Перечень республиканских служб гражданской защиты: внесены изменения

Постановлением правительства от 25 декабря 2025 года внесены изменения в перечень республиканских служб гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.

Так, скорректированы следующие органы гражданской защиты: Служба энергетики – Министерство энергетики РК;

Служба радиационной защиты – Агентство РК по атомной энергии;

Служба горюче-смазочных материалов – Министерство энергетики РК. Также в новой редакции изложено: Служба связи – Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК. Постановление вводится в действие с 9 января 2026 года.

