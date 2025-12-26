#Казахстан в сравнении
Право

Новая номинация появилась в конкурсе "Алтын сапа": указ президента

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 12:35 Фото: freepik
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 23 декабря 2025 года, которым внес изменения в конкурс на соискание премии Президента РК "Алтын сапа" и республиканском конкурсе-выставке "Лучший товар Казахстана", сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложен состав комиссии по присуждению званий лауреатов премии Президента РК "Алтын сапа" и званий дипломантов республиканского конкурса-выставки "Лучший товар Казахстана".

Теперь в него входят:

  • руководитель Администрации президента РК, председатель;
  • председатель правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" (по согласованию), заместитель председателя;
  • директор департамента Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" (по согласованию), секретарь.

члены комиссии:

  • заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК;
  • заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК;
  • министр промышленности и строительства РК;
  • министр торговли и интеграции РК;
  • президент объединения юридических лиц "Зерновой союз Казахстана" (по согласованию);
  • президент объединения юридических лиц "Союз птицеводов Казахстана" (по согласованию);
  • председатель правления объединения юридических лиц "Союз машиностроителей Казахстана" (по согласованию);
  • председатель объединения юридических лиц "Союз картофелеводов и овощеводов Казахстана" (по согласованию);
  • президент объединения юридических лиц "Ассоциация застройщиков Казахстана" (по согласованию);
  • президент объединения юридических лиц "Союз пищевых предприятий Казахстана" (по согласованию);
  • вице-президент республиканского объединения юридических лиц "Союз товаропроизводителей и экспортеров Казахстана" (по согласованию);
  • сопредседатель правления общественного объединения "Молочный союз Казахстана" (по согласованию);
  • исполнительный директор объединения юридических лиц "Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий" (по согласованию);
  • председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY" (по согласованию).

Вместе с тем в Правилах проведения конкурса на соискание премии президента РК "Алтын сапа" и присуждения званий лауреатов указывается, что:

  • "В конкурсе учреждаются специальные премии "Лучший индустриальный проект", "Лучший инновационный проект" и "Лучший проект цифрового развития" (дополнено. – Авт.).

Также уточняются этапы проведения конкурса:

  • на втором этапе организатор конкурса представляет на рассмотрение экспертной группе, сформированной решением организатора республиканского конкурса, материалы участников конкурса и предварительное заключение по этим материалам. Экспертная группа, сформированная решением организатора республиканского конкурса, определяет финалистов конкурса для участия в третьем этапе конкурса (три по трем категориям в четырех номинациях и по три в специальных премиях);
  • на четвертом этапе организатор конкурса представляет на рассмотрение комиссии материалы финалистов конкурса с результатами экспертной оценки материалов и экспертизы на местах (три по трем категориям в четырех номинациях и по три в специальных премиях). Комиссия на основании представленных материалов определяет победителей и принимает решение о присуждении участникам конкурса званий лауреатов премии.

Указ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
