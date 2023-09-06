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Законодательство РК

У Министерства экологии и природных ресурсов появились новые функции

У министерства экологии и природных ресурсов появились новые функции Фото: senate.parlam.kz
Принято постановление правительства РК от 31 августа 2023 года, которым вносятся дополнения в функции Министерства экологии и природных ресурсов РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, у министерства появились следующие новые фнукции:

  • вводит запреты и количественные ограничения (квоты) в отношении отдельных товаров в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;
  • разрабатывает и утверждает порядок распределения квот в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;
  • распределяет количественные ограничения (квоты) вывоза или ввоза отдельных товаров между участниками внешнеторговой деятельности, а также определяет размер квот и срок их действия в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;
  • разрабатывает и утверждает порядок выдачи лицензии на экспорт и импорт с территории РК отдельных видов товаров в пределах своей компетенции;
  • 1разрабатывает и утверждает порядок и форму подтверждения целевого назначения товаров в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;
  • предоставляет подтверждение целевого назначения товаров.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 31 августа 2023 года, которым расширил полномочия Высшей аудиторской палаты РК.

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