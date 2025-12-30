Перечень республиканских служб гражданской защиты: внесены изменения
Постановлением правительства от 25 декабря 2025 года внесены изменения в перечень республиканских служб гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.
Так, скорректированы следующие органы гражданской защиты:
- Служба энергетики – Министерство энергетики РК;
- Служба радиационной защиты – Агентство РК по атомной энергии;
- Служба горюче-смазочных материалов – Министерство энергетики РК.
Также в новой редакции изложено:
- Служба связи – Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.
Постановление вводится в действие с 9 января 2026 года.
