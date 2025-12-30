#Казахстан в сравнении
Право

Перечень республиканских служб гражданской защиты: внесены изменения

Постановлением правительства от 25 декабря 2025 года внесены изменения в перечень республиканских служб гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.

Так, скорректированы следующие органы гражданской защиты:

  • Служба энергетики – Министерство энергетики РК;
  • Служба радиационной защиты – Агентство РК по атомной энергии;
  • Служба горюче-смазочных материалов – Министерство энергетики РК.

Также в новой редакции изложено:

  • Служба связи – Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Постановление вводится в действие с 9 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
