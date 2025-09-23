#АЭС в Казахстане
Право

Установлены критерии определения социальных и экономических проектов

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 16:42 Фото: senate.parlam.kz
Приказом заместителя премьер-министра - министра национальной экономики от 17 сентября 2025 внесены изменения в Правила отбора и определения критериев социальных и экономических проектов, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что критериями определения проектов являются:

  • соответствие проектов документам Системы государственного планирования, включая планы развития государственных органов или областей, городов республиканского значения, столицы, планы развития или мероприятий субъектов квазигосударственного сектора, а также долгосрочные стратегии развития автономных организаций образования;
  • соответствие проектов одному из приоритетных направлений бюджетной инвестиционной политики (диверсификация экономики и инфраструктурно-инновационное развитие, модернизация социальной сферы) согласно Прогнозу социально-экономического развития РК;
  • соответствие проектов по строительству или реконструкции объектов технически несложным или типовым проектам, за исключением проектов по строительству или реконструкции технически или технологически сложных объектов, реализуемых по прямому поручению президента или премьер-министра РК;
  • соответствие проектов Системе региональных стандартов для населенных пунктов. 

Приказ вводится в действие с 3 октября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
