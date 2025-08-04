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Право

Как будет развиваться туристская зона "Мангистау": утвержден комплексный план

Урочище Бозжыра, плато Устюрт, Устюртское плато, Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 14:26 Фото: pexels
Правительство Казахстана приняло постановление от 29 июля 2025 года об утверждении Комплексного плана по развитию туристской зоны "Мангистау" на 2025 - 2029 годы, сообщает Zakon.kz.

План предусматривает 9 мероприятий на сумму 2404 млн тенге, в том числе:

  1. Инвентаризация туристских объектов Мангистауской области по методу "пути следования туриста".
  2. Разработка проекта детальной планировки западной рекреационной зоны "Самал" в городе Актау.
  3. Корректировка проекта детальной планировки сельского округа Батыр для включения земельных участков побережья местности Кызылкум.
  4. Организация ежегодно не менее пяти мероприятий по очистке от мусора природных, туристских, историко-культурных объектов.
  5. Гидротехнические работы по углублению морского побережья города Актау.
  6. Запуск программы льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в сфере туризма по линии АО СПК "Каспий".
  7. Ежегодное оснащение не менее одного места для отдыха граждан с установкой мангалов и барбекю-зон, санитарно-гигиенических узлов и мусорных контейнеров.
  8. Разработка не менее двух инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов в сфере туризма Мангистауской области.
  9. Привлечение ежегодно не менее двух потенциальных инвесторов через загранучреждения МИД и зарубежных представителей АО "НК "Kazakh Invest" для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма Мангистауской области.

Комплексный план также предусматривает привлечение инвестиций и реализацию инвестиционных проектов – всего 16 мероприятий на сумму 202495 млн тенге, из которых: малый бизнес – 3595 млн тенге; внебюджетные средства – 198 900 млн тенге.

Кроме того, запланировано обустройство инженерно-транспортной, коммуникационной инфраструктуры – 37 мероприятий на сумму 50455,80 млн тенге, из них: малый бизнес – 50155 млн тенге; внебюджетные средства – 300 млн тенге.

Также предусмотрены логистические мероприятия, цифровизация, обеспечение безопасности, брендирование и продвижение туризма и т.д.

Ожидаемые результаты от реализации плана:

  • увеличение числа внутренних туристов с 430 тыс. до 520 тыс. человек в 2029 году;
  • увеличение числа въездных туристов с 89 тыс. до 143 тыс. человек в 2029 году;
  • увеличение занятых в сфере туризма с 1,7 тыс. человек до 2,7 тыс. человек;
  • увеличение частных инвестиций с 0,3 до 198,9 млрд тенге;
  • увеличение доли туризма с 2,2 % до 3,6 % в экономике региона. 

Постановление вводится в действие со дня его подписания. 

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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