У Министерства экологии и природных ресурсов появились новые функции
Фото: senate.parlam.kz
Принято постановление правительства РК от 31 августа 2023 года, которым вносятся дополнения в функции Министерства экологии и природных ресурсов РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, у министерства появились следующие новые фнукции:
- вводит запреты и количественные ограничения (квоты) в отношении отдельных товаров в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;
- разрабатывает и утверждает порядок распределения квот в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;
- распределяет количественные ограничения (квоты) вывоза или ввоза отдельных товаров между участниками внешнеторговой деятельности, а также определяет размер квот и срок их действия в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;
- разрабатывает и утверждает порядок выдачи лицензии на экспорт и импорт с территории РК отдельных видов товаров в пределах своей компетенции;
- 1разрабатывает и утверждает порядок и форму подтверждения целевого назначения товаров в пределах своей компетенции по согласованию с уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности;
- предоставляет подтверждение целевого назначения товаров.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 31 августа 2023 года, которым расширил полномочия Высшей аудиторской палаты РК.
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