота приема переселенцев в количестве 5997 человек.

Приказ вводится в действие с 24 декабря 2025 года.

В 2025 году региональная квота приема кандасов и переселенцев была установлена в количестве 9653 человек: из них 2309 человек – для кандасов и 7344 человека – для переселенцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Сколько кандасов и переселенцев примет Казахстан в 2023 году
09:32, 05 января 2023
Сколько кандасов и переселенцев примет Казахстан в 2023 году
В Казахстане обновили правила включения в региональную квоту приема кандасов и переселенцев
16:34, 10 июня 2024
В Казахстане обновили правила включения в региональную квоту приема кандасов и переселенцев
Минтруда обновило правила включения в региональную квоту кандасов и переселенцев
16:37, 31 мая 2023
Минтруда обновило правила включения в региональную квоту кандасов и переселенцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: