Как Казахстан поможет кандасам и переселенцам в 2025 году

Фото: Министерство иностранных дел РК

Приказом министра труда и социальной защиты населения Казахстан региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2025 год установлена в количестве 9653 человек, что на 170 человек больше, чем в прошлом году. Об этом Zakon.kz сегодня, 8 января, рассказали в пресс-службе МТСЗН.

Целью принятия данного приказа является оптимальное расселение кандасов и переселенцев в регионах, определяемых правительством РК. Как уточнили в Минтруда, в текущем году региональная квота распределена следующим образом: для кандасов: Павлодарская область – 1056 человек,

Акмолинская область – 285 человек,

Восточно-Казахстанская область – 269 человек,

Абайская область – 244 человека,

Северо-Казахстанская область – 175 человек,

Костанайская область – 150 человек,

Атырауская область – 100 человек,

Западно-Казахстанская область – 30 человек; для переселенцев: Павлодарская область – 3050 человек,

Северо-Казахстанская область – 2969 человек,

Костанайская область – 535 человек,

Восточно-Казахстанская область – 372 человека,

Абайская область – 255 человек,

Улытауская область – 125 человек,

Карагандинская область – 38 человек. Лицам, включенным в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, будут оказаны меры государственной поддержки в виде: субсидий на переезд – единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП;

субсидий для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в размере от 15 до 30 МРП на семью;

субсидий для работодателей, оказывающих содействие в переселении, в размере 400 МРП.

направления на краткосрочное профессиональное обучение;

содействия в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы;

выдачи сертификатов экономической мобильности на приобретение жилья. Материал по теме Топ-5 стран, из которых в Казахстан возвращаются кандасы По данным Минтруда, в 2024 году на историческую родину вернулись и получили статус кандасов более 19,7 тыс. этнических казахов. "Всего с 1991 года по 1 января 2025 года на историческую родину вернулись 1 млн 148 тыс. этнических казахов", – заключили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что в Казахстане обновлены правила присвоения статуса беженца.

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