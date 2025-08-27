#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Право

Утверждены формы нагрудного знака егеря и спецодежды

Егерь, егеря, лесничий, лесничие, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 09:42 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр сельского хозяйства приказом от 22 августа 2025 года утвердил формы нагрудного знака егеря и специальной одежды со знаками различия субъектов рыбного хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Нагрудной знак размещается на левой стороне в области груди на специальной одежде егеря со знаками различия.

Нагрудной знак егеря изготавливается в виде щита из сплава цинка, алюминия и меди, литьевым методом. Контур нагрудного знака выполняется рельефным способом с последующим гальваническим покрытием золотистого цвета.

В центре верхней части расположена надпись "ҚОРЫҚШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ" золотистого цвета.

Форма нагрудного знака

форма нагрудного знака егеря, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 09:42

Фото: скриншот документа

Форма специальной одежды

Специальная одежда егеря хаки цвета со знаками различия состоит из:

  • летнего комплекта: облегченные куртка, брюки, кепи, ботинки и туфли черного цвета;
  • зимнего комплекта: утепленные куртка, брюки, шапка-ушанка, обувь темного цвета (сапоги, валенки, унты).

На куртках предусмотрен воротник отложной с нашитыми петлицами и знаками различия. На левый рукав куртки, на расстоянии 120 миллиметров ниже плечевого шва, пришивается (или прикрепляется) шевро.

Эмблема

Эмблема выполнена в форме полукруглого дубового венка, перетянутого снизу лентой. В центре эмблемы расположен щит с изображением осетра на зеленом фоне.

эмблема нарукавная, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 09:42

Фото: скриншот документа

Шеврон

Шеврон на рукава специальной одежды егеря изготавливается из плотного тканевого материала и имеет овальную форму. Между внешним и внутренним диаметрами размещается наименование рыбного хозяйства на государственном языке желтого цвета.

шеврон нарукавный, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 09:42

Фото: скриншот документа

В центре шеврона, на желтом фоне, размещена эмблема егеря в виде щита. В центре верхней части эмблемы расположена надпись "Қорықшылық қызмет" желтого цвета. В центре эмблемы изображен зеленый контур карты Казахстана с восходящим солнцем золотистого цвета, а на фоне карты – осетра золотистого цвета.

Кокарда на головной убор

Кокарда на головной убор имеет форму горизонтального овала. В центре кокарды на головной убор располагается вертикальная овальная розетка. В центре розетки расположена восьмиконечная, вытянутая звезда золотистого цвета, разделяющая овал на две равные части.


Фото: скриншот документа

Розетка обрамлена с обеих сторон лавровыми ветками золотистого цвета, по пять листьев с каждой стороны. В нижней части кокарды лавровые ветки перетянуты лентой.

Приказ вводится в действие со 2 сентября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Правила по управлению фуражным фондом утвердили в РК
Право
10:32, Сегодня
Правила по управлению фуражным фондом утвердили в РК
Обновлены правила определения уровня рентабельности месторождения
Право
10:02, Сегодня
Обновлены правила определения уровня рентабельности месторождения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: