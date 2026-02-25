#Референдум-2026
Право

Министерство водных ресурсов и ирригации наделили новыми функциями

Министерство водных ресурсов и ирригации РК, МВРИ РК, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 15:15 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 23 февраля 2026 года внесены дополнения в положение о Министерстве водных ресурсов и ирригации РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:

  • вносит предложения в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки по объемам финансирования мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации;
  • планирует, организует и руководит мобилизационной подготовкой организаций в регулируемой сфере, проводит оценку мобилизационной готовности организаций, имеющих мобилизационные заказы, в порядке, установленном в правилах мобилизационной подготовки и мобилизации в Республике Казахстан;
  • заключает договоры с организациями на выполнение мобилизационных заказов, вносит предложения в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки о снятии и передаче установленных мобилизационных заказов при банкротстве, реорганизации, ликвидации, изменении профиля работы организаций, имеющих мобилизационные заказы;
  • проводит во взаимодействии с местными исполнительными органами РК мероприятия по подготовке к выполнению мобилизационного плана;
  • предоставляет в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки информацию о производственных, финансовых, складских возможностях организаций для установления мобилизационных заказов;
  • организует и проводит работу по бронированию военнообязанных;
  • при объявлении мобилизации организует и обеспечивает во взаимодействии с местными исполнительными органами РК проведение комплекса мероприятий по переводу организаций на режим военного положения;
  • разрабатывает или утверждает нормативные правовые акты в области мобилизационной подготовки и мобилизации в регулируемой сфере;
  • разрабатывает, согласовывает с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки и утверждает мобилизационный план;
  • вносит в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки предложения по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации;
  • участвует в проведении военно-экономических и командно-штабных учений;
  • организует и обеспечивает деятельность специальных формирований в регулируемой сфере для выполнения задач в интересах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных органов, а также для обеспечения бесперебойной работы экономики и жизнедеятельности населения РК в период мобилизации, военного положения и в военное время;
  • разрабатывает и утверждает план гражданской обороны Министерства;
  • разрабатывает, утверждает или согласовывает нормативы, нормативные технические документы и правила, ведет государственный отраслевой учет чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и представляет эти данные в уполномоченный орган в сфере гражданской защиты;
  • организует научные исследования, пропаганду знаний, обучение населения и специалистов в сфере гражданской защиты;
  • готовит предложения по перечню организаций для хранения материальных ценностей государственного резерва;
  • направляет предложения по перемещению материальных ценностей мобилизационного резерва в уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки;
  • оказывает организационную помощь уполномоченному органу в области государственного материального резерва при формировании и хранении материальных ценностей государственного резерва;
  • по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва вносит предложения в Правительство РК о заимствовании и разбронировании материальных ценностей государственного резерва;
  • вносит предложения в Правительство РК по объему и структуре расходов по формированию и хранению материальных ценностей мобилизационного резерва;
  • проводит мероприятия по предупреждению пожаров в подведомственных организациях;
  • осуществляет руководство отраслевыми подсистемами гражданской защиты;
  • создает запасы имущества гражданской обороны в подведомственных организациях и осуществляет внутренний контроль за их хранением, обновлением и поддержанием в готовности к применению;
  • разрабатывает и утверждает планы действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштабов по согласованию с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты;
  • обеспечивает создание запасных (городских) и вспомогательных пунктов управления;

С 1 января 2027 года вводятся в действие следующие функции:

  • разрабатывает и утверждает методику определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в регулируемой сфере, по согласованию с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки;
  • проводит анализ потребностей организаций, имеющих мобилизационный заказ в соответствии с методикой определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в регулируемой сфере, для формирования номенклатуры и объемов хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва;
  • вносит предложения по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва в уполномоченный орган в области государственного материального резерва;
  • по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва и мобилизационной подготовки принимает решения о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке заимствования;
  • вносит предложения в уполномоченный орган в области государственного материального резерва по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного резерва и о разбронировании материальных ценностей государственного резерва при изменении номенклатуры;
  • размещает заказы на поставку материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с номенклатурой и объемами хранения материальных ценностей государственного резерва;
  • принимает решение о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке освежения;
  • по решению уполномоченного органа по управлению государственным имуществом по согласованию с государственными органами – получателями и уполномоченным органом в области государственного материального резерва осуществляет передачу на безвозмездной основе материальных ценностей мобилизационного резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов;
  • по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва принимает решения о перемещении материальных ценностей мобилизационного резерва;
  • организует хранение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва;
  • выполняет требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
