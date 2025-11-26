#АЭС в Казахстане
Финансы

Парламент принял трехлетний бюджет Казахстана

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 17:50 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 26 ноября 2025 года согласились с поправками Сената в республиканский бюджет на 2026-2028 годы. Документ считается в целом принятым Парламентом и направляется на подпись президенту, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Уласбек Садибеков отметил, что Сенатом Парламента РК внесено 76 поправок.

"В результате в 2026 году 28,5 млрд тенге дополнительно будет направлено на развитие регионов, в частности, на тепло-, электроэнергетику, газоснабжение, берегоукрепительные работы и так далее. На 17,5 млрд тенге увеличены объемы субвенций регионам. Компенсирующими источниками стали резерв правительства и расходы, предусмотренные на обслуживание правительственного долга", – добавил он.

Кроме того, расходы на сумму 79 млрд тенге перераспределены между госорганами и 73,4 млрд тенге – это внутреннее перераспределение между бюджетными программами в рамках одного государственного органа.

"Поправки, внесенные Сенатом, не нарушают сбалансированность параметров проекта республиканского бюджета и направлены на дальнейшее устойчивое развитие регионов", – подчеркнул мажилисмен.

Депутаты нижней палаты также согласились с изменениями, внесенными Сенатом в закон "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы".

Отмечается, что Сенатом внесены три поправки и они касаются увеличения в 2026 году бюджетных субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в областные бюджеты, на сумму 17,5 млн тенге. Средства будут направлены на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в населенных пунктах для завершения начатых и продолжающихся проектов.

20 ноября 2025 депутаты Сената не одобрили закон "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", принятый Мажилисом Парламента.

Ранее депутаты Cената не одобрили отдельные статьи закона "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы" и вернули в Мажилис.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
