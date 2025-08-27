Утверждены формы нагрудного знака егеря и спецодежды

Министр сельского хозяйства приказом от 22 августа 2025 года утвердил формы нагрудного знака егеря и специальной одежды со знаками различия субъектов рыбного хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Нагрудной знак размещается на левой стороне в области груди на специальной одежде егеря со знаками различия.

Нагрудной знак егеря изготавливается в виде щита из сплава цинка, алюминия и меди, литьевым методом. Контур нагрудного знака выполняется рельефным способом с последующим гальваническим покрытием золотистого цвета.

В центре верхней части расположена надпись "ҚОРЫҚШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ" золотистого цвета.

Форма нагрудного знака

Фото: скриншот документа

Форма специальной одежды

Специальная одежда егеря хаки цвета со знаками различия состоит из:

летнего комплекта: облегченные куртка, брюки, кепи, ботинки и туфли черного цвета;

зимнего комплекта: утепленные куртка, брюки, шапка-ушанка, обувь темного цвета (сапоги, валенки, унты).

На куртках предусмотрен воротник отложной с нашитыми петлицами и знаками различия. На левый рукав куртки, на расстоянии 120 миллиметров ниже плечевого шва, пришивается (или прикрепляется) шевро.

Эмблема

Эмблема выполнена в форме полукруглого дубового венка, перетянутого снизу лентой. В центре эмблемы расположен щит с изображением осетра на зеленом фоне.

Фото: скриншот документа

Шеврон

Шеврон на рукава специальной одежды егеря изготавливается из плотного тканевого материала и имеет овальную форму. Между внешним и внутренним диаметрами размещается наименование рыбного хозяйства на государственном языке желтого цвета.

Фото: скриншот документа

В центре шеврона, на желтом фоне, размещена эмблема егеря в виде щита. В центре верхней части эмблемы расположена надпись "Қорықшылық қызмет" желтого цвета. В центре эмблемы изображен зеленый контур карты Казахстана с восходящим солнцем золотистого цвета, а на фоне карты – осетра золотистого цвета.

Кокарда на головной убор

Кокарда на головной убор имеет форму горизонтального овала. В центре кокарды на головной убор располагается вертикальная овальная розетка. В центре розетки расположена восьмиконечная, вытянутая звезда золотистого цвета, разделяющая овал на две равные части.





Фото: скриншот документа

Розетка обрамлена с обеих сторон лавровыми ветками золотистого цвета, по пять листьев с каждой стороны. В нижней части кокарды лавровые ветки перетянуты лентой.

Приказ вводится в действие со 2 сентября 2025 года.