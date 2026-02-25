Министерство водных ресурсов и ирригации наделили новыми функциями

Постановлением правительства от 23 февраля 2026 года внесены дополнения в положение о Министерстве водных ресурсов и ирригации РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства: вносит предложения в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки по объемам финансирования мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации;

планирует, организует и руководит мобилизационной подготовкой организаций в регулируемой сфере, проводит оценку мобилизационной готовности организаций, имеющих мобилизационные заказы, в порядке, установленном в правилах мобилизационной подготовки и мобилизации в Республике Казахстан;

заключает договоры с организациями на выполнение мобилизационных заказов, вносит предложения в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки о снятии и передаче установленных мобилизационных заказов при банкротстве, реорганизации, ликвидации, изменении профиля работы организаций, имеющих мобилизационные заказы;

проводит во взаимодействии с местными исполнительными органами РК мероприятия по подготовке к выполнению мобилизационного плана;

предоставляет в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки информацию о производственных, финансовых, складских возможностях организаций для установления мобилизационных заказов;

организует и проводит работу по бронированию военнообязанных;

при объявлении мобилизации организует и обеспечивает во взаимодействии с местными исполнительными органами РК проведение комплекса мероприятий по переводу организаций на режим военного положения;

разрабатывает или утверждает нормативные правовые акты в области мобилизационной подготовки и мобилизации в регулируемой сфере;

разрабатывает, согласовывает с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки и утверждает мобилизационный план;

вносит в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки предложения по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации;

участвует в проведении военно-экономических и командно-штабных учений;

организует и обеспечивает деятельность специальных формирований в регулируемой сфере для выполнения задач в интересах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных органов, а также для обеспечения бесперебойной работы экономики и жизнедеятельности населения РК в период мобилизации, военного положения и в военное время;

разрабатывает и утверждает план гражданской обороны Министерства;

разрабатывает, утверждает или согласовывает нормативы, нормативные технические документы и правила, ведет государственный отраслевой учет чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и представляет эти данные в уполномоченный орган в сфере гражданской защиты;

организует научные исследования, пропаганду знаний, обучение населения и специалистов в сфере гражданской защиты;

готовит предложения по перечню организаций для хранения материальных ценностей государственного резерва;

направляет предложения по перемещению материальных ценностей мобилизационного резерва в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки;

оказывает организационную помощь уполномоченному органу в области государственного материального резерва при формировании и хранении материальных ценностей государственного резерва;

по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва вносит предложения в Правительство РК о заимствовании и разбронировании материальных ценностей государственного резерва;

вносит предложения в Правительство РК по объему и структуре расходов по формированию и хранению материальных ценностей мобилизационного резерва;

проводит мероприятия по предупреждению пожаров в подведомственных организациях;

осуществляет руководство отраслевыми подсистемами гражданской защиты;

создает запасы имущества гражданской обороны в подведомственных организациях и осуществляет внутренний контроль за их хранением, обновлением и поддержанием в готовности к применению;

разрабатывает и утверждает планы действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштабов по согласованию с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты;

обеспечивает создание запасных (городских) и вспомогательных пунктов управления; С 1 января 2027 года вводятся в действие следующие функции: разрабатывает и утверждает методику определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в регулируемой сфере, по согласованию с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки;

проводит анализ потребностей организаций, имеющих мобилизационный заказ в соответствии с методикой определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в регулируемой сфере, для формирования номенклатуры и объемов хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва;

вносит предложения по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва в уполномоченный орган в области государственного материального резерва;

по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва и мобилизационной подготовки принимает решения о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке заимствования;

вносит предложения в уполномоченный орган в области государственного материального резерва по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного резерва и о разбронировании материальных ценностей государственного резерва при изменении номенклатуры;

размещает заказы на поставку материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с номенклатурой и объемами хранения материальных ценностей государственного резерва;

принимает решение о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке освежения;

по решению уполномоченного органа по управлению государственным имуществом по согласованию с государственными органами – получателями и уполномоченным органом в области государственного материального резерва осуществляет передачу на безвозмездной основе материальных ценностей мобилизационного резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов;

по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва принимает решения о перемещении материальных ценностей мобилизационного резерва;

организует хранение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва;

выполняет требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

