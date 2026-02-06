#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Право

Депутаты придумали, как развить креативную индустрию в Казахстане

Сенат, законы, экономика , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 13:06 Фото: freepik
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 6 февраля 2026 года поддержали поправки по вопросам поддержки и развития креативных индустрий. Документ направили на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Айгуль Капбарова отметила, что закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки и развития креативных индустрий" инициирован депутатами Парламента и направлен на модернизацию сферы культуры в соответствии с современными требованиями.

Закон предусматривает внесение изменений и дополнений в четыре закона: "О культуре", "О кинематографии", "О государственной молодежной политике" и "О государственном имуществе".

В закон "О культуре" вносятся следующие ключевые нормы:

  • расширяется понятийный аппарат (вводятся определения работника и субъекта креативных индустрий, а также реестра субъектов креативных индустрий как онлайн-платформы учета и поддержки);
  • креативные индустрии включаются в сферу правового регулирования, уточняются положения о культурной и креативной деятельности;
  • определяется компетенция уполномоченного органа в сфере культуры по формированию и ведению реестра, утверждению правил аренды имущества госорганизаций культуры, а также мониторингу привлечения частных инвестиций при государственном софинансировании.

При этом акиматы наделяются полномочиями по созданию условий для самореализации и развития талантов через предпринимательство в креативных индустриях.

Также устанавливается обязанность организаторов согласовывать проведение зрелищных культурно-массовых мероприятий с участием зарубежных коллективов и исполнителей не позднее чем за 30 рабочих дней до их проведения, порядок согласования определяется уполномоченным органом и закрепляется основания для запрета или приостановления таких мероприятий при выявлении запрещенного содержания.

В Закон "О кинематографии" вносятся следующие нормы:

  • увеличение срока рассмотрения заявления на получение прокатного удостоверения на фильм с 7 до 30 рабочих дней;
  • исключение пункта о предоставлении сведений о произведениях, используемых в фильмах, произведенных в РК, из требований для получения прокатного удостоверения;
  • проведение уполномоченным органом предпрокатной экспертизы фильма экспертной комиссией для выявления признаков, установленных законом, и определения возрастной категории фильма, а также определение порядка организации и работы такой комиссии.

В Закон "О государственной молодежной политике" вносятся нормы, направленные на содействие вовлечению молодежи в креативную деятельность и развитие ее предпринимательской активности в сфере креативных индустрий, а также обеспечение разработки и реализации мер по поддержке молодежных инициатив и проектов в этой сфере.

В Законе "О государственном имуществе" предусмотрено расширение сферы регулирования за счет включения в его действие имущества республиканских государственных организаций культуры, закрепляя распространение соответствующих положений на указанное имущество.

"Закон позволит развивать креативные индустрии в рамках единой политики, превратить творческий потенциал в часть экономики, повысить качество и содержательную наполненность культурных и креативных продуктов. Принятие закона будет способствовать повышению конкурентоспособности сферы культуры, а также сохранению и продвижению национальных культурных ценностей", – сказано в заключении профильного комитета Сената.

Ранее вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов объяснил норму о запрете или приостановлении некоторых концертов в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Миллиарды тенге будут направлять на поддержку креативной индустрии
14:46, Сегодня
Миллиарды тенге будут направлять на поддержку креативной индустрии
Мажилис принял закон по вопросам поддержки и развития креативных индустрий
13:05, 24 декабря 2025
Мажилис принял закон по вопросам поддержки и развития креативных индустрий
Казахстан и Катар договорились о выдаче преступников
11:08, 06 марта 2025
Казахстан и Катар договорились о выдаче преступников
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый борец из Казахстана проиграл в первой же схватке Zagreb Open
15:18, Сегодня
Топовый борец из Казахстана проиграл в первой же схватке Zagreb Open
В Казахстане в 2026 году запланировано строительство 121 спортивного объекта
15:17, Сегодня
В Казахстане в 2026 году запланировано строительство 121 спортивного объекта
"Он не считается легионером": российское СМИ сделало заявление в адрес Нуралы Алипа
15:14, Сегодня
"Он не считается легионером": российское СМИ сделало заявление в адрес Нуралы Алипа
Велокоманда "Астана" не заявила ни одного казахстанца на две гонки в Омане
14:58, Сегодня
Велокоманда "Астана" не заявила ни одного казахстанца на две гонки в Омане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: