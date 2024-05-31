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Законодательство РК

Изменились правила приема документов для обучения одаренных детей в НИШ

Изменились правила приема документов для обучения одаренных детей в НИШ, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 13:24 Фото: nis.edu.kz
Приказом министра просвещения внесены изменения в правила приема документов для участия в конкурсе по присуждению образовательного гранта Первого Президента РК - Елбасы "Өркен" для оплаты обучения одаренных детей в автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы".

Так, в новой редакции в названии правил слова "грант Первого Президента РК" заменены на "грант Президента РК". Сами правила определяют порядок приема документов автономной организацией образования "Назарбаев Интеллектуальные школы".

Государственная услуга "Прием документов для участия в конкурсе по присуждению образовательного гранта Президента РК "Өркен" для оплаты обучения одаренных детей в автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" оказывается автономной организацией образования "Назарбаев Интеллектуальные школы".

Для приема документов и организации проведения конкурсного отбора претендентов НИШ создается приемная комиссия из числа педагогических работников, сотрудников административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала.

В состав приемной комиссии входят: председатель приемной комиссии, технический секретарь, регистраторы, дежурные на внешней и внутренней территории здания, дежурные по аудитории, администраторы тестирования, медицинский персонал, специалист по информационной технологии.

При представлении полного пакета документов услугополучателем услугодатель принимает документы претендентов для участия в конкурсном отборе и проверяет их на соответствие требованиям.

При соответствии документов школа выдает заявителю пропуск в течение одного дня.

Два экземпляра пропуска для участия в конкурсе и расписка предварительно подписываются регистратором или техническим секретарем, законным представителем или претендентом и заверяются печатью/штампом НИШ.

Как отмечается, пропуск без подписей и печати/штампа является недействительным. Один экземпляр пропуска и расписка подшиваются регистратором или техническим секретарем в личное дело претендента, второй экземпляр пропуска вручается претенденту либо его законному представителю.

Технический секретарь при приеме документов формирует базу данных претендентов в Единой информационной образовательной среде (ЕИОС) путем внесения сведений на основании представленных документов.

При несоответствии заявителя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, школа отказывает в оказании государственной услуги.

При представлении полного пакета НИШ принимает документы претендентов для участия в конкурсном отборе и проверяет их на соответствие требованиям.

Предусматривается, что председатель приемной комиссии предоставляет информацию о количестве претендентов в аудиториях тестирования для формирования и упаковки экзаменационного материала не позднее 35 календарных дней до проведения конкурса в 7, 8, 9 классы.

Приказ вводится в действие с 10 июня 2024 года.

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