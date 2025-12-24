В Казахстане установили региональные квоты на прием кандасов и переселенцев на 2026 год
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом и.о. министра труда и социальной защиты населения РК от 12 декабря 2025 года установлены региональные квоты приема кандасов и переселенцев на 2026 год, сообщает Zakon.kz.
Так, установлены на 2026 года:
- региональная квота приема кандасов в количестве 2281 человека;
- региональная квота приема переселенцев в количестве 5997 человек.
Приказ вводится в действие с 24 декабря 2025 года.
В 2025 году региональная квота приема кандасов и переселенцев была установлена в количестве 9653 человек: из них 2309 человек – для кандасов и 7344 человека – для переселенцев.
