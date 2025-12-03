Утверждены требования для нотариусов по выявлению клиентов, пытающихся легализовать незаконные доходы

Приказом министра юстиции утверждены Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для нотариусов, сообщает Zakon.kz.

В Требованиях к субъектам финансового мониторинга относятся нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и иным имуществом (субъекты).

Внутренний контроль осуществляется в целях:

обеспечения выполнения нотариусами требований Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ;

поддержания эффективности системы внутреннего контроля на уровне, достаточном для управления рисками легализации ОД/ФТ/ФРОМУ;

минимизации рисков легализации ОД/ФТ/ФРОМУ.

В рамках организации внутреннего контроля субъектами обеспечивается:

разработка и принятие правил внутреннего контроля в соответствии с Требованиями, включающими проведение службой внутреннего аудита организации либо иным органом, уполномоченным на проведение внутреннего аудита, оценки эффективности внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также независимого аудита, в случае наличия решения на его проведение;

наличие личного кабинета, обеспечивающее электронное взаимодействие с уполномоченным органом по финансовому мониторингу.

Правила внутреннего контроля (ПВК) являются документом, который регламентирует организационные основы работы, направленные на ПОД/ФТ/ФРОМУ и устанавливает порядок действий субъектов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Программа организации внутреннего контроля включает процедуры:

применения информационных систем и программных обеспечений, используемых субъектом для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

отказа клиентам в установлении деловых отношений и прекращении деловых отношений, отказа в проведении операции с деньгами и иным имуществом, и принятия мер по замораживанию операций с деньгами и иным имуществом;

признания операции клиента, имеющей характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации ОД/ФТ/ФРОМУ в качестве подозрительной;

предоставления сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, о фактах отказа клиенту в установлении деловых отношений, прекращения деловых отношений с клиентом, отказа в проведении операции с деньгами или иным имуществом, о мерах по замораживанию операций с деньгами или иным имуществом уполномоченному органу по финансовому мониторингу, включая указания и регламенты работы в информационных системах и программном обеспечении, используемых для передачи сведений, информации и документов в уполномоченный орган по финансовому мониторингу.

подготовки и представления уполномоченным органам по финансовому мониторингу управленческой отчетности по результатам оценки эффективности внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ службой внутреннего аудита организации либо иным органом, уполномоченным на проведение внутреннего аудита, а также проведения независимого аудита, в случае наличия решения на его проведение;

идентификации клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, в том числе особенности процедур применения упрощенных и усиленных мер проверки клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, юридического лица-нерезидента, иной иностранной структуры без образования юридического лица;

признания субъектами сложной, необычно крупной операции, подлежащей изучению, в качестве подозрительной операции;

оценки, определения, документального фиксирования и обновления результатов оценки рисков легализации ОД/ФТ/ФРОМУ;

разработки мер контроля, процедуры по управлению рисками легализации ОД/ФТ/ФРОМУ и снижению рисков легализации ОД/ФТ/ФРОМУ;

классификации своих клиентов с учетом степени риска, оценки рисков легализации ОД/ФТ/ФРОМУ;

хранения всех документов и сведений, в том числе по разовым операциям, а также, полученных по результатам надлежащей проверки клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, включая досье клиента (его представителя) и бенефициарного собственника и переписку с ним, согласно номенклатуры, утвержденной субъектом, но не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом (его представителем) и бенефициарным собственником или после даты разовой сделки, с учетом возможности их использования в качестве доказательства в суде, чтобы они могли быть своевременно доступны уполномоченному органу по финансовому мониторингу, а также иным государственным органам в соответствии с их компетенцией.

со дня прекращения деловых отношений с клиентом (его представителем) и бенефициарным собственником или после даты разовой сделки, с учетом возможности их использования в качестве доказательства в суде, чтобы они могли быть своевременно доступны уполномоченному органу по финансовому мониторингу, а также иным государственным органам в соответствии с их компетенцией. предоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу, сведения и информацию о подозрительной деятельности клиента, подлежащей финансовому мониторингу, которые содержат данные о субъекте финансового мониторинга, об операциях, а также информацию об участниках операции, признаках определения подозрительной деятельности, дополнительную информацию по подозрительной деятельности, подлежащей финансовому мониторингу.

Допускается включение субъектом в программу дополнительных мер по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Типы клиентов, чей статус и чья деятельность повышают риск легализации ОД/ФТ/ФРОМУ, включают, но не ограничиваются:

публичные должностные лица, их супруги и близкие родственники, а также юридические лица, бенефициарными владельцами которых являются указанные лица;

лица без гражданства;

граждане РК, не имеющие адреса регистрации или пребывания в республики;

организации и лица, включенные в список лиц, причастных к террористической деятельности, или в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также организации и лица, бенефициарными собственниками которых являются указанные лица либо находящиеся под контролем и действующие в интересах указанных лиц.

Список и Перечни размещаются на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа по финансовому мониторингу.

Субъекты и их работники не вправе извещать клиентов и иных лиц о получении от уполномоченного органа по финансовому мониторингу перечня организаций и лиц, совершающих подозрительные операции с деньгами и иным имуществом.

некоммерческие организации в организационно-правовой форме фондов, религиозных объединений;

лица, расположенные (зарегистрированные) в иностранных государствах, а также расположенные в Казахстане филиалы и представительства таких лиц;

клиент, в отношении которого имеются основания для сомнения в достоверности полученных данных;

клиент настаивает на поспешности проведения операции либо на нестандартных или необычно сложных схемах расчетов, использование которых отличается от обычной практики субъектов;

клиент, в отношении которого субъектом ранее были высказаны подозрения;

клиент (его представитель) и бенефициарный собственник совершают действия, направленные на уклонение от процедур надлежащей проверки клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Также утверждена программа идентификации клиентов.

Приказ вводится в действие с 13 декабря 2025 года.