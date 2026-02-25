Министерство водных ресурсов и ирригации наделили новыми функциями
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 23 февраля 2026 года внесены дополнения в положение о Министерстве водных ресурсов и ирригации РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:
- вносит предложения в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки по объемам финансирования мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации;
- планирует, организует и руководит мобилизационной подготовкой организаций в регулируемой сфере, проводит оценку мобилизационной готовности организаций, имеющих мобилизационные заказы, в порядке, установленном в правилах мобилизационной подготовки и мобилизации в Республике Казахстан;
- заключает договоры с организациями на выполнение мобилизационных заказов, вносит предложения в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки о снятии и передаче установленных мобилизационных заказов при банкротстве, реорганизации, ликвидации, изменении профиля работы организаций, имеющих мобилизационные заказы;
- проводит во взаимодействии с местными исполнительными органами РК мероприятия по подготовке к выполнению мобилизационного плана;
- предоставляет в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки информацию о производственных, финансовых, складских возможностях организаций для установления мобилизационных заказов;
- организует и проводит работу по бронированию военнообязанных;
- при объявлении мобилизации организует и обеспечивает во взаимодействии с местными исполнительными органами РК проведение комплекса мероприятий по переводу организаций на режим военного положения;
- разрабатывает или утверждает нормативные правовые акты в области мобилизационной подготовки и мобилизации в регулируемой сфере;
- разрабатывает, согласовывает с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки и утверждает мобилизационный план;
- вносит в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки предложения по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации;
- участвует в проведении военно-экономических и командно-штабных учений;
- организует и обеспечивает деятельность специальных формирований в регулируемой сфере для выполнения задач в интересах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных органов, а также для обеспечения бесперебойной работы экономики и жизнедеятельности населения РК в период мобилизации, военного положения и в военное время;
- разрабатывает и утверждает план гражданской обороны Министерства;
- разрабатывает, утверждает или согласовывает нормативы, нормативные технические документы и правила, ведет государственный отраслевой учет чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и представляет эти данные в уполномоченный орган в сфере гражданской защиты;
- организует научные исследования, пропаганду знаний, обучение населения и специалистов в сфере гражданской защиты;
- готовит предложения по перечню организаций для хранения материальных ценностей государственного резерва;
- направляет предложения по перемещению материальных ценностей мобилизационного резерва в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки;
- оказывает организационную помощь уполномоченному органу в области государственного материального резерва при формировании и хранении материальных ценностей государственного резерва;
- по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва вносит предложения в Правительство РК о заимствовании и разбронировании материальных ценностей государственного резерва;
- вносит предложения в Правительство РК по объему и структуре расходов по формированию и хранению материальных ценностей мобилизационного резерва;
- проводит мероприятия по предупреждению пожаров в подведомственных организациях;
- осуществляет руководство отраслевыми подсистемами гражданской защиты;
- создает запасы имущества гражданской обороны в подведомственных организациях и осуществляет внутренний контроль за их хранением, обновлением и поддержанием в готовности к применению;
- разрабатывает и утверждает планы действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштабов по согласованию с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты;
- обеспечивает создание запасных (городских) и вспомогательных пунктов управления;
С 1 января 2027 года вводятся в действие следующие функции:
- разрабатывает и утверждает методику определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в регулируемой сфере, по согласованию с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки;
- проводит анализ потребностей организаций, имеющих мобилизационный заказ в соответствии с методикой определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в регулируемой сфере, для формирования номенклатуры и объемов хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва;
- вносит предложения по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва в уполномоченный орган в области государственного материального резерва;
- по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва и мобилизационной подготовки принимает решения о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке заимствования;
- вносит предложения в уполномоченный орган в области государственного материального резерва по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного резерва и о разбронировании материальных ценностей государственного резерва при изменении номенклатуры;
- размещает заказы на поставку материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с номенклатурой и объемами хранения материальных ценностей государственного резерва;
- принимает решение о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке освежения;
- по решению уполномоченного органа по управлению государственным имуществом по согласованию с государственными органами – получателями и уполномоченным органом в области государственного материального резерва осуществляет передачу на безвозмездной основе материальных ценностей мобилизационного резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов;
- по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва принимает решения о перемещении материальных ценностей мобилизационного резерва;
- организует хранение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва;
- выполняет требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
