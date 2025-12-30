По 302 тысячи тенге каждому члену семьи: выплаты для кандасов и переселенцев вырастут в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 30 декабря 2025 года, рассказали, какую государственную поддержку в следующем году получат лица, включенные в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, лицам, включенным в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, в 2026 году будут оказаны меры государственной поддержки в виде:

субсидий на переезд – единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП (302 750 тенге , в 2025 году – 275 240 тенге) ;

; субсидий для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в размере от 15 до 30 МРП (от 64 875 до 129 750 тенге , в 2025 году – от 58 980 до 117 960 тенге) на семью;

на семью; субсидий для работодателей, оказывающих содействие в переселении, в размере 400 МРП (1 730 000 тенге , в 2025 году – 1 572 800 тенге) .

. направления на краткосрочное профессиональное обучение;

содействия в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы;

выдачи сертификатов экономической мобильности на приобретение жилья.

Отметим, что размеры выплат вырастут, так как с 1 января следующего года месячный расчетный показатель (МРП) составит 4325 тенге (в 2025 году – 3932 тенге).

Материал по теме В каком случае и кому положена выплата в 275 тысяч тенге на каждого члена семьи в Казахстане

Также в Минтруда сообщили об утверждении региональной квоты приема кандасов и переселенцев на 2026 год.

"Приказом и.о. министра труда и социальной защиты населения РК региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2026 год установлена в количестве 8278 человек. Целью принятия данного приказа является оптимальное расселение кандасов и переселенцев в регионах, определяемых правительством РК". Пресс-служба МТСЗН РК

В ведомстве уточнили, что региональная квота будет распределена следующим образом:

для кандасов:

Павлодарская область – 977 человек,

Акмолинская область – 285 человек,

область Абай – 264 человека,

Восточно-Казахстанская область – 200 человек,

Северо-Казахстанская область – 200 человек,

Костанайская область – 200 человек,

Атырауская область – 125 человек,

Западно-Казахстанская область – 30 человек;

для переселенцев:

Северо-Казахстанская область – 2820 человек,

Павлодарская область – 1655 человек,

Восточно-Казахстанская область – 600 человек,

Костанайская область – 485 человек,

область Абай – 275 человек,

область Улытау – 125 человек,

Карагандинская область – 37 человек.

Материал по теме Пенсии и пособия вырастут с 1 января в Казахстане: названы новые суммы на 2026 год

Ранее мы писали, что приказ об утверждении региональной квоты приема кандасов и переселенцев на 2026 год вводится в действие с 24 декабря 2025 года.