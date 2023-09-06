У Министерства экологии и природных ресурсов появились новые функции

Фото: senate.parlam.kz

Принято постановление правительства РК от 31 августа 2023 года, которым вносятся дополнения в функции Министерства экологии и природных ресурсов РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, у министерства появились следующие новые фнукции: вводит запреты и количественные ограничения (квоты) в отношении отдельных товаров в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;

разрабатывает и утверждает порядок распределения квот в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;

распределяет количественные ограничения (квоты) вывоза или ввоза отдельных товаров между участниками внешнеторговой деятельности, а также определяет размер квот и срок их действия в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;

разрабатывает и утверждает порядок выдачи лицензии на экспорт и импорт с территории РК отдельных видов товаров в пределах своей компетенции;

1разрабатывает и утверждает порядок и форму подтверждения целевого назначения товаров в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;

предоставляет подтверждение целевого назначения товаров. Постановление вводится в действие со дня его подписания. Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 31 августа 2023 года, которым расширил полномочия Высшей аудиторской палаты РК. Читайте также Токаев расширил полномочия Высшей аудиторской палаты РК Правила реализации конфискованного имущества изменили в Казахстане Могут ли неразведенные супруги, живущие раздельно, подать иск о разделе имущества

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