Финансирование проектов из средств специального государственного фонда: внесены изменения

Приказом заместителя премьер-министра - министра национальной экономики от 18 декабря 2025 года внесены изменения в Правила отбора и определения критериев социальных и экономических проектов, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что за счет средств специального государственного фонда не могут быть профинансированы расходы, относящиеся к текущим бюджетным программам государственных органов и квазигосударственного сектора, за исключением расходов по проведению капитального ремонта многопрофильных центральных районных больниц в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", приобретению (выкупу) объекта инфраструктуры для поддержки и развития студентов технического и профессионального образования в рамках объявленного президентом РК Года рабочих профессий, а также бюджетные кредиты местным исполнительным органам, субъектам квазигосударственного сектора, финансовым институтам развития, банкам второго уровня и микрофинансовым организациям.

Определение проектов по проведению капитального ремонта многопрофильных центральных районных больниц в рамках Национального проекта для включения в проект Перечня социальных и экономических проектов, приобретению (выкупу) объекта инфраструктуры для поддержки и развития студентов технического и профессионального образования в рамках объявленного президентом РК Года рабочих профессий и вынесение на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии осуществляется в соответствии с пунктом 4 статьи 148 Кодекса.

Приказ вводится в действие с 5 января 2026 года.