Установлены критерии определения социальных и экономических проектов

Приказом заместителя премьер-министра - министра национальной экономики от 9 июля 2025 года внесены изменения в Правила отбора и определения критериев социальных и экономических проектов, сообщает Zakon.kz.

Cоциальные проекты – проекты в сфере здравоохранения, образования, поддержки социально незащищенных слоев населения, лиц с инвалидностью, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, сельской молодежи, безработных, объектов коммунальной и социально-культурной инфраструктуры для нужд жителей моногородов, сельских населенных пунктов.

Экономические проекты – проекты, направленные на развитие отраслей экономики, создание (модернизацию) производств, необходимых для решения социально-экономических вопросов государства.

Уточняется, что критериями определения проектов являются:

соответствие проектов документам Системы государственного планирования, включая планы развития государственных органов или областей, городов республиканского значения, столицы, планы развития или мероприятий субъектов квазигосударственного сектора, а также долгосрочные стратегии развития автономных организаций образования;

соответствие проектов одному из приоритетных направлений бюджетной инвестиционной политики (диверсификация экономики и инфраструктурно-инновационное развитие, модернизация социальной сферы) согласно Прогнозу социально-экономического развития РК;

соответствие проектов по строительству или реконструкции объектов технически несложным или типовым проектам, за исключением проектов по подведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры на территории специальных экономических зон по прямому поручению президента или премьер-министра РК;

соответствие проектов Системе региональных стандартов для населенных пунктов.

Также уточняется понятие "Специальный государственный фонд" – контрольный счет наличности, открытый в государственном казначействе в соответствии с Бюджетным кодексом РК для зачисления поступлений денег и расходования их с целью финансирования социальных, экономических проектов республики, а также расходов уполномоченного органа по возврату незаконно приобретенных активов в порядке, определяемом законодательством.

Так, говорится, что за счет средств Фонда не могут быть профинансированы расходы, относящиеся к текущим бюджетным программам государственных органов и квазигосударственного сектора, за исключением расходов по проведению капитального ремонта многопрофильных центральных районных больниц в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", а также бюджетные кредиты местным исполнительным органам, субъектам квазигосударственного сектора, финансовым институтам развития, банкам второго уровня и микрофинансовым организациям.

Определение проектов по проведению капитального ремонта многопрофильных центральных районных больниц в рамках Национального проекта для включения в проект Перечня социальных и экономических проектов и вынесение на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии осуществляется в соответствии с пунктом 4 статьи 148 Кодекса.

Порядок отбора и реализации бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии со статьями 148 и 149 Кодекса.

Разработка необходимой документации по бюджетным инвестициям осуществляется государственными органами в соответствии с Правилами планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации государственных инвестиционных проектов.

Государственные органы формируют и представляют в центральный уполномоченный орган по бюджетной политике или местный уполномоченный орган по государственному планированию инвестиционные предложения или финансово-экономические обоснования посредством модуля "Государственные инвестиционные проекты" информационной системы государственного планирования.

Центральный уполномоченный орган по бюджетной политике или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает инвестиционные предложения и финансово-экономические обоснования и направляет экономические заключения по ним государственным органам.

При проведении экономической экспертизы центральный уполномоченный орган по бюджетной политике или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает инвестиционные предложения государственных органов на предмет экономической целесообразности, соответствия целей проекта приоритетам развития отрасли (сферы) экономики, установленными документами Системы государственного планирования, включая планы развития государственных органов или областей, городов республиканского значения, столицы, планы развития или мероприятий субъектов квазигосударственного сектора, а также долгосрочные стратегии развития автономных организаций образования, а также на предмет соответствия проекта критериям, указанным выше.

Рассмотрение проектов и вынесение на рассмотрение Комиссии осуществляется центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию при представлении центральными государственными органами (ЦГО) документов.

Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию на основании ходатайства ЦГО формирует в пределах средств Фонда Перечень.

Приказ вводится в действие с 21 июля 2025 года.