По 302 тысячи тенге каждому члену семьи: выплаты для кандасов и переселенцев вырастут в Казахстане
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 30 декабря 2025 года, рассказали, какую государственную поддержку в следующем году получат лица, включенные в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, сообщает Zakon.kz.
Согласно предоставленной информации, лицам, включенным в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, в 2026 году будут оказаны меры государственной поддержки в виде:
- субсидий на переезд – единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП (302 750 тенге, в 2025 году – 275 240 тенге);
- субсидий для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в размере от 15 до 30 МРП (от 64 875 до 129 750 тенге, в 2025 году – от 58 980 до 117 960 тенге) на семью;
- субсидий для работодателей, оказывающих содействие в переселении, в размере 400 МРП (1 730 000 тенге, в 2025 году – 1 572 800 тенге).
- направления на краткосрочное профессиональное обучение;
- содействия в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы;
- выдачи сертификатов экономической мобильности на приобретение жилья.
Отметим, что размеры выплат вырастут, так как с 1 января следующего года месячный расчетный показатель (МРП) составит 4325 тенге (в 2025 году – 3932 тенге).
Также в Минтруда сообщили об утверждении региональной квоты приема кандасов и переселенцев на 2026 год.
"Приказом и.о. министра труда и социальной защиты населения РК региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2026 год установлена в количестве 8278 человек. Целью принятия данного приказа является оптимальное расселение кандасов и переселенцев в регионах, определяемых правительством РК".Пресс-служба МТСЗН РК
В ведомстве уточнили, что региональная квота будет распределена следующим образом:
для кандасов:
- Павлодарская область – 977 человек,
- Акмолинская область – 285 человек,
- область Абай – 264 человека,
- Восточно-Казахстанская область – 200 человек,
- Северо-Казахстанская область – 200 человек,
- Костанайская область – 200 человек,
- Атырауская область – 125 человек,
- Западно-Казахстанская область – 30 человек;
для переселенцев:
- Северо-Казахстанская область – 2820 человек,
- Павлодарская область – 1655 человек,
- Восточно-Казахстанская область – 600 человек,
- Костанайская область – 485 человек,
- область Абай – 275 человек,
- область Улытау – 125 человек,
- Карагандинская область – 37 человек.
Ранее мы писали, что приказ об утверждении региональной квоты приема кандасов и переселенцев на 2026 год вводится в действие с 24 декабря 2025 года.
