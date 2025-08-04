Как будет развиваться туристская зона "Мангистау": утвержден комплексный план

Правительство Казахстана приняло постановление от 29 июля 2025 года об утверждении Комплексного плана по развитию туристской зоны "Мангистау" на 2025 - 2029 годы, сообщает Zakon.kz.

План предусматривает 9 мероприятий на сумму 2404 млн тенге, в том числе:

Инвентаризация туристских объектов Мангистауской области по методу "пути следования туриста". Разработка проекта детальной планировки западной рекреационной зоны "Самал" в городе Актау. Корректировка проекта детальной планировки сельского округа Батыр для включения земельных участков побережья местности Кызылкум. Организация ежегодно не менее пяти мероприятий по очистке от мусора природных, туристских, историко-культурных объектов. Гидротехнические работы по углублению морского побережья города Актау. Запуск программы льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в сфере туризма по линии АО СПК "Каспий". Ежегодное оснащение не менее одного места для отдыха граждан с установкой мангалов и барбекю-зон, санитарно-гигиенических узлов и мусорных контейнеров. Разработка не менее двух инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов в сфере туризма Мангистауской области. Привлечение ежегодно не менее двух потенциальных инвесторов через загранучреждения МИД и зарубежных представителей АО "НК "Kazakh Invest" для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма Мангистауской области.

Комплексный план также предусматривает привлечение инвестиций и реализацию инвестиционных проектов – всего 16 мероприятий на сумму 202495 млн тенге, из которых: малый бизнес – 3595 млн тенге; внебюджетные средства – 198 900 млн тенге.

Кроме того, запланировано обустройство инженерно-транспортной, коммуникационной инфраструктуры – 37 мероприятий на сумму 50455,80 млн тенге, из них: малый бизнес – 50155 млн тенге; внебюджетные средства – 300 млн тенге.

Также предусмотрены логистические мероприятия, цифровизация, обеспечение безопасности, брендирование и продвижение туризма и т.д.

Ожидаемые результаты от реализации плана:

увеличение числа внутренних туристов с 430 тыс. до 520 тыс. человек в 2029 году;

увеличение числа въездных туристов с 89 тыс. до 143 тыс. человек в 2029 году;

увеличение занятых в сфере туризма с 1,7 тыс. человек до 2,7 тыс. человек;

увеличение частных инвестиций с 0,3 до 198,9 млрд тенге;

увеличение доли туризма с 2,2 % до 3,6 % в экономике региона.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.