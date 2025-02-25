Министерству экологии и природных ресурсов расширили функции

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Постановлением правительства РК от 20 февраля 2025 года внесены изменения в Положение о Министерстве экологии и природных ресурсов РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, министерство наделили следующими новыми функциями: создает отраслевые советы по профессиональным квалификациям;

разрабатывает и утверждает положение об отраслевых советах по профессиональным квалификациям;

разрабатывает и актуализирует отраслевые рамки квалификаций;

разрабатывает и актуализирует профессиональные стандарты;

утверждает профессиональные стандарты по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям и уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;

вносит предложения в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по условиям признания профессиональных квалификаций;

разрабатывает предложения по разработке и актуализации профессиональных стандартов и направляет их в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций;

формирует потребность рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах по согласованию с местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы;

вносит предложения в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по внесению изменений и дополнений в реестр профессий. Постановление вводится в действие со дня его подписания. Ранее мы рассказали, что Министерству обороны передали некоторые функции Министерства промышленности.

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