Выплата пенсионных накоплений наследникам и уехавшим: внесены изменения

Постановлением правительства от 23 декабря 2025 года внесены изменения и дополнения в постановление в Правила формирования и учета целевых требований, целевых накоплений и выплат целевых накоплений, а также начисления целевых требований, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что общая сумма целевых требований формируется путем суммирования целевых требований за отчетный год и общей суммы целевых требований за предыдущие периоды с учетом ставки усредненного инвестиционного дохода. При этом из общей суммы целевых требований за предыдущие периоды вычитаются ежегодные фактические выплаты из Нацфонда получателям целевых накоплений.

ЕНПФ получает по участникам целевых требований из государственной базы данных "Физические лица" (ГБД ФЛ) посредством интеграции информационных систем следующие сведения:

о приобретении гражданства РК по рождению;

о принятии гражданства РК после рождения с указанием даты приобретения гражданства республики;

об утрате или выходе из гражданства РК;

о смерти с указанием даты смерти либо даты вступления в законную силу решения суда об объявлении умершим;

об актуализации сведений, содержащихся в ГБД ФЛ.

ЕНПФ самостоятельно формирует электронный список участников целевых требований в информационной системе ЕНПФ на основании полученных сведений из ГБД ФЛ.

Правила дополнены пунктом о том, что при формировании электронного списка участников целевых требований ЕНПФ включает:

лиц, у которых в ГБД ФЛ в поле "гражданство" не значится "Казахстан", в категорию "утратившие гражданство или вышедшие из гражданства Республики Казахстан";

лиц, у которых в ГБД ФЛ в поле "жизненный статус" значится "умерший", в категорию "умершие либо объявленные умершими вступившим в законную силу решением суда".

Также говорится, что общее количество участников целевых требований на конец отчетного 2023 года ЕНПФ определяется исходя из общего количества участников целевых требований на конец 2023 года, включенных в электронный список, за исключением лиц, умерших либо объявленных умершими согласно решениям судов, вступившим в законную силу до конца 2023 года.

Ежегодно не позднее:

20-го числа первого месяца, следующего за отчетным годом, ЕНПФ:

формирует электронный список участников целевых требований в информационной системе ЕНПФ на основании полученных сведений из ГБД ФЛ по состоянию на конец отчетного года (31 декабря включительно) с учетом изменений, поступивших ЕНПФ из ГБД ФЛ по состоянию на 23:59:59 по времени города Астаны 15-го числа первого месяца текущего года;

первого месяца текущего года; направляет электронный список участников целевых требований оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронное правительство" для проведения верификации.

Если последний день приходится на нерабочий день, то днем окончания считается первый рабочий день, следующий за ним.

трех рабочих дней с даты получения от ЕНПФ электронного списка оператор информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронное правительство" подтверждает корректность сформированного списка участников целевых требований.

Указывается, что ЕНПФ в течение трех рабочих дней после исполнения пункта 14 Правил направляет в Нацбанк заявку на перечисление целевых требований на счет целевых активов в сумме целевых накоплений по участникам целевых требований, достигшим/достигающим 18 лет в текущем календарном году, умершим либо объявленным умершими вступившим в законную силу решением суда в отчетном году, а также ранее не учтенным детям, имеющим либо имевшим право быть участниками целевых требований в течение предыдущих периодов, участникам целевых требований или получателям целевых накоплений, уменьшенную на сумму целевых накоплений по лицам, утратившим гражданство РК, вышедшим из гражданства республики, а также лицам ранее учтенным, не имевшим право быть участниками целевых требований в течение предыдущих периодов.

При получении в течение отчетного года сведений из ГБД ФЛ об утрате или выходе из гражданства РК, об актуализации сведений, содержащихся в ГБД ФЛ, а также сведений, согласно которым отсутствует право быть участниками целевых требований, участник целевых требований или получатель целевых накоплений утрачивает право на получение выплаты целевых накоплений, при этом:

целевые требования участника целевых требований подлежат распределению между другими участниками целевых требований;

целевые накопления получателя целевых накоплений подлежат списанию с целевого накопительного счета и распределению между другими участниками целевых требований. При этом целевой накопительный счет получателя целевых накоплений закрывается.

Для получения целевых требований умершего либо объявленного умершим вступившим в законную силу решением суда участника целевых требований или получателя целевых накоплений наследниками представляются в ЕНПФ при личном обращении следующие документы:

заявление о назначении выплат целевых накоплений;

оригинал документа, удостоверяющего личность наследника;

оригинал или нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о праве на наследство либо оригинал или нотариально засвидетельствованная копия соглашения о разделе наследуемого имущества, либо решение суда, вступившее в законную силу;

реквизиты банковского счета наследника, открытого у уполномоченного оператора в долларах США.

Предусмотрено, что наследник (наследники) обращается за выплатой целевых требований умершего либо объявленного умершим вступившим в законную силу решением суда участника целевых требований после зачисления целевых требований в виде целевых накоплений в ЕНПФ на целевой накопительный счет.

При получении вышеуказанных документов от наследника ЕНПФ запрашивает сведения из ГБД ФЛ о наличии сведений о смерти участника целевых требований или получателя целевых накоплений.

В случае отсутствия целевого накопительного счета или сведений в ГБД ФЛ о смерти участника целевых требований или получателя целевых накоплений ЕНПФ отказывает наследнику при личном обращении в приеме заявления в день обращения с вручением расписки об отказе в приеме заявления по форме, определяемой внутренним документом ЕНПФ.

При подаче заявления через:

третье лицо в дополнение к документам, указанным выше, третьим лицом (поверенное лицо, законный представитель) представляют:

оригинал нотариально удостоверенной доверенности или ее нотариально засвидетельствованная копия с указанием полномочий по подаче заявления, согласия на сбор и обработку персональных данных;

оригинал документа, удостоверяющего личность;

документ, подтверждающий статус законного представителя, в случае обращения законного представителя.

При этом копия документа, удостоверяющего личность наследника, нотариально свидетельствуется (при условии, что нотариальное свидетельствование производится в государстве проживания).

средства почтовой связи копия документа, удостоверяющего личность наследника, законного представителя, документа, подтверждающего статус законного представителя, а также подпись наследника, законного представителя в заявлении нотариально свидетельствуются (при условии, что нотариальное свидетельствование производится в государстве проживания).

Постановление вводится в действие с 6 января 2026 года.