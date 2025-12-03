Утверждены требования для нотариусов по выявлению клиентов, пытающихся легализовать незаконные доходы
В Требованиях к субъектам финансового мониторинга относятся нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и иным имуществом (субъекты).
Внутренний контроль осуществляется в целях:
- обеспечения выполнения нотариусами требований Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- поддержания эффективности системы внутреннего контроля на уровне, достаточном для управления рисками легализации ОД/ФТ/ФРОМУ;
- минимизации рисков легализации ОД/ФТ/ФРОМУ.
В рамках организации внутреннего контроля субъектами обеспечивается:
- разработка и принятие правил внутреннего контроля в соответствии с Требованиями, включающими проведение службой внутреннего аудита организации либо иным органом, уполномоченным на проведение внутреннего аудита, оценки эффективности внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также независимого аудита, в случае наличия решения на его проведение;
- наличие личного кабинета, обеспечивающее электронное взаимодействие с уполномоченным органом по финансовому мониторингу.
Правила внутреннего контроля (ПВК) являются документом, который регламентирует организационные основы работы, направленные на ПОД/ФТ/ФРОМУ и устанавливает порядок действий субъектов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Программа организации внутреннего контроля включает процедуры:
- применения информационных систем и программных обеспечений, используемых субъектом для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- отказа клиентам в установлении деловых отношений и прекращении деловых отношений, отказа в проведении операции с деньгами и иным имуществом, и принятия мер по замораживанию операций с деньгами и иным имуществом;
- признания операции клиента, имеющей характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации ОД/ФТ/ФРОМУ в качестве подозрительной;
- предоставления сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, о фактах отказа клиенту в установлении деловых отношений, прекращения деловых отношений с клиентом, отказа в проведении операции с деньгами или иным имуществом, о мерах по замораживанию операций с деньгами или иным имуществом уполномоченному органу по финансовому мониторингу, включая указания и регламенты работы в информационных системах и программном обеспечении, используемых для передачи сведений, информации и документов в уполномоченный орган по финансовому мониторингу.
- подготовки и представления уполномоченным органам по финансовому мониторингу управленческой отчетности по результатам оценки эффективности внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ службой внутреннего аудита организации либо иным органом, уполномоченным на проведение внутреннего аудита, а также проведения независимого аудита, в случае наличия решения на его проведение;
- идентификации клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, в том числе особенности процедур применения упрощенных и усиленных мер проверки клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, юридического лица-нерезидента, иной иностранной структуры без образования юридического лица;
- признания субъектами сложной, необычно крупной операции, подлежащей изучению, в качестве подозрительной операции;
- оценки, определения, документального фиксирования и обновления результатов оценки рисков легализации ОД/ФТ/ФРОМУ;
- разработки мер контроля, процедуры по управлению рисками легализации ОД/ФТ/ФРОМУ и снижению рисков легализации ОД/ФТ/ФРОМУ;
- классификации своих клиентов с учетом степени риска, оценки рисков легализации ОД/ФТ/ФРОМУ;
- хранения всех документов и сведений, в том числе по разовым операциям, а также, полученных по результатам надлежащей проверки клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, включая досье клиента (его представителя) и бенефициарного собственника и переписку с ним, согласно номенклатуры, утвержденной субъектом, но не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом (его представителем) и бенефициарным собственником или после даты разовой сделки, с учетом возможности их использования в качестве доказательства в суде, чтобы они могли быть своевременно доступны уполномоченному органу по финансовому мониторингу, а также иным государственным органам в соответствии с их компетенцией.
- предоставление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу, сведения и информацию о подозрительной деятельности клиента, подлежащей финансовому мониторингу, которые содержат данные о субъекте финансового мониторинга, об операциях, а также информацию об участниках операции, признаках определения подозрительной деятельности, дополнительную информацию по подозрительной деятельности, подлежащей финансовому мониторингу.
Допускается включение субъектом в программу дополнительных мер по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Типы клиентов, чей статус и чья деятельность повышают риск легализации ОД/ФТ/ФРОМУ, включают, но не ограничиваются:
- публичные должностные лица, их супруги и близкие родственники, а также юридические лица, бенефициарными владельцами которых являются указанные лица;
- лица без гражданства;
- граждане РК, не имеющие адреса регистрации или пребывания в республики;
- организации и лица, включенные в список лиц, причастных к террористической деятельности, или в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также организации и лица, бенефициарными собственниками которых являются указанные лица либо находящиеся под контролем и действующие в интересах указанных лиц.
Список и Перечни размещаются на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа по финансовому мониторингу.
Субъекты и их работники не вправе извещать клиентов и иных лиц о получении от уполномоченного органа по финансовому мониторингу перечня организаций и лиц, совершающих подозрительные операции с деньгами и иным имуществом.
- некоммерческие организации в организационно-правовой форме фондов, религиозных объединений;
- лица, расположенные (зарегистрированные) в иностранных государствах, а также расположенные в Казахстане филиалы и представительства таких лиц;
- клиент, в отношении которого имеются основания для сомнения в достоверности полученных данных;
- клиент настаивает на поспешности проведения операции либо на нестандартных или необычно сложных схемах расчетов, использование которых отличается от обычной практики субъектов;
- клиент, в отношении которого субъектом ранее были высказаны подозрения;
- клиент (его представитель) и бенефициарный собственник совершают действия, направленные на уклонение от процедур надлежащей проверки клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Также утверждена программа идентификации клиентов.
Приказ вводится в действие с 13 декабря 2025 года.