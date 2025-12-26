#Казахстан в сравнении
Право

Обновлены правила приема документов для участия в конкурсе по присуждению президентского гранта "Өркен"

поступление в школу НИШ, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 13:37 Фото: nis.edu.kz
Приказом и.о. министра просвещения от 10 декабря 2025 года внесены изменения в Правила оказания государственной услуги "Прием документов для участия в конкурсе по присуждению образовательного гранта Президента РК "Өркен" для оплаты обучения одаренных детей в НИШ, сообщает Zakon.kz.

В частности Правила оказания государственной услуги "Прием документов для участия в конкурсе по присуждению образовательного гранта Президента РК "Өркен" для оплаты обучения одаренных детей в автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" изложены в новой редакции.

Государственная услуга осуществляется посредством веб-портала "электронного правительства" или на бумажном носителе через автономную организацию образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" (услугодатель).

Услугодатель для открытия государственной услуги на Портале отправляет уведомление в уполномоченный орган в области образования не позднее чем за две недели до начала оказания государственной услуги.

Для приема документов и организации проведения конкурсного отбора претендентов услугодателем создается приемная комиссия из числа педагогов, сотрудников административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала.

Сроки и место приема документов, а также срок проведения конкурса определяются услугодателем и публикуются на интернет-ресурсе услугодателя, официальных аккаунтах социальных сетей, распространяемых на всей территории республики.

Для получения госуслуги через Портал законные представители претендента представляют заявление на участие в конкурсе с анкетой с приложением перечня документов.

Для получения госуслуги на бумажном носителе услугополучатель предоставляет услугодателю заявление на участие в конкурсе с анкетой с приложением перечня документов.

Услугодатель после поступления заявления через Портал в Единой информационной образовательной среде (ЕИОС) в течение одного рабочего дня осуществляет:

  • проверку пакета документов на соответствие требованиям настоящих Правил;
  • отправку услугополучателю в "личный кабинет" пропуска при предоставлении полного пакета документов и их соответствии требованиям, в дни тестирования необходимо иметь при себе пропуск;
  • отказ в оказании государственной услуги в случае несоответствия документов требованиям.

Все заявления, поступающие через Портал, обрабатываются в ЕИОС.

При предоставлении пакета документов на бумажном носителе услугодатель в течение одного рабочего дня осуществляет:

  • проверку пакета документов на соответствие требованиям настоящих Правил;
  • предоставление услугополучателю пропуска при предоставлении полного пакета документов и их соответствии требованиям.

Претендентам в дни тестирования необходимо иметь при себе пропуск;.

  • отказ в оказании государственной услуги в случае несоответствия документов требованиям.

При предоставлении услугополучателем неполного пакета документов посредством Портала или на бумажном носителе или подачи заявления об участии в конкурсном отборе позже установленных сроков, а также документов с истекшим сроком действия, услугодатель отказывает в приеме документов и выдает расписку.

Предусматривается, что после прохождения комплексного тестирования услугополучателю, обратившемуся через Портал, направляется уведомление посредством SMS-сообщения через SMS-шлюз Единого контакт-центра "1414" о результатах комплексного тестирования на абонентский номер сети сотовой связи в день опубликования результатов на официальном сайте школы.

В случае присуждения претенденту образовательного гранта президента "Өркен" услугополучателю направляется уведомление посредством SMS-сообщения через SMS-шлюз Единого контакт-центра "1414" на абонентский номер сети сотовой связи со следующим содержанием:

  • о присуждении образовательного гранта президента РК "Өркен" по итогам конкурса;
  • о необходимости заключения договора об оказании образовательных услуг в случае согласия на обучение в Назарбаев Интеллектуальной школе через сервис "Bilim" в мобильном приложении электронного правительства "eGov Mobile" в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления.

Для подтверждения обучения в Назарбаев Интеллектуальной школе услугополучатель, подавший заявление:

  • посредством Портала, в течение пяти рабочих дней подписывает договор об оказании образовательных услуг в сервисе "Bilim" в мобильном приложении электронного правительства "eGov Mobile";
  • на бумажном носителе, в течение пяти рабочих дней подписывает договор об оказании образовательных услуг, предоставленный услугодателем.

В случае неподписания услугополучателем договора об оказании образовательных услуг в указанный срок, учащийся не может быть зачислен в Назарбаев Интеллектуальную школу.

Правила также устанавливают порядок обжалования решений, действий услугодателя или его должностных лиц по вопросам оказания государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 5 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Последние
Популярные
