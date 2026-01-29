Утверждены правила взаимодействия госорганов по обмену информацией по отмыванию доходов

Совместным приказом АФМ, Минфина, МСХ, Агентства по атомной энергии утверждены Правила взаимодействия по обмену и передаче информации, сведений и документов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок обмена и передачи компетентными государственными органами в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) информации, сведений и документов, необходимых для осуществления финансового мониторинга и анализа, полученной информации по операциям с признаками финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ).

ФРОМУ подразумевает действие по предоставлению средств или финансовых услуг, которые используются, полностью или частично для производства, приобретения, обладания, разработки, экспорта, трансграничного перемещения, посредничества, перевозки, передачи, накопления или применения ядерного, химического или биологического оружия и средств его доставки и относящихся к нему материалов (включая технологии и продукцию двойного назначения) в нарушение законодательства республики или международных обязательств, либо в соответствующих случаях.

По запросу АФМ:

уполномоченный орган в области биологической безопасности и управления биологическими рисками предоставляет информацию, сведения и документы о субъектах предпринимательства, осуществляющие обращение с патогенными биологическими агентами, в сфере:

утилизации и уничтожения биологических отходов;

отбора проб, перемещаемых (перевозимых) объектов и биологического материала;

применения биологических технологий и иных смежных технологий для разработки (создания), производства (изготовления) и использования патогенных биологических агентов;

уполномоченный орган в области добычи урана предоставляет информацию, сведения и документы относительно:

контрактов на недропользование, заключенных для разведки и (или) добычи урана;

приобретения или аренды стратегических участков недр;

недропользователей и их подрядчиков по приобретению товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче урана;

регулирования операций по недропользованию по добыче урана;

предоставления и прекращения права недропользования для разведки и добычи урана;

итогов мониторинга выполнения недропользователями обязательств по закупкам товаров, работ и услуг у казахстанских производителей;

приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче урана;

иной информации об объектах, связанных с правом недропользования (являются доли участия, паи, акции и другие формы долевого участия, а также ценные бумаги, подтверждающие право собственности, либо конвертируемые в акции, доли участия, паи и другие формы долевого участия в юридическом лице, обладающем правом недропользования по контракту на разведку и урана);

орган государственных доходов предоставляет информацию, сведения и документы относительно:

экспорта, реэкспорта, импорта, перемещения специфических товаров;

субъектов внешнеэкономической деятельности по обороту специфических товаров;

сведений по ввозу товаров двойного назначения и необходимых документов экспорта, реэкспорта, импорта, транзита товаров двойного назначения;

уполномоченный орган в области использования атомной энергии предоставляет информацию, сведения и документы относительно субъектов предпринимательства, деятельность которых связана с:

организацией сбора, хранения и захоронения радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива;

обеспечением работ по ликвидации последствий ядерной и радиационных аварий;

ввозом и вывозом на/с территории РК приборов, установок, веществ;

передачей или транспортировкой ядерных материалов или источников ионизирующего излучения;

осуществлением обращения с объектами использования атомной энергии;

передачей или транспортировкой радиоактивных отходов или отработавших радионуклидных источников в пункты хранения или захоронения;

передачей отработавшего ядерного топлива в пункты хранения или захоронения либо юридическим лицам, осуществляющим обращение с объектами использования атомной энергии, имеющим соответствующие лицензии на обращение с ядерными материалами;

строительством ядерных установок и пунктов захоронения;

экспортом и импортом ядерных и специальных неядерных материалов, оборудования, установок, технологий, источников ионизирующего излучения, оборудования, соответствующих товаров и технологий двойного назначения, работ, услуг, связанных с их производством;

выводом из эксплуатации ядерной или радиационной установки и закрытие пункта захоронения.

Информация, сведения и документы предоставляются государственными органами в срок не более 15 календарных дней со дня поступления запроса.

В случаях, когда запрос направляется в соответствии со срочным поручением президента РК, премьер-министра и его заместителей, руководителя Администрации президента, руководителя Аппарата правительства, информация предоставляется в срок не более пяти рабочих дней со дня поступления запроса в государственный орган. При этом в запросе указывается дата и исходящий номер соответствующего поручения.

При этом информация, сведения и документы по запросу ПФР предоставляются в электронном виде на электронных носителях с отнесением к служебной информации ограниченного распространения, без включения данных, не предусмотренных законодательством.

Предусмотрено, что государственные органы используют Перечень ФРОМУ при оценке рисков и угроз распространения оружия массового уничтожения.

Предоставленные государственными органами в пределах своей компетенции в АФМ информация, сведения и материалы используются для осуществления финансового мониторинга и противодействия ФРОМУ о/об:

организациях и физических лицах, включенных и исключенных в/из Перечень ФРОМУ;

лицах, деятельность которых связана со сбором, хранением и захоронением радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива;

лицах, деятельность которых связана с хранением, перемещением, эксплуатацией урановой продукции, ядерных материалов и иных материалов, представляющих угрозу безопасности населения или окружающей среды;

валютных контрактах на ввоз или вывоз специфических товаров, лицензии на экспорт и импорт специфических товаров, разрешения на оказание экстерриториальных посреднических услуг по товарам двойного назначения, лицензии на экспорт товаров двойного назначения или товаров, контролируемых для обеспечения национальной безопасности, лицензии на обращение, передачу ядерных материалов или источников ионизирующего излучения, необходимых документов или информации, относящиеся к сфере контроля специфических товаров, лицензии на обращение с объектами использования атомной энергии.

Совместный приказ вводится в действие с 20 ноября 2025 года.