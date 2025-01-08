Как Казахстан поможет кандасам и переселенцам в 2025 году
Фото: Министерство иностранных дел РК
Приказом министра труда и социальной защиты населения Казахстан региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2025 год установлена в количестве 9653 человек, что на 170 человек больше, чем в прошлом году. Об этом Zakon.kz сегодня, 8 января, рассказали в пресс-службе МТСЗН.
Целью принятия данного приказа является оптимальное расселение кандасов и переселенцев в регионах, определяемых правительством РК.
Как уточнили в Минтруда, в текущем году региональная квота распределена следующим образом:
для кандасов:
- Павлодарская область – 1056 человек,
- Акмолинская область – 285 человек,
- Восточно-Казахстанская область – 269 человек,
- Абайская область – 244 человека,
- Северо-Казахстанская область – 175 человек,
- Костанайская область – 150 человек,
- Атырауская область – 100 человек,
- Западно-Казахстанская область – 30 человек;
для переселенцев:
- Павлодарская область – 3050 человек,
- Северо-Казахстанская область – 2969 человек,
- Костанайская область – 535 человек,
- Восточно-Казахстанская область – 372 человека,
- Абайская область – 255 человек,
- Улытауская область – 125 человек,
- Карагандинская область – 38 человек.
Лицам, включенным в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, будут оказаны меры государственной поддержки в виде:
- субсидий на переезд – единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП;
- субсидий для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в размере от 15 до 30 МРП на семью;
- субсидий для работодателей, оказывающих содействие в переселении, в размере 400 МРП.
- направления на краткосрочное профессиональное обучение;
- содействия в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы;
- выдачи сертификатов экономической мобильности на приобретение жилья.
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По данным Минтруда, в 2024 году на историческую родину вернулись и получили статус кандасов более 19,7 тыс. этнических казахов.
"Всего с 1991 года по 1 января 2025 года на историческую родину вернулись 1 млн 148 тыс. этнических казахов", – заключили в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что в Казахстане обновлены правила присвоения статуса беженца.
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