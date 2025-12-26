В Казахстане утвердили формы и правила выдачи удостоверений рыбака и егеря

Приказом и.о. министра сельского хозяйства РК от 22 декабря 2025 года утверждены формы и Правила выдачи удостоверений рыбака и егеря, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что субъект рыбного хозяйства выдает удостоверение рыбака и удостоверение егеря работникам хозяйства и специально уполномоченным лицам егерской службы на срок действия заключенного с ними трудового договора.

При этом субъект рыбного хозяйства ведет в бумажном виде реестр удостоверений рыбаков и реестр удостоверений егерей.

Работники субъекта рыбного хозяйства обеспечивают сохранность удостоверения рыбака и его наличие при себе, и специально уполномоченное лицо егерской службы обеспечивает сохранность удостоверения егеря и его наличие при себе при выполнении ими трудовых обязанностей.

В случае утраты, порчи удостоверения, либо при смене фамилии, имени, отчества работник субъекта рыбного хозяйства подает письменное заявление субъекту рыбного хозяйства.

Старое удостоверение подлежит возврату субъекту рыбного хозяйства для списания и уничтожения с составлением соответствующего акта.

На период оформления нового удостоверения субъект рыбного хозяйства выдает работнику субъекта рыбного хозяйства и специально уполномоченному лицу егерской службы справку, действующую до получения нового удостоверения, не более 30 календарных дней.

В случае утраты удостоверения субъект рыбного хозяйства принимает меры по публикации в средствах массовой информации объявления о признании удостоверения недействительным в течение 10 календарных дней с даты получения заявления.

В случаях, указанных выше, субъект рыбного хозяйства оформляет и выдает новое удостоверение в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи заявления.

Удостоверения, признанные недействительными, а также пришедшие в негодность (испорченные), подлежат уничтожению с составлением акта об уничтожении в произвольной форме.

Также утверждены:

форма удостоверения рыбака;

форма удостоверения егеря.

Приказ вводится в действие с 5 января 2025 года.