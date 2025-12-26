#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.81
604.19
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.81
604.19
6.57
Право

В Казахстане утвердили формы и правила выдачи удостоверений рыбака и егеря

Рыболовство, рыбак, рыбаки, рыбалка, ловля рыбы, рыба, рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 10:25 Фото: unsplash
Приказом и.о. министра сельского хозяйства РК от 22 декабря 2025 года утверждены формы и Правила выдачи удостоверений рыбака и егеря, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что субъект рыбного хозяйства выдает удостоверение рыбака и удостоверение егеря работникам хозяйства и специально уполномоченным лицам егерской службы на срок действия заключенного с ними трудового договора.

При этом субъект рыбного хозяйства ведет в бумажном виде реестр удостоверений рыбаков и реестр удостоверений егерей.

Работники субъекта рыбного хозяйства обеспечивают сохранность удостоверения рыбака и его наличие при себе, и специально уполномоченное лицо егерской службы обеспечивает сохранность удостоверения егеря и его наличие при себе при выполнении ими трудовых обязанностей.

В случае утраты, порчи удостоверения, либо при смене фамилии, имени, отчества работник субъекта рыбного хозяйства подает письменное заявление субъекту рыбного хозяйства.

Старое удостоверение подлежит возврату субъекту рыбного хозяйства для списания и уничтожения с составлением соответствующего акта.

На период оформления нового удостоверения субъект рыбного хозяйства выдает работнику субъекта рыбного хозяйства и специально уполномоченному лицу егерской службы справку, действующую до получения нового удостоверения, не более 30 календарных дней.

В случае утраты удостоверения субъект рыбного хозяйства принимает меры по публикации в средствах массовой информации объявления о признании удостоверения недействительным в течение 10 календарных дней с даты получения заявления.

В случаях, указанных выше, субъект рыбного хозяйства оформляет и выдает новое удостоверение в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи заявления.

Удостоверения, признанные недействительными, а также пришедшие в негодность (испорченные), подлежат уничтожению с составлением акта об уничтожении в произвольной форме.

Также утверждены:

  • форма удостоверения рыбака;
  • форма удостоверения егеря.

Приказ вводится в действие с 5 января 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Генпрокуратура усиливает надзор за соблюдением прав инвесторов в Казахстане
10:52, Сегодня
Генпрокуратура усиливает надзор за соблюдением прав инвесторов в Казахстане
Утверждены формы нагрудного знака егеря и спецодежды
09:42, 27 августа 2025
Утверждены формы нагрудного знака егеря и спецодежды
Правила микрокредитования сельчан и жителей малых городов утвердили в Казахстане
14:36, 28 декабря 2023
Правила микрокредитования сельчан и жителей малых городов утвердили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: